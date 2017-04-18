 18 обстрелов со стороны террористов зафиксировано сегодня на Донбассе: ранены двое бойцов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на донецком направлении. Позиции возле Крымского враг обстреливал из 82-миллиметровых минометов. Опорные пункты в районе Авдеевки и Каменки обстреливались из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков и Опытного противник вел огонь из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцево - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На приморском направлении по опорным пунктам возле Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов велся провокационный огонь в сторону Старогнатовки. Пулеметы крупных калибров применялись в районе Водяного и Чермалыка. Под Новотроицким активизировались вражеские снайперы.
На луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки.
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки (17 апреля) боевики осуществили 32 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.
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