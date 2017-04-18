" За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет "

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, ремонт в местном учебном заведении проводила киевская коммерческая организация, которая выиграла тендер и получила более 2 миллионов гривен из государственного бюджета. Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тысяч гривен.
Суд признал чиновника РГА виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Двое других фигурантов уголовного производства привлечены к ответственности по ст. 366 и 358 Уголовного кодекса. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, второму назначен штраф.
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10 лярдів лише 7 місяців ротєрдама + по 12,5 тис років на ахметку і вовка.....
35 лярдів завишених на газі 90 тис років для фігташа кожен рік ... а таких оних уже 3...
про пороха говорити страшно сотні тисяч років.... як і про яйценюка .....і поцмана .....
ГОРІТЬ СУКАМ В АДУ ВІЧНО ... з своїми виводками...
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Тю , так в Украине , так в почти каждой школе делают . Это шо , преступление
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шо ви розумієте ...
оні геніі , жалко що УКРАЇНА така бідна для них....
ех їм би ШТАТИ ПАІМЄТЬ ....
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ГыыыЫЫЫ.. вомляять!!
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