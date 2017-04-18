 "Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства НБУ и меня лично не имеют под собой никаких оснований", - Гонтарева

"Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства Национального банка и меня лично не имеют под собой никаких оснований, кроме желания получить политические дивиденды. Крайне неприятно наблюдать, как те, кто публично заявлял о своей приверженности принципам и идеям Революции Достоинства и развития европейской демократической Украины, прибегают к откровенным манипуляциям в стиле популистов и рупоров политиков "старой генерации", - цитирует Гонтареву Цензор.НЕТ со ссылкой на НБУ.
Напомним, сотрудники НАБУ 29 марта провели обыски в Нацбанке. Руководство регулятора сотрудничало со следствием и предоставило необходимые документы.
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есть классика..."сам не едал,но мой дядя видал,как ваш барин едал"
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Ну еще бьі,Петя крьішует
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ГІБРИДНА ЄВРЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1991-2016 Р.Р. #Google http://ln.is/com.ua/yNK1k
ХМАРА: Неукраїнська влада в Україні заганяє навмисно державу у прірву поразок
18.04.2017
І ЩО ДАЛІ?!
Програний з РФ суд у Лондоні за неповернений кредит і підрив полковника СБУ в Маріуполі….
Здавалось би, що може бути спільного у цих двох різних: трагічній і неприємно болісній подіях?! А виявляється є. Їх ниточки ведуть до базового вузла багатьох наших невдач і поразок.
Невже наші владоможні дурні сподівалися виграти суд проти Росії за існуючих правових відносин України з Росією.
Як відомо, кредити потрібно віддавати. А те, щоУкраїна не хоче віддавати, для суду це не аргумент. З самого початку дебільною виглядала пропозиція українського уряду до РФ пролонгувати повернення кредиту.
Треба бути ідіотами, щоб сподіватися, що Росія піде назустріч Україні проти якої веде, хоч і неоголошену, війну!
Неукраїнська влада в Україні заганяє навмисно державу у прірву поразок.
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