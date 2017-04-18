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 За рубежом
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Все про:Крым (19512) оккупация (6834) опрос (1522) Россия (70014) мнение (20)

 Большинство россиян считает, что Россия не нарушила международное право, оккупировав Крым, - опрос

По данным опроса российской аналитической организации "Левада-Центр", большинство россиян считает, что аннексия Крыма не нарушила международное право.

Соответствующее исследование было опубликовано 18 апреля на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет"

Согласно результатам исследования, 64% россиян видят в аннексии украинской территории больше пользы, чем вреда; противоположной точки зрения придерживаются 23% опрошенных. При этом два года назад эти показатели были на уровне 70% и 18% соответственно.

78% граждан России не считают, что оккупацией Крыма РФ нарушила международное право (год назад эта цифра составляла 71%), в то же время 13% участников опроса согласны с этим утверждением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В долгосрочной перспективе возможен компромисс по статусу оккупированного Крыма, - Бжезинский

Что касается временно оккупированных районов Донбасса, в государстве-агрессоре выросла доля сторонников предоставления ОРДЛО "независимости" - 37% в апреле 2017-го против 12% в марте 2014-го. В то же время уменьшилась поддержка "присоединения" востока Украины к России - с 48% в марте 2014 года до 21% сейчас.
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в китае даже дети знают что сибирь это временно окупированная рускими мразями территория
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Когда Лондон возьмут: в сети подняли на смех торжественное открытие остановки в ОРДЛО

В социальных сетях высмеяли торжественное открытие остановки общественного транспорта в городе Шахтерск, который контролируется боевиками так называемой "ДНР".

На сайте администрации города Шахтерск указывается, что остановку открыли 14 апреля. На данном мероприятии присутствовали "глава администрации города", "первый заместитель главы администрации города" и жители окрестных населенных пунктов.
"Решение создать новый остановочный павильон было принято в ответ на многочисленные обращения граждан, которые были вынуждены ждать автобусы на открытой местности. Наличие закрытого остановочного павильона позволит сделать ожидание более комфортным", - говорится на сайте.

Об этом пишут пользователи Twitter.

"АААААА!!! В "ДНР" торжественно с перерезанием красной ленточки ОТКРЫЛИ АВТОБУСНУЮ ОСТАНОВКУ. Кто там собрался Лондон брать?"
"В Шахтерске (ОРДЛО) торжественно открыли новую остановку. Мэр и заммэра лично были. Камеры, ленточка - все есть. Событие в республике!"

Большинство россиян считает, что Россия не нарушила международное право, оккупировав Крым, - опрос - Цензор.НЕТ 1327
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Влияние русского мора и секельТВ. У нас всякое бывало, но такого дебилизма - никогда.
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Незнание законов не освобождает от ответственности.
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Не припомню что бы вор признавал свою вину добровольно, но стоит прижать.....Еще годик в таком режиме( хотя говорят цена на нефть в 2018 еще упадