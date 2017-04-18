 Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета последнему использовать обозначение "Сбербанк"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.
15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк".
Ощадбанк считает, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины (свидетельство №82116 от 10.09.2007 года).
"Мы отстояли законные интересы Ощадбанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов", - прокомментировал решение председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
Напомним, Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, "БМ Банк" и "VS Bank") сроком на год. Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств с корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.
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НБУ отримав другий пакет документів на придбання Сбербанку
Національний банк 14 квітня отримав пакет документів для погодження набуття прямої одноосібної істотної участі в Сбербанку в розмірі 22,5% статутного капіталу банку.Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Григорій Гусельников., Національний банк 10 квітня отримав від інвестора пакет документівдля погодження набуття істотної участі в Сбербанку.Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії і Російської Федерації - Саїд Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій Сбербанку.
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