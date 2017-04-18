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 Общество
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Все про:коррупция (7147) растрата (106) ремонт (717) СБУ (13989) хищение (278) Черниговщина (469) чиновник (1335) школа (1697) РГА (128)

 За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет

Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, ремонт в местном учебном заведении проводила киевская коммерческая организация, которая выиграла тендер и получила более 2 миллионов гривен из государственного бюджета. Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ. В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тысяч гривен.

Суд признал чиновника РГА виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Двое других фигурантов уголовного производства привлечены к ответственности по ст. 366 и 358 Уголовного кодекса. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, второму назначен штраф.

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150 млрд БЕНІ на 375 тис. років.....
10 лярдів лише 7 місяців ротєрдама + по 12,5 тис років на ахметку і вовка.....
35 лярдів завишених на газі 90 тис років для фігташа кожен рік ... а таких оних уже 3...
про пороха говорити страшно сотні тисяч років.... як і про яйценюка .....і поцмана .....
ГОРІТЬ СУКАМ В АДУ ВІЧНО ... з своїми виводками...
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За подобные преступления, нужно давать срок как за педофилию.
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" За искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет "

Тю , так в Украине , так в почти каждой школе делают . Это шо , преступление
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ей вей....
шо ви розумієте ...
оні геніі , жалко що УКРАЇНА така бідна для них....
ех їм би ШТАТИ ПАІМЄТЬ ....
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класна фамілія - "Злоумышленник"... думаю назви міст районних судів і області також зайві.
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когда уже услышим о седальцах-десятьмиллионовибольше? или таковых в стране нет? всё по мелочам тырят на поселковом уровне?...
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На миллионников охота запрещена. Они в красной книге.
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а как же + сбор с родителей на новые окна?!?
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В Украине наказание за коррупцию обратно пропорционально нанесенному ущербу. Украл 50 тыс грн...получил 10 лет тюрьмы, украл 500 тыс грн - получил 5 лет, украл 5 млн - получил 1 год условно, украл 50 млн - признали невиновным, украл 5 млрд грн - наградили медалью за заслуги перед отечеством.
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А коє-кто , за скижжжених ДВА(миниум) лярда- корочки главнаго "Дзюдоиста" Неньки...
ГыыыЫЫЫ.. вомляять!!
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Просто цікаво , а скільки "" світить "" організатору злочинного бандформування , влаштовуючи всю "" братву "" та "" мертвих душ "" працівниками школи , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей , купівлею Електроінструментів за рахунок Благодійного Фонду для особистих цілей, з шахрайськими СХЕМАМИ та Подвійними Стандартами , з БРЕХНЕЮ у Звітах про оплату ремонтів , без Сертифікатів дозволів використовувати вироби з відходів Азбесту та меблі з формальдегідами .. Почитайте всі сторінки сайтів ..... школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О .. благодійний фонд школи 272 .. Нерухомість з Податками співпадає ?? Фасад школи з ДВОХ мільйонним бюджетом співпадає з квартирами , дачами , іномарками всієї бандгрупіровки -- і за це люстрауція??
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А шо там со сметой на легендарный миномет "Молот" за 480 тыс. грн. и кто за это будет наказан ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа искусственное завышение сметы ремонта школы на 400 тыс. грн чиновник РГА на Черниговщине получил 5 лет
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