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 18 обстрелов со стороны террористов зафиксировано сегодня на Донбассе: ранены двое бойцов

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска 18 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на донецком направлении. Позиции возле Крымского враг обстреливал из 82-миллиметровых минометов. Опорные пункты в районе Авдеевки и Каменки обстреливались из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков и Опытного противник вел огонь из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцево - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На приморском направлении по опорным пунктам возле Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов велся провокационный огонь в сторону Старогнатовки. Пулеметы крупных калибров применялись в районе Водяного и Чермалыка. Под Новотроицким активизировались вражеские снайперы.

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На луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки.

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки (17 апреля) боевики осуществили 32 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.



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Жаль в свиную голову хряка осколки не попали. Да и как им попасть,если он там и носа не показывает.По Турциям катается.Наши деньги прожирает.
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то на скільки мінімумів неоподаткованих сєпарів оштрафуєте?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия18 обстрелов со стороны террористов зафиксировано сегодня на Донбассе: ранены двое бойцов
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