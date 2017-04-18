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Все про:Ивано-Франковск (586) Львов (3397) отопительный сезон (61)

 Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон

Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон из-за похолодания.

Соответствующее распоряжение сегодня на оперативном совещании горисполкома озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Он отметил, что в связи с низкими апрельскими температурами в детсадах, школах и больницах города слишком холодно и следует рассмотреть возможность возобновить теплоснабжение в эти учреждениях.

Директор КП "Теплокоммунэнерго" Василий Рущак сообщил, что подачу тепла возобновили в центральную городскую больницу.

Теплоэнергетики также готовы включить тепло в перинатальном центре и других лечебных учреждениях, если будет соответствующее обращение. Сады подключить сейчас затруднительно, поэтому Марцинкив дал поручение восстановить теплоснабжение, "где это возможно".

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Согласно сообщению Львовского городского совета по состоянию на 18 апреля тепло подают в 1 624 дома. Львов прекращал отопительный сезон в конце марта, после чего подавал тепло потребителям лишь по их просьбе.

С 18 апреля тепло подается всем потребителям из-за похолодания. По словам начальника управления инженерного хозяйства Львовского городского совета Александра Одинца, отопительный сезон будет прекращен, когда среднесуточная температура воздуха в течении трех суток будет выше 8 градусов тепла.
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