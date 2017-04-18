 Большинство россиян считает, что Россия не нарушила международное право, оккупировав Крым, - опрос

Соответствующее исследование было опубликовано 18 апреля на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, 64% россиян видят в аннексии украинской территории больше пользы, чем вреда; противоположной точки зрения придерживаются 23% опрошенных. При этом два года назад эти показатели были на уровне 70% и 18% соответственно.
78% граждан России не считают, что оккупацией Крыма РФ нарушила международное право (год назад эта цифра составляла 71%), в то же время 13% участников опроса согласны с этим утверждением.
Что касается временно оккупированных районов Донбасса, в государстве-агрессоре выросла доля сторонников предоставления ОРДЛО "независимости" - 37% в апреле 2017-го против 12% в марте 2014-го. В то же время уменьшилась поддержка "присоединения" востока Украины к России - с 48% в марте 2014 года до 21% сейчас.
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В социальных сетях высмеяли торжественное открытие остановки общественного транспорта в городе Шахтерск, который контролируется боевиками так называемой "ДНР".
На сайте администрации города Шахтерск указывается, что остановку открыли 14 апреля. На данном мероприятии присутствовали "глава администрации города", "первый заместитель главы администрации города" и жители окрестных населенных пунктов.
"Решение создать новый остановочный павильон было принято в ответ на многочисленные обращения граждан, которые были вынуждены ждать автобусы на открытой местности. Наличие закрытого остановочного павильона позволит сделать ожидание более комфортным", - говорится на сайте.
Об этом пишут пользователи Twitter.
"АААААА!!! В "ДНР" торжественно с перерезанием красной ленточки ОТКРЫЛИ АВТОБУСНУЮ ОСТАНОВКУ. Кто там собрался Лондон брать?"
"В Шахтерске (ОРДЛО) торжественно открыли новую остановку. Мэр и заммэра лично были. Камеры, ленточка - все есть. Событие в республике!"
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https://gazeta.ua/articles/donbas/_ahmetov-ogolosiv-vijnu-dnr/766865
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-Молотов : алло,товарыстч Сралин,Гитлер бомбит наши города и дяревни,это война...
-Сралин : ты што гаваришь мне? Гитлер безоружен,этава ни можит бить?
-имеется Меморандуи об упреждающем ударе из посольства Германии тов.Сралин,это война...
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Ukrainian Patriotism Has Halted Putin's Ill-Conceived Invasion.
Peter Dickinson,Newsweek
Mon, Apr 17 8:32 AM PDT
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