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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4241) расследование (2068) уголовное дело (2240) Гонтарева (643)

 "Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства НБУ и меня лично не имеют под собой никаких оснований", - Гонтарева

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отрицает, что против руководства учреждения открыты уголовные дела.

"Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства Национального банка и меня лично не имеют под собой никаких оснований, кроме желания получить политические дивиденды. Крайне неприятно наблюдать, как те, кто публично заявлял о своей приверженности принципам и идеям Революции Достоинства и развития европейской демократической Украины, прибегают к откровенным манипуляциям в стиле популистов и рупоров политиков "старой генерации", - цитирует Гонтареву Цензор.НЕТ со ссылкой на НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде собирают подписи, чтобы расследовать деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ

Напомним, сотрудники НАБУ 29 марта провели обыски в Нацбанке. Руководство регулятора сотрудничало со следствием и предоставило необходимые документы.
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Гиенна огненная,а не Лерка,судить ее нужно и дать пожизненный срок.Думает, что под прикрытием Порошенка до нее не доберутся.
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Лерка не хоче сидіти за всіх, тому огризається і пручається, але сидіти прийдеться, поки рошен буде загоряти на власній віллі в Іспанії і витрачати вкрадені мільярди рефінансування НБУ.
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если ее и начнут судить. то все узнают про ее гинекологию. и потом вообще станет вопрос. если они там все такие больные. то НАФИГА МЫ СОДЕРЖИМ ФЕОФАНИЮ? парадокс. люди с милионными статками пользуются бесплатной медициной и болеют. и еще один вопрос возникает. как попали в альфонсы?. цюцюрка не гавкает. сердце барахлит. нафига такие мужья успешным бизнесвуменам?
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не. ну действительно ? нафига такой муж. который ходит на работу за 4000. а потом занеси залог 100 милионов. и еще цюцюрка не гавкает. и сердце барахлит.. опять же из-за работы на 4000 .
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Чего ей тикать, када ейная крыша - чоколятный ПАПа не протекла еще?
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Вас блядей, можно расстреливать без суда и следствия и не ошибёшься.
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И Насиров подобное говорит . И Ефремов . И даже Янукович .
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Будет сидеть. И на хозяина даст показания.
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кто о чем.а кто то нахваливает соевую продукцию кашаладной фабрики, выдавая ее за 100% кашалад
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не ел,но осуждаешь? :D

есть классика..."сам не едал,но мой дядя видал,как ваш барин едал"
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,,,есть классика..."сам не едал,но мой дядя видал,как ваш(румынский барин Чаушеску едал"-где то так...
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Самое смешное, что визга много, но никто внятно сказать не может - за что её судить и сажать. Депутаны ясное дело - банки-прачечные их кормильцев Лерка-зараза прикрыла, но вот зачем тролли глотки рвут - вообще неясно.
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основания-то есть...вот только следствия полновесного нет.Те,кто пытается вести следствие очень "связаны по рукам".
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Никто и не пытается . И руки не "связаны" а заняты пачками банкнот .
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Янык тоже не признавался.Но слава Богу мировой суд не обращает внимание на речи воровок.
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хоть себе премию в пятьсот гривен к 8-му марта встыгла выписать?
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то шо сверху-это работа румынской гэбни,секуритатя...так что это же ждет и тех ,кто в расейскую гэбню сильно верит...только уже наверное хуйла,даже с митяем маловато будет.возьмутся за народ,с лагерями,расстрелами и прочими прибамбахами 20 века.
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Естественно, с такой-то крышей никаких дел ожидать не приходится.
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Угробить так банковскую систему на пост советском пространстве ещё никому не удавалось. Зато Барыга и его Хренпрокурор почему то не видят очевидного. У одного в глазах булава царя всея Украины. Про Хренпрокурора и говорить нечего. Алкаш, он как ни крути алкаш.
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Аудит банковской системы Украины проводили ЕБРР и МВФ,нарушений не было выявлено,следовательно кредиты полученные от Валютного Фонда и Европейского Банка Реконструкции и Развития соответствуют международным стандартам,поскольку все платежи проходили вовремя и в сроки предусмотренные обязательствами Нацбанка Украины.
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Не смеши В ЕБРР и МВФ дураки сидят, все самые великие финансисты и банковые эксперты на этом форуме зависают.
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Гонтарєва, Ярема, вундеркінд Бойко, Гройсман, Шокін, Луценко, Парубій, Кононенко - все це "птєнци гнєзда Пєтрова"..Вони виконують волю Петра, та проводять його політику.. Може потрібно судити не тільки стрілочників, а й головного машиніста?
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"Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства НБУ и меня лично не имеют под собой никаких оснований", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 4155Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 10 мин.10 минут назад
ГІБРИДНА ЄВРЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1991-2016 Р.Р. #Google http://ln.is/com.ua/yNK1k

"Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства НБУ и меня лично не имеют под собой никаких оснований", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 8401

ХМАРА: Неукраїнська влада в Україні заганяє навмисно державу у прірву поразок
18.04.2017

І ЩО ДАЛІ?!
Програний з РФ суд у Лондоні за неповернений кредит і підрив полковника СБУ в Маріуполі….
Здавалось би, що може бути спільного у цих двох різних: трагічній і неприємно болісній подіях?! А виявляється є. Їх ниточки ведуть до базового вузла багатьох наших невдач і поразок.
Невже наші владоможні дурні сподівалися виграти суд проти Росії за існуючих правових відносин України з Росією.
Як відомо, кредити потрібно віддавати. А те, щоУкраїна не хоче віддавати, для суду це не аргумент. З самого початку дебільною виглядала пропозиція українського уряду до РФ пролонгувати повернення кредиту.
Треба бути ідіотами, щоб сподіватися, що Росія піде назустріч Україні проти якої веде, хоч і неоголошену, війну!
Неукраїнська влада в Україні заганяє навмисно державу у прірву поразок.
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Будь что то не так,Украина не получила бы и цента с 2014 года.Хватит ныть,
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да кто тут кроме зрады мечтает? .того снимет того посадим,того на дереве подвесим...а в итоге -обиженная бабйуля с новым интерфейсом...и все.и ни у кого мысли не возникнет,откуда бабло на интерфейс
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Почему у нас доллар вырос в 3,5 раза, а в рашке, которая пресуется постоянно санкциями всего в 2 раза.
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Конечно за её язычок предъяву ей сделать можно, но давайте сами покумекаем, то что при Яныке держали искуственно зелёный то это факт. Гривна рано или поздно всё равно просела, плюс война на Донбассе и при нашей элите которая хочет жить только сейчас и сразу и нашими людьми которые до ужаса подвержены панике, ведь мы тоже не без греха если честно, мало белых и пушистых. По крайней мере сейчас зелень более не менее устаканилась и умные люди говорят, что в этом тоже есть её заслуга. По крайней мере я думаю, что сотрясать воздух сейчас не стоит, время само всё расставит всё по местам. Ей ещё раз повторю можно предъявить базар и то что прогнулась перед некоторыми, предупредив о предстоящих банкротствах некоторых банков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства НБУ и меня лично не имеют под собой никаких оснований", - Гонтарева
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