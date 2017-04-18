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Все про:банки (1536) Ощадбанк (161) Сбербанк (186) суд (20629) Сбербанк России (116)

 Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета последнему использовать обозначение "Сбербанк"

Хозяйственный суд Киева 18 апреля признал недействительными 10 торговых марок Сбербанка, лишил его доменного имени sberbank.ua и запретил использовать торговую марку "Сбербанк".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

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15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк".

Ощадбанк считает, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины (свидетельство №82116 от 10.09.2007 года).

"Мы отстояли законные интересы Ощадбанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал решение председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сбербанк" в Украине будет продан консорциуму инвесторов, - материнская компания

Напомним, Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, "БМ Банк" и "VS Bank") сроком на год. Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств с корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.
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Зрада! Зрада! Не ? Где же зрадоболы?.Что то не видно их, особенно в новостях про нарушения прав человека в Крыму,про россиян,кот. считают законным окупацию .Про мёртвых сепаров тоже не встречаются в комментариях. СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ. ФОРУМЧАНЕ !!!
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2Ghfdlf)))) Животное, а то что в Украине, за три года нет патронного завода, это зрада! зрада! или перемога! Ощадбанк выиграл суд у сбербанка, это величайшие события пети!
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будут суды еще. куча вопросов, как минимум, к названием судов.
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Суды конечно будут. Но и "Сбербанку России" в Украине уже не бывать походу. Причем как бы он не перекрашивался под новых владельцев - исконных киприотов с фамилиями "Иванов", "Петров", "Говнищев".
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Ощадбанк старая гнилая совковая контора. его тоже нужно запретить.
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Только недавно примерно полгода назад немного начали улучшать сервис, увеличили количество банкоматов...а так то денег нет, то очередь километр из пенсов
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Его уже купили и будет другое названия,но надо пук на четвертый год войны сделать
НБУ отримав другий пакет документів на придбання Сбербанку
Національний банк 14 квітня отримав пакет документів для погодження набуття прямої одноосібної істотної участі в Сбербанку в розмірі 22,5% статутного капіталу банку.Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Григорій Гусельников., Національний банк 10 квітня отримав від інвестора пакет документівдля погодження набуття істотної участі в Сбербанку.Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Саїд Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій Сбербанку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОщадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета последнему использовать обозначение "Сбербанк"
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