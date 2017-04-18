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 Политика Украины
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 Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин

Международный суд ООН откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против Российской Федерации.

Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"В этом суде, какими бы эти меры ни были, они имеют больше процессуальное значение, нежели практическое. Поэтому, с моей точки зрения, какое бы промежуточное решение не принял Международный суд в Гааге, оно вряд ли будет реализовано в полном объеме, это уже точно. У всех решений есть некое материальное наполнение, оно весьма существенное. У Киева будет куда больше возможностей в других спорных судах", - отметил он.

Как сообщалось ранее, решение Международного суда ООН в отношении иска Украины против Российской Федерации будет объявлено 19 апреля.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил: " Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: " Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: " Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: " Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: " Это все очень напрягает Москву ".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: " Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".

По данным украинской стороны, решение о введении временных мер в отношении РФ может быть принято Международным судом ООН до конца апреля.
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Да плевать сейчас на материальное наполнение. Дуракам тоже понятно, что орки ничего не заплатят. Это решение нужно для трамплина к признанию кацапстана страной-пособницей терроризма.
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пособницей терроризма не признают. Просто никто не знает, что дальше делать.
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На КНДР потренуються і уже буде більш зрозуміло, що робити.
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ещё не подошла вся ударная группа. на подходе ещё три АУГ.
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куда запустил ? какую ракету ? вы кимом вместе задувались ?
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ну почему...прецеденты есть...и возмещения материальных затрат тоже реализованы.
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а лыжи до трамплина есть? надо ж на чем то стрыбать.
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стрыбать будете на крастной плосчаде...то ли добровольно,то ли от стрельбы по ногам.смотря как повернется,как себя реализуете
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давайте дождемся решения сначала. А от пустой болтовни уже тошнит
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цеточно ...
бо БАРИГИ дофыга МАНДЯТЬ і як правило на виході ВЕЛИКА ЖОПА.
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ну это кто гда живет...кто в жёппе-у тех жёппа...
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Давайте спочатку дочекаємось оприлюднення ухвали суду...
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Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин - Цензор.НЕТ 6180Daniel Rodriguez2 год ·
Сообщается, что оккупационной группировке ВС РФ в Сирии "сдался" предводитель российско-фашистской ИГИЛ, генерал-майор СВР РФ с позывным "Аль-Багдади".
Учитывая, что российские проекты Аль-Каида и ИГИЛ объединяются по решению СВР и ГРУ ГШ ВС РФ, орки просто "подхватили" своего специалиста для эксфильтрации. Попади Аль-Багдади в руки западных специалистов - означало бы открытие того факта, что весь исламский терроризм, теракты и кровь последней четверти века, дело рук российских русских из Кремля.
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Все началось гораздо раньше. Более полувека назад СССР создал и вооружил "Курдскую Рабочую Партию".
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Непонятно кто будет исполнять решения єтого суда, да взьіскать с россии не вьійдет.Другое дело, что россия полностью утратит авторитет и єто на пользу Украине.
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Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 2 ч.2 часа назад

сРашСМИ "посадили" отца слесаря-сантехника (по совместительству воШдь "ДНР") Захарченко (в народе именуемого Захером).
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2 часа назад, источник: РИА Новости

Суд арестовал отца полковника Захарченко

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко - Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.https://news.mail.ru/incident/29470099/?frommail=1
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Это не тот Захарченко, а его однофамилец, который лихо помыл бюджет Рашки на лярд рублей.
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Фейгин ни одного дела в России не выиграл. Везде максимальные сроки. Так что молчал бы в тряпочку.
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- Мистрали приплывут на тарелочке с голубой каемочкой;
- Украина замерзнет и приползет на каленях;
- аннексию Крыма признают большинство стран мира;
- В Сирии воевать будут быстро и победоносно;
- рюрик крепче бакса и будет мировой валютой при курсе 1 к 30;
- боинг американцы подбросили;
- сепары завтра устроят Киевский котел, а Дебальцево на раз восстановят;
- Ахметова выгонят с Донбасса и раздадут российские паспорта;
- Южный поток с братьями турками быстренько построят, и тогда Украина точно замерзнет;
- Украина вернет долг Януковича как миленькая иначе ей дефолт;
- 100$ за бочку и ни центом меньше;
- санкционнка им не нужна, а сами тягают контробас своими фурами;
- 20% АвтоВАЗа стоит 50 000 баксов;
- Трампнаш;
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А каким боком гражданин расии Фейгин к иску Украины в Гааге?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин
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