EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  5426  55
Все про:Кремль (459) Путин (23645) Россия (70016) Навальный (341)

 В Кремле решили бороться с Навальным, "как с Гитлером", - "Дождь"

Кремль решил начать системную работу по дискредитации Алексея Навального, за это будет отвечать внутриполитическое управление администрации президента РФ. Решение принято после акций протеста 26 марта и резкого падения рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации — ролики, разоблачающие самого Навального.

Об этом рассказали Дождю четыре источника, близких к Кремлю, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ

По словам двух из них, кампания начнется в скором времени и призвана дискредитировать оппозиционера, а также подорвать его позиции накануне выборов президента России (пройдут в марте 2018 года). Сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах - он осужден по так называемому "делу Кировлеса", но тем не менее он способен оказывать влияние на настроения части избирателей, признает один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос Дождя о планах Кремля в отношении Навального.

Долгое время нынешнее руководство внутриполитического блока администрации президента РФ (курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко) отказывалось видеть в Навальном реальную угрозу, рассказывает человек, регулярно участвующий в совещаниях у Кириенко. По его словам, ситуация кардинально изменилась в марте, после выхода фильма "Он вам не Димон" о предполагаемо связанных с Дмитрием Медведевым активах. Во-первых, после этого на акции протеста 26 марта (прошли в разных городах под лозунгами борьбы с коррупцией) вышли тысячи людей, и глупо не признавать, что это он призвал людей на улицы, говорит собеседник, подчеркивая при этом, что в процентном отношении в протестах приняла участие небольшая доля россиян.

Во-вторых, фильм не просто набрал большое количество просмотров ( 9 миллионов на YouTube), но он сказался и на рейтинге Медведева, продолжает собеседник. В начале апреля "Левада-центр" зафиксировал снижение рейтинга одобрения Медведева до рекордно низкого - 42% против 52% месяцем ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эти публикации похожи на компот", - Медведев назвал "чушью" обвинения в коррупции

Заняться дискредитацией Навального поручено руководству управления внутренней политики, утверждают два собеседника Дождя. По данным одного из них, за это отвечает лично начальник управления Андрей Ярин. По словам другого собеседника, кремлевские чиновники уже создали внешний отдел, который вне стен Кремля занялся вопросом. "На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером", - говорит источник Дождя. По его данным, один из таких материалов может быть опубликован уже в скором времени. Работу этого отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев, утверждает собеседник.

"В случае с Навальным могут использовать те же методы, какими недавно начисто уничтожили Касьянова", - рассуждает политолог Виталий Иванов. Против бывшего премьера Михаила Касьянова была развернута кампания на федеральных каналах. В 2016 году на НТВ, например, вышел фильм "Касьянов день", где кроме прочего демонстрировались съемки постельных сцен скрытой камерой с участием экс-премьера. По мнению Иванова, Навальный накануне выборов представляет власти угрозу "как тролль, который устраивает разные провокации и вообще постоянно мутит воду".

Вопрос об эффективности таких действий обсуждался на кремлевских совещаниях разного уровня, и многие признают, что такие меры могут не дать должного эффекта и приведут лишь к тому, что к Навальному будет приковано больше внимания, признают два собеседника Дождя. Но пока на фоне протестных акций возобладало мнение, что нужно хотят как-то действовать, отмечают собеседники.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Америке могли бы пристрелить, а наша полиция действовала деликатно, - пропагандист Киселев про массовые акции в Москве. ВИДЕО

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подготовил расследование "Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники - тайная империя Дмитрия Медведева". В нем идет речь о недвижимости и дорогостоящих хобби премьер-министра РФ в России и за рубежом. ФБК утверждает, что глава правительства приобрел их на "взятки олигархов и кредиты госбанков" при помощи "преступной схемы", основанной на некоммерческих фондах. До этого Медведев и его представители отказывались комментировать расследование.

Отсутствие реакции властей послужило поводом для митингов "Он нам не Димон", которые прошли 26 марта почти в ста городах России. Большинство из них не были согласованы, что привело к массовым задержаниям, в том числе полиция задерживала несовершеннолетних.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
навальный некошерно с двух рук сразу зигует?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вместо медведевва..а потом на него списать все провалы и сказать вот дочего довели демократы )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЭТО ОЧЧЧччччччччччЕНЬ ХОРОШО!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ТОКА НЕ УТОЧНИЛИ ............"КАК".........!!! нах.......!!!
если.............как...........................
ДО...........................(ну...там.................."ПО--НАРОШКУ"....."МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР"..........там................"ПАКТ - МОллОТОВА-РИббЕНТРОппА"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нах................
"
ТО..............!

