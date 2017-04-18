 Военные правоохранители Западного региона в течение месяца будут обучаться тактике охраны важных персон, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.
Четырехнедельное обучение будут проводить опытные инструкторы Военной полиции из состава вооруженных сил Литовской Республики под руководством майора Рамунаса Янкаускаса.
Как отметил заместитель начальника ЗТУ ВСП полковник Андрей Федоров, присутствие международных партнеров свидетельствует о том, что мировое сообщество активно поддерживает украинский народ в борьбе с врагом.
Также Федоров рассказал о том, что обучение будет проходить на базе учебного центра Военной службы правопорядка и Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
В свою очередь майор Рамунас Янкаускас рассказал о том, что курс будет содержать специальные дисциплины, которые впоследствии позволят украинским правоохранителям на высоком профессиональном уровне осуществлять свои должностные обязанности:
"Фактически в течение следующего месяца мы будем рассматривать вопрос тактических действий во время охраны важных лиц и персон. Когда-то нас этому учили международные партнеры по НАТО, а теперь мы передаем приобретенные знания и опыт вашим военнослужащим. Надеюсь, наше общение будет полезным для обеих сторон.
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А шо такоє -ВАЖНАЯ ПЕРСОНА???
Я теж себе вважаю і захищаюсь...
Так любой Дурак могьот себя Важняком сделать..
Меня не считать..))))))))))))))
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