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 Политика Украины
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 Украинского политзаключенного в РФ Кольченко восстановили в качестве студента ТНУ имени Вернадского в Киеве

Незаконно заключенного в России крымчанина Александра Кольченко восстановили в качестве студента в Таврическом национальном университете имени Вернадского на материковой Украине.

Об этом 18 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил ректор университета Владимир Казарин, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы собрали преподавателей, ученый совет и приняли решение о восстановлении Александра Кольченко (студента 2 курса географического факультета) в числе студентов Таврического национального университета имени Вернадского. Мы также согласовали эту инициативу с матерью Кольченко, которая проживает в Крыму", - отметил Казарин.

По его словам, сейчас руководство университета просит украинские власти назначить Кольченко стипендию.

"Мы просим министерство (образования и науки Украины - Ред.) назначить ему стипендию. Мы собираемся раз в квартал/раз в полгода отдавать эти деньги его матери. Мы также написали письмо на президента (Украины - Ред). Мы полагаем, что наш студент, который образцово показывает, как он предан стране, заслуживает и президентской стипендии в местах лишения свободы", - добавил Владимир Казарин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Россия повторно отказала в выдаче украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, считая их своими гражданами, - замминистра юстиции. ДОКУМЕНТ

 Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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Цырк... а чего сразу патриархом всея Руси не назначили?!
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Восстановили это хорошо, но главное чтобы он живой оттуда вернулся.
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У нас есть новости и поважнее! У нас инвалида который неделю назад был присмерти назначили главой федерации дзюдо Украины!..
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Все таки власть учится под давлением народа. И поєтому назначить стипендию, поддержав его мать бьіло правильньім решением. Придет время и вьітащат Кольченко из лап российских фашистов.
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Можно узнать откуда вранье про РЕШЕНИЕ назначить стипендию?Или ты как обычно,ни слова правды?
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Задать вопрос можно, если вьі действительно из Израиля. Ваши утверждения далее доказьівайте.
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Типа вопросом на вопрос?Легко.Я ж не еврей.А в Израиле живут израильияне,которые тоже не все евреи.А теперь вопрос..Хотя хотелось бы и ответ,почему ты перевираешь любую новость?
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Вьі спросили можно ли спросить. Я ответил. С кацапами из россии не общаюсь, поєтому условие. Далее вьі утверждаете, что я лгу, вот и доказьівайте. Если вьі из россии, то разговор закончен.
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Я с Кременчуга.А доказать булет легко.В статье нет ни слова о РЕШЕНИИ поатить стипендию.
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ОК. В статье есть про назначение стипендии. Следовательно вь дваждьі сознались во лжи. Первьій раз когда поставили израильский флаг, а второй раз про то, что єтого нет в статье. Кроме того без оснований обвинили меня во лжи. Поєтому прощайте.
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Дурака валяешь?Есесно я не родился в Изпаиле.И нет в статье о РЕШЕНИИ назначить стипендию.Под видом патриота вкидываешь дизинформацию уж который год.
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сирийцы раскудахтались, что Аль-Багдади поймали на границе с Ираком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского политзаключенного в РФ Кольченко восстановили в качестве студента ТНУ имени Вернадского в Киеве
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