 На должность аудитора НАБУ от Рады есть два "сильных" претендента - из Испании и США, - Егор Соболев

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вы знаете, что наш комитет объявил конкурс. Из сильных кандидатов у нас уже есть подтверждение от американского прокурора Марты Борщ (Martha Boersch) и от испанского прокурора Карлоса Кастресана (Carlos Castresana). Нам очень приятно", - сказал он в ходе встречи в комитете с представителями программы "USAID Рада" во вторник в Киеве.
"Однако если у вас есть среди своих знакомых, партнеров другие люди, которые могут позволить парламенту не ошибиться с выбором мощного аудитора Антикоррупционного бюро, будем вам благодарны", - добавил народный депутат.
Е.Соболев напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая.
Напомним, 23 февраля глава Антикоррупционного комитета ВР Егор Соболев сообщил о попытке назначить аудитором НАБУ неизвестного никому "господина Брауна" из Великобритании. 16 марта часть членов антикоррупционного комитета рекомендовали ВР двух претендентов на должность аудитора НАБУ. Егор Соболев заявляет о нелегитимности такого решения. В свою очередь, нардеп (БПП) Мустафа Найем заявил: "БПП и НФ, сфальсифицировав документы,"спустили" непонятно откуда взявшегося британца Найджела Брауна". В итоге, 16 марта, после блокирования трибуны, Верховная Рада не проголосовала за решение избирать аудитора НАБУ из двух кандидатур - Сторча и Брауна. А Егор Соболев заявил: "Компания Брауна обслуживала интересы российских олигархов". 17 марта заседание антикоррупционного комитета ВР, на котором должны были рассмотреть вопрос по аудитору НАБУ, не состоялось из-за неявки нардепов. В итоге, 21 марта ни одна из кандидатур не была одобрена парламентом, а комитет Рады начал искать новых кандидатов на должность аудитора НАБУ.
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