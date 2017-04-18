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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1607) аудит (182) ВР (22409) Соболев Егор (372)

 На должность аудитора НАБУ от Рады есть два "сильных" претендента - из Испании и США, - Егор Соболев

Два человека с опытом прокурорской деятельности в США и Испании подтвердили свое участие в конкурсе на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от Верховной Рады.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Вы знаете, что наш комитет объявил конкурс. Из сильных кандидатов у нас уже есть подтверждение от американского прокурора Марты Борщ (Martha Boersch) и от испанского прокурора Карлоса Кастресана (Carlos Castresana). Нам очень приятно", - сказал он в ходе встречи в комитете с представителями программы "USAID Рада" во вторник в Киеве.

"Однако если у вас есть среди своих знакомых, партнеров другие люди, которые могут позволить парламенту не ошибиться с выбором мощного аудитора Антикоррупционного бюро, будем вам благодарны", - добавил народный депутат.

Е.Соболев напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует рассмотреть назначение аудитора по своей квоте после грядущей Пасхи, - Соболев

Напомним, 23 февраля глава Антикоррупционного комитета ВР Егор Соболев сообщил о попытке назначить аудитором НАБУ неизвестного никому "господина Брауна" из Великобритании. 16 марта часть членов антикоррупционного комитета рекомендовали ВР двух претендентов на должность аудитора НАБУ. Егор Соболев заявляет о нелегитимности такого решения. В свою очередь, нардеп (БПП) Мустафа Найем заявил: "БПП и НФ, сфальсифицировав документы,"спустили" непонятно откуда взявшегося британца Найджела Брауна". В итоге, 16 марта, после блокирования трибуны, Верховная Рада не проголосовала за решение избирать аудитора НАБУ из двух кандидатур - Сторча и Брауна. А Егор Соболев заявил: "Компания Брауна обслуживала интересы российских олигархов". 17 марта заседание антикоррупционного комитета ВР, на котором должны были рассмотреть вопрос по аудитору НАБУ, не состоялось из-за неявки нардепов. В итоге, 21 марта ни одна из кандидатур не была одобрена парламентом, а комитет Рады начал искать новых кандидатов на должность аудитора НАБУ.
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А з України, вже що - немає?!!!!!!!!!!!!!!!!!.................... Ублюдки продажні, блін!!!!!!!!!!.........
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Хватит,наелись "своих".Со стороны,среди наших, все равно никого не допустят,а "свои" воровать начнут с первой секунды.
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Ну звичайно-звичайно.................... "яреськи", "саакашвілі" та інший непотріб - нас "врятує"...
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Наши уже врятувалы.А что,Саакашвили позволили довести до конца начатое? Сожрали как только жать начал.И кто на его место назначен? Тот,у кого тут же "исчезли" все проблемы со взяточничеством,... .
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та не кажи...ондо погорєльці з вінницького базару не працевлаштовані,а соболєву сняться піндоси з гішпанцями.
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кучма, мертведчук, допа-гепа, кивалов, насралов, насцалык, шухерыч-ты этих хочешь видеть???
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Інші є. Але як тільки про них починає зхадувати суспільство, вони раптово починають розхитувати човен.
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это доказательство, что НАБУ - "ноль". Аудитор - из Испании и США?)))))
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У лыжника из Барселоны тоже было Испанское гражданство - и что?
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Ага, ЩА!!! Шоколадная рыго-ублюдина, ща начнет тулить насралова или еще какого нибудь проверенного члена.
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Находят каких то аферистов на Западе (типа песняра из Польши) и пиарят их как мировых экспертов. И находятся дурачки, которые верят, что гройсманы позовут сюда борцов с коррупцией.
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Жопошно - радикальная партия пидарастов Ляшка строго лижут только Пете . Они выступают против аудита иностранцами . Они предлагают для этой цели своего однопартийца - надежного жопошника .
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"На должность аудитора НАБУ от Рады есть два "сильных" претендента - из Испании и США, - Егор Соболев" - вы зря стараетесь ребята, вас всё равно кинет Шоколад, и назначит своего, ручного аудитора.
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Чи спроможуться обрати дійсно незалежного та честного аудитора
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа должность аудитора НАБУ от Рады есть два "сильных" претендента - из Испании и США, - Егор Соболев
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