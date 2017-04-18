EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  487  13
Все про:армия (7658) Минобороны (4995) учения (1667)

 Военные правоохранители Западного региона в течение месяца будут обучаться тактике охраны важных персон, - Минобороны

Во Львовской области на Яворовском военном полигоне во вторник, 18 апреля, начались учения военнослужащих Западного территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины по тактике охраны важных персон под руководством инструкторов из Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Четырехнедельное обучение будут проводить опытные инструкторы Военной полиции из состава вооруженных сил Литовской Республики под руководством майора Рамунаса Янкаускаса.

Как отметил заместитель начальника ЗТУ ВСП полковник Андрей Федоров, присутствие международных партнеров свидетельствует о том, что мировое сообщество активно поддерживает украинский народ в борьбе с врагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж

Также Федоров рассказал о том, что обучение будет проходить на базе учебного центра Военной службы правопорядка и Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В свою очередь майор Рамунас Янкаускас рассказал о том, что курс будет содержать специальные дисциплины, которые впоследствии позволят украинским правоохранителям на высоком профессиональном уровне осуществлять свои должностные обязанности:

"Фактически в течение следующего месяца мы будем рассматривать вопрос тактических действий во время охраны важных лиц и персон. Когда-то нас этому учили международные партнеры по НАТО, а теперь мы передаем приобретенные знания и опыт вашим военнослужащим. Надеюсь, наше общение будет полезным для обеих сторон.

Читайте также: Спецназ полиции Донецкой области провел учения по освобождению заложников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*...присутствие международных партнеров свидетельствует о том, что мировое сообщество активно поддерживает украинский народ в борьбе с врагом.8- В ТОЧКУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мля, если бы этих важных персон по-уменьшилось, все бы только обрадовались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будут надежно защищать Персон от Народа.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно, почему народ, юродствует - "так уж случилось." Но и это стоит знать, для охраны достойных. Умение - вещь неоценимая. В господарстві, справжньому? Все згодиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будут охранять блокпосты в Ровно в лесах! чтоб старателей не тривожили при мытье бурштына,Авакяновцы уже обурели плохо делят....
..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо йдеться про охорону таких важних пєрсон, як порохнявий агєнт пуйла, то нехай охороняють його, як посла роїссі в туреччині.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шапіто....))))
А шо такоє -ВАЖНАЯ ПЕРСОНА???
Я теж себе вважаю і захищаюсь...
Так любой Дурак могьот себя Важняком сделать..
Меня не считать..))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенные правоохранители Западного региона в течение месяца будут обучаться тактике охраны важных персон, - Минобороны
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти