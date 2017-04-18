 Суд отказал экс-"беркутовцам" в участии в следственном эксперименте по Евромайдану

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. Представители ГПУ просили продлить срок только до 1 июля. Но один из адвокатов отметил, что эксперимент потребует больше времени.
Вместе с тем, адвокаты "беркутовцев" просили обеспечить участие обвиняемых в эксперименте. Прокуроры настаивали на проведении эксперимента без "беркутовцев". Представители ГПУ указали, что их присутствие создаст психологический дискомфорт для потерпевших.
Как известно, 29 марта начался следственный эксперимент по событиям 18-20 февраля 2014 года.
В ходе эксперимента устанавливается местонахождение "беркутовцев" и потерпевших.
Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в убийстве 48 активистов на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
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