 Украинского политзаключенного в РФ Кольченко восстановили в качестве студента ТНУ имени Вернадского в Киеве

Об этом 18 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил ректор университета Владимир Казарин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы собрали преподавателей, ученый совет и приняли решение о восстановлении Александра Кольченко (студента 2 курса географического факультета) в числе студентов Таврического национального университета имени Вернадского. Мы также согласовали эту инициативу с матерью Кольченко, которая проживает в Крыму", - отметил Казарин.
По его словам, сейчас руководство университета просит украинские власти назначить Кольченко стипендию.
"Мы просим министерство (образования и науки Украины - Ред.) назначить ему стипендию. Мы собираемся раз в квартал/раз в полгода отдавать эти деньги его матери. Мы также написали письмо на президента (Украины - Ред). Мы полагаем, что наш студент, который образцово показывает, как он предан стране, заслуживает и президентской стипендии в местах лишения свободы", - добавил Владимир Казарин.
Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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