ЭТО(!)
ЭТО (!!)
МЫ ЕЩЁ,....ПОТЕРПИМ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
нє ..
просто гітлер розкручений бренд ... як і слово фашист ....
але кремль такі повинен розуміти , що ці бреди приватизовані євреями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навальный какфашист. И просто нехороший человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сам себя обманул называется. перенес с сегодня на завтра поездку. в результате у нас сегодня дождь а вот завтра с утра назначен армагедец от +2 ночью до -5 с утреца... вот сижу и думаю - ну не.... твою мать

ничего. прорвемся. я на зимней и она у меня хорошая....
 показать весь комментарий
Ответить
 
дороги? ну сегодня надо спрашивать у харьковчан и днепрян. а вот завтра - у меня
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хренасе , Васильева плачет , тут один замочил столько дырявых .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пенсионеров то за что? Гуманитарку у захерченко просили. Короче всех кого захер замочил , повесил тоже на гитлер сс
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подпишут с ним договор и будут проводить совместные парады ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальный чувак, но в выборах против Пуйла через год у него нет шансов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для россии вполне нормальный крымнашевец, имперец - то же пуйло, только вид сбоку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну знаете ли, это все-таки не кандидат в президенты Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это вообще не кандидат... переходящий валенок
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит тем более он ничем украинцам угождать не обязан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не 9 млн. просмотров, а 19 миллионов но ютюбе и более 10 млн вконтакте. Тут кретинчики, ничего не понимающие в ситуации в рф ,пишут "агент фсб". Навальный на сегодня единственный реально желающий и способный получить власть. Скорее в 2024. А пока будет ввп, или преемник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо навального. Пусть в паРаше хуйло остается, может Жириновский стать или Лавров . В любом случае у кацарылых будет " праздник"
 показать весь комментарий
Ответить
 
А хто такий цей Навальний???........... У "вікі" пишуть, що це якийсь блогер українського походження.......... Так чому до нього стільки уваги???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олексій Навальний (рос. Алексей Анатольевич Навальный; *4 червня 1976, Бутинь, Московська область, РРФСР, СРСР) -російський політичний і громадський діяч українського походження[2], що здобув останніми роками слави поміж російськихблогерів і медіа внаслідок своєї громадської діяльності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я ж звідти і взяв , теж зацікавило що в нього українського , виявляється батько народився ,один в один як у Жиріка .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олексій народився в Московській області і все життя прожив в росії , але він українського походження .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаво інше........ "Зв'язок з Україною
Батько Олексія Навального, українець родом з села Залісся на Київщині[43]. Сам Навальний заявляв що: «Я наполовину українець, наполовину росіянин. У мене більша частина родичів живе в Україні… Доки Чорнобильська станція не вибухнула, у мене просто всі родичі жили в тих краях, я кожне літо проводив там. Мабуть, я більше українець за своїм якимось корінням і генетикою»[2]
Олексій Навальний виступає за геополітичний союз Росії, України та Білорусі, в якому Росія має грати провідну роль.[3]"..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна вже ніколи не буде в союзі з росією , хай дякують фуйлу , він зробив те що не могли зробити Наполеон і Гітлер , відірвав Украіну від росії .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нежелательно,чтобы режим в паРашии поменялся:распад этого недоразумения может затянуться.
А если у руля останется хуйло или подобный ему придурок-процесс будет только ускоряться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю что Навальному сейчас начнут отправлять эшелоны с зерном, древесиной, рудой, нефтью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только то и делают,что все время борются с кем нибудь. То с врагами народа,то с врачами-вредителями,то с американским империализмом,то еврейским сионизмом и т.д. и т.п.Короче-ебо...тым нет покоя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего дядюшка Дональд направит их борьбу в нужное русло, осталось немног еще урезать доходы рашистов, точнее перевести их рацион на крапиву
 показать весь комментарий
Ответить
 
все эти трампы-тиллерсоны бизнесюки и барыги,они не политики и шевелятся только если сзади стоят маккейны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока в программе навального не слышу о том что Крым надо вернуть и воину в Украине прекратить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навальный! Не раскачивай яхту!!! димона и уочек укачивает!!! Нелюдь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем больше будут друг друга поливать, тем лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ясно, что всех, кто против власти будут топить в дерьме, причем придуманным, т.к. разбираться правда или нет никто ж не будет.
непонятно только причем здесь гитлер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Объясните мне дураку такой вот когнитивный диссонанс: некоторых в россии сажают за посты в сетях, некоторых (настоящих) оппозиционеров, политиков, журналистов расстреливают в подъездах или на прогулхах перед кремлём, а вот Навальный строчит статьи направо и налево, да что там статьи - видео не успевает монтировать и издавать (что конечно очень похвально), и ещё и демонтстрации по всей стране взмахом руки вызывает, но ему ничё, ну может пожурили где-то якобы в камере за хулиганство та зелёнкой запачкали. Вот странно таки
 показать весь комментарий
Ответить
 
он нетрогает священных коров фсб кадырова да и газпром както незаймае потому и живой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что, посадите его в Рейхстаг и начнете штурмовать?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Кремле решили бороться с Навальным, "как с Гитлером", - "Дождь"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти