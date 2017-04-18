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 Общество
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Все про:мэр (1423) погода (2407) Тернополь (573) отопительный сезон (61)

 Жителям Тернополя снова включат отопление из-за похолодания

В Тернополе будет возобновлено теплоснабжение в связи с резким снижением температуры воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Надал на основе обращений жителей и данных Гидрометцентра.

Сначала тепло подадут в детские сады, школы, больницы и другие учреждения здравоохранения. 18 апреля тепло появится во всех домах.

Отопление будет включено до потепления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление отопительного сезона в Киеве из-за похолодания нецелесообразно, - КГГА
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В Киеве друг и партнер преза- Ахметов, афигенный бизнемен, так что лучшего ждать не приходится, эти твари еще и половину районов отключили от горячей воды, типа испытания сетей- Европа, епт))
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просыпаешься, иней с лица вытер, 2й пуховик одел, и норм, до утра спишь)
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я рад, что отключили. платежки такие, что так лучше
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намного. парацетамол и анальгин- до 10грн за эту пару пачек
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Что тебе мешает одеться потеплее и несколько дней переждать? Я лично сплю под одним пододеяльником и ничего. Или тысячных счетов захотели?
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ну на крайняк теплодуйку на пару часиков врубить. пусть 6 грн накрутит..но не 600 же..
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если при 14 градусах спать только под пододеяльником, то скорее всего у вас козло-менингит
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ті одним шагом уже и в европе, а кацапі греются до +24 в комнатах
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Всем СКИГЛУНАМ и ВСЕПРОПАНДОВКАМ!!!
Если вы уже переодели машину в лето....бегите снова на шиномонтаж))))))))
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в Бельгии кстати отопление отключают 1 июля
хотя у нас весна начинается в конце февраля
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а зимы как таковой вообще последние годы не бывает
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глупости:
Кличко не хуже и не лучше других ваших барыг
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а в Германии держат температуру в комнатах 16-18С
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про Германию не скажу
но у меня меньше 18 никогда не бывает(больше да)
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Это в спальне а остальных комнатах у них не больше 10 чтоб холодильник зря не включать !
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В Бельгии и зарплаты и пенсии как у нас? И уровень жизни такой же? Вы недовольны СССР? Который все хаете ? Там всё было на шару- и льготы и пенсии. Ни одной Европе такого не снилось. И был интернационализм. Не было-ТЫ кацап, а ты хохол, а ты чурка... Все были равны. Кто тогда не жил, тот будет что-то вякать. Но это была страна. И мы этой страной гордились. А сейчас.. СВОБОДА, НезалежнІсть- от чего? От ума незалежність. Я считаю себя патриотом. А ВЫ ? Вы только и мечтаете как срыгнуть жить в Европу. Не хотите жить в своей стране. Потому вы её и уничтожаете. Для вас и для меня ПАТРИОТИЗМ это разные вещи. Вы продали мою страну за печеньки и обещания, а такие как я будут её восстанавливать после вас. Уезжайте и не возвращайтесь НИКОГДА. Вы уже просрали Крым. Почти просрали Донбасс. Вы уничтожаете МОЮ СТРАНУ. И вас нужно за это судить. Вы -ЭТО и есть СЕПАРАТИСТЫ. Уверенно скажу- СЛАВА УКРАИНЕ !!! Но УКРАИНЕ без вас.
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глупый ты, Гена Петров.Ни одного патриота у власти нет.Наливайченко вот был - убрали. СССР - красивая страна, но только когда Брежнев руководил - УКРАИНЕЦ, кстати.
А воровские - это не патриоты.Это поставленные, чтоб таким глупым, как ты киши выпустить.И чтоб про СССР (времен Брежнева) все навек забыли.
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и еще, Гена Петров, Россия сегодня к СССР никаким боком не лепится. Белорусы разве что.
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Сейчас +4, сыро, дожди, ветер порывами до 11 м/сек
Ощущается как -4
Валяюсь под одеялом, в спортивном костюме
И это - ещё не ночь
Юг, Одесса
Чёрт, цветут вишни, сливы, яблони, абрикоса ... да почти всё ... опылятся ли?
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Із Туреччини привезуть , не хвилюйтесь ...
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Жители Тернополя не кацапы, у каждого есть свое автономное отопление
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В моєму будинку (60кв.) три квартири без індивідуального 5 пов.
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я давно уже не отапливаю свое помещение
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А что если это и есть ядерная зима? Ипаный Ким Чен Ын
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