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Все про:Киев (16854) марш (559) права человека (673) ЛГБТ-сообщество (160)

 ЛГБТ-активисты планируют провести очередной Марш равенства в Киеве в июне, - Кись

Третий по счету Марш равенства в Киеве, который организует ЛГБТ-сообщество, запланирован на середину июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua, об этом заявил представитель организации KyivPride Зорян Кись.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", - сказал он.

"Сейчас мы с Нацполицией обсуждаем возможность проведения Марша на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас этот вариант дорабатывается. Также мы предложили увеличить маршрут", - рассказал активист.

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Кроме того, по словам Кися, ему на страницу в Facebook уже начали поступать угрозы со стороны радикалов, в частности, политиков. Также активист не исключает, что во время Марша могут возникнуть провокации.
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Того року в параді взяли участь 1000 цивільних та 5000 поліцеських сексменшин. А цього року кого скільки вийде?
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В СССР Героями были или военные или труженики труда а сейчас те кто умеет задницу подставить или хорошо полировать....
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Где-то там и власовская тряпка под которой сейчас на росиси праздную победу. Да мои деды и отец с тестем в гробах от такого переворачиваются. И русские нам еще что-то про фашизм с нацизмом звиздеть?
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Если педики подняли тему равенства -

почему бы не уравнять себя с защитниками Украины на передовой ?
В перерывах между обстрелами можно фантазировать или шептаться по углам окопов.
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ты бы согласился с такими в одном окопе быть?)))) не дай Бог))
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Ну, пусть минные поля разминируют.

Польза обществу.
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А чего ты боишься быть с ними в одном окопе? Был прецедент? Ты главное не нагибайся низко, когда задом стоишь к ним, и всё будет нормально! ... А лишние мишени для снайперов там нужны. А то жалко пацанов, которых Порох туда пачками для этого отсылает и запрещает им стрелять в ответ!
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"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников"
Потихоньку народ подготавливается к безвизу.... А то по другому заработать не получается наверное) Интересно сколько в следующем году будет? Майдан не зря стоял)
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Не успели дать свободу всем животным в цирках,как педики требуют абсолютного и беспрекословного равенства.Оригинальное государство учитывая тот фактор, что идёт война.
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А потім ЗМІ надрукують таке:
"Демонстрация сексуальных меньшинств пересеклась с демонстрацией сексуальных большинств. В результате большинство меньшинств было увезено в травмпункты".
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На востоке война,а они п@дрило парады проводить.
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Я не против этих извращенцев, в своей среде пусть, что хотят, то и делают. Но зачем устраивать эту вызывающую рекламу?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛГБТ-активисты планируют провести очередной Марш равенства в Киеве в июне, - Кись
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