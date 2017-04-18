 В Кремле решили бороться с Навальным, "как с Гитлером", - "Дождь"

Об этом рассказали Дождю четыре источника, близких к Кремлю, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам двух из них, кампания начнется в скором времени и призвана дискредитировать оппозиционера, а также подорвать его позиции накануне выборов президента России (пройдут в марте 2018 года). Сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах - он осужден по так называемому "делу Кировлеса", но тем не менее он способен оказывать влияние на настроения части избирателей, признает один из собеседников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Дождя о планах Кремля в отношении Навального.
Долгое время нынешнее руководство внутриполитического блока администрации президента РФ (курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко) отказывалось видеть в Навальном реальную угрозу, рассказывает человек, регулярно участвующий в совещаниях у Кириенко. По его словам, ситуация кардинально изменилась в марте, после выхода фильма "Он вам не Димон" о предполагаемо связанных с Дмитрием Медведевым активах. Во-первых, после этого на акции протеста 26 марта (прошли в разных городах под лозунгами борьбы с коррупцией) вышли тысячи людей, и глупо не признавать, что это он призвал людей на улицы, говорит собеседник, подчеркивая при этом, что в процентном отношении в протестах приняла участие небольшая доля россиян.
Во-вторых, фильм не просто набрал большое количество просмотров ( 9 миллионов на YouTube), но он сказался и на рейтинге Медведева, продолжает собеседник. В начале апреля "Левада-центр" зафиксировал снижение рейтинга одобрения Медведева до рекордно низкого - 42% против 52% месяцем ранее.
Заняться дискредитацией Навального поручено руководству управления внутренней политики, утверждают два собеседника Дождя. По данным одного из них, за это отвечает лично начальник управления Андрей Ярин. По словам другого собеседника, кремлевские чиновники уже создали внешний отдел, который вне стен Кремля занялся вопросом. "На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером", - говорит источник Дождя. По его данным, один из таких материалов может быть опубликован уже в скором времени. Работу этого отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев, утверждает собеседник.
"В случае с Навальным могут использовать те же методы, какими недавно начисто уничтожили Касьянова", - рассуждает политолог Виталий Иванов. Против бывшего премьера Михаила Касьянова была развернута кампания на федеральных каналах. В 2016 году на НТВ, например, вышел фильм "Касьянов день", где кроме прочего демонстрировались съемки постельных сцен скрытой камерой с участием экс-премьера. По мнению Иванова, Навальный накануне выборов представляет власти угрозу "как тролль, который устраивает разные провокации и вообще постоянно мутит воду".
Вопрос об эффективности таких действий обсуждался на кремлевских совещаниях разного уровня, и многие признают, что такие меры могут не дать должного эффекта и приведут лишь к тому, что к Навальному будет приковано больше внимания, признают два собеседника Дождя. Но пока на фоне протестных акций возобладало мнение, что нужно хотят как-то действовать, отмечают собеседники.
Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подготовил расследование "Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники - тайная империя Дмитрия Медведева". В нем идет речь о недвижимости и дорогостоящих хобби премьер-министра РФ в России и за рубежом. ФБК утверждает, что глава правительства приобрел их на "взятки олигархов и кредиты госбанков" при помощи "преступной схемы", основанной на некоммерческих фондах. До этого Медведев и его представители отказывались комментировать расследование.
Отсутствие реакции властей послужило поводом для митингов "Он нам не Димон", которые прошли 26 марта почти в ста городах России. Большинство из них не были согласованы, что привело к массовым задержаниям, в том числе полиция задерживала несовершеннолетних.
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(ТОКА НЕ УТОЧНИЛИ ............"КАК".........!!! нах.......!!!
если.............как...........................
ДО...........................(ну...там.................."ПО--НАРОШКУ"....."МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР"..........там................"ПАКТ - МОллОТОВА-РИббЕНТРОппА"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нах................
"
ТО..............!
ЭТО(!)
ЭТО (!!)
МЫ ЕЩЁ,....ПОТЕРПИМ...
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просто гітлер розкручений бренд ... як і слово фашист ....
але кремль такі повинен розуміти , що ці бреди приватизовані євреями.
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ничего. прорвемся. я на зимней и она у меня хорошая....
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Батько Олексія Навального, українець родом з села Залісся на Київщині[43]. Сам Навальний заявляв що: «Я наполовину українець, наполовину росіянин. У мене більша частина родичів живе в Україні… Доки Чорнобильська станція не вибухнула, у мене просто всі родичі жили в тих краях, я кожне літо проводив там. Мабуть, я більше українець за своїм якимось корінням і генетикою»[2]
Олексій Навальний виступає за геополітичний союз Росії, України та Білорусі, в якому Росія має грати провідну роль.[3]"..........
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А если у руля останется хуйло или подобный ему придурок-процесс будет только ускоряться.
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непонятно только причем здесь гитлер?
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