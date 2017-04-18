 Международный суд в Гааге откроет Украине дополнительные преимущества в других судах против России, - Фейгин

Такое мнение высказал адвокат Марк Фейгин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"В этом суде, какими бы эти меры ни были, они имеют больше процессуальное значение, нежели практическое. Поэтому, с моей точки зрения, какое бы промежуточное решение не принял Международный суд в Гааге, оно вряд ли будет реализовано в полном объеме, это уже точно. У всех решений есть некое материальное наполнение, оно весьма существенное. У Киева будет куда больше возможностей в других спорных судах", - отметил он.
Как сообщалось ранее, решение Международного суда ООН в отношении иска Украины против Российской Федерации будет объявлено 19 апреля.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил: " Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: " Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: " Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: " Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: " Это все очень напрягает Москву ".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: " Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
По данным украинской стороны, решение о введении временных мер в отношении РФ может быть принято Международным судом ООН до конца апреля.
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бо БАРИГИ дофыга МАНДЯТЬ і як правило на виході ВЕЛИКА ЖОПА.
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Твоя ленивая жопа - первая причина зрады в экономике
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Сообщается, что оккупационной группировке ВС РФ в Сирии "сдался" предводитель российско-фашистской ИГИЛ, генерал-майор СВР РФ с позывным "Аль-Багдади".
Учитывая, что российские проекты Аль-Каида и ИГИЛ объединяются по решению СВР и ГРУ ГШ ВС РФ, орки просто "подхватили" своего специалиста для эксфильтрации. Попади Аль-Багдади в руки западных специалистов - означало бы открытие того факта, что весь исламский терроризм, теракты и кровь последней четверти века, дело рук российских русских из Кремля.
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сРашСМИ "посадили" отца слесаря-сантехника (по совместительству воШдь "ДНР") Захарченко (в народе именуемого Захером).
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Суд арестовал отца полковника Захарченко
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест отца полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко - Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.https://news.mail.ru/incident/29470099/?frommail=1
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- Украина замерзнет и приползет на каленях;
- аннексию Крыма признают большинство стран мира;
- В Сирии воевать будут быстро и победоносно;
- рюрик крепче бакса и будет мировой валютой при курсе 1 к 30;
- боинг американцы подбросили;
- сепары завтра устроят Киевский котел, а Дебальцево на раз восстановят;
- Ахметова выгонят с Донбасса и раздадут российские паспорта;
- Южный поток с братьями турками быстренько построят, и тогда Украина точно замерзнет;
- Украина вернет долг Януковича как миленькая иначе ей дефолт;
- 100$ за бочку и ни центом меньше;
- санкционнка им не нужна, а сами тягают контробас своими фурами;
- 20% АвтоВАЗа стоит 50 000 баксов;
- Трампнаш;
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