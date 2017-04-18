 Жителям Тернополя снова включат отопление из-за похолодания

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Надал на основе обращений жителей и данных Гидрометцентра.
Сначала тепло подадут в детские сады, школы, больницы и другие учреждения здравоохранения. 18 апреля тепло появится во всех домах.
Отопление будет включено до потепления.
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Если вы уже переодели машину в лето....бегите снова на шиномонтаж))))))))
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хотя у нас весна начинается в конце февраля
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Кличко не хуже и не лучше других ваших барыг
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но у меня меньше 18 никогда не бывает(больше да)
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А воровские - это не патриоты.Это поставленные, чтоб таким глупым, как ты киши выпустить.И чтоб про СССР (времен Брежнева) все навек забыли.
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Ощущается как -4
Валяюсь под одеялом, в спортивном костюме
И это - ещё не ночь
Юг, Одесса
Чёрт, цветут вишни, сливы, яблони, абрикоса ... да почти всё ... опылятся ли?
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