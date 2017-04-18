 Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон

Соответствующее распоряжение сегодня на оперативном совещании горисполкома озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Он отметил, что в связи с низкими апрельскими температурами в детсадах, школах и больницах города слишком холодно и следует рассмотреть возможность возобновить теплоснабжение в эти учреждениях.
Директор КП "Теплокоммунэнерго" Василий Рущак сообщил, что подачу тепла возобновили в центральную городскую больницу.
Теплоэнергетики также готовы включить тепло в перинатальном центре и других лечебных учреждениях, если будет соответствующее обращение. Сады подключить сейчас затруднительно, поэтому Марцинкив дал поручение восстановить теплоснабжение, "где это возможно".
Согласно сообщению Львовского городского совета по состоянию на 18 апреля тепло подают в 1 624 дома. Львов прекращал отопительный сезон в конце марта, после чего подавал тепло потребителям лишь по их просьбе.
С 18 апреля тепло подается всем потребителям из-за похолодания. По словам начальника управления инженерного хозяйства Львовского городского совета Александра Одинца, отопительный сезон будет прекращен, когда среднесуточная температура воздуха в течении трех суток будет выше 8 градусов тепла.
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