 Контрразведка Польши отправила прокуратуре "сверхсекретное" заявление по делу о Смоленской катастрофе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
"Заявление является сверхсекретным и касается организации визита в Смоленск. Оно содержит также информацию о контактах и сотрудничестве Службы военной контрразведки с Федеральной службой безопасности. Завтра должно состояться слушание экс-премьера Польши Дональда Туска по этому делу", - сказал Бончек.
Он также отметил, что важнейшими являются вопрос о деятельности служб перед визитом, его безопасность, принятые меры, а также действия службы после 10 апреля 2010 года до осени 2015 года.
"Можно с уверенностью утверждать, что период после 10 апреля был поворотным моментом в деятельности Службы военной контрразведки. Если раньше контакты с ФСБ были служебными и дипломатическими, то после 10 апреля они превратились в сотрудничество, которое напоминает союз... Имеем службу (ФСБ - Ред.), в которую входят бывшие сотрудники НКВД, КГБ и имеющие поддержку всей администрации России, а с другой стороны - Службу военной контрразведки, которая пытается расширить сотрудничество с ФСБ любой ценой", - подчеркнул руководитель СВК.
Он признал, что много экспертиз, проведенных на протяжении предыдущих лет, показали, что во время организации полета в Смоленск имели место нарушения не только со стороны Бюро правительственной охраны и Министерства иностранных дел, но и Службы военной контрразведки Польши.
Напоминаем, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибла вся польская делегация, направлявшаяся на 70-летие Катынского преступления, в том числе президент Лех Качиньский.
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