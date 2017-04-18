 ЛГБТ-активисты планируют провести очередной Марш равенства в Киеве в июне, - Кись

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua, об этом заявил представитель организации KyivPride Зорян Кись.
"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", - сказал он.
"Сейчас мы с Нацполицией обсуждаем возможность проведения Марша на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас этот вариант дорабатывается. Также мы предложили увеличить маршрут", - рассказал активист.
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Кроме того, по словам Кися, ему на страницу в Facebook уже начали поступать угрозы со стороны радикалов, в частности, политиков. Также активист не исключает, что во время Марша могут возникнуть провокации.
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Зеки теж?
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почему бы не уравнять себя с защитниками Украины на передовой ?
В перерывах между обстрелами можно фантазировать или шептаться по углам окопов.
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Польза обществу.
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Потихоньку народ подготавливается к безвизу.... А то по другому заработать не получается наверное) Интересно сколько в следующем году будет? Майдан не зря стоял)
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"Демонстрация сексуальных меньшинств пересеклась с демонстрацией сексуальных большинств. В результате большинство меньшинств было увезено в травмпункты".
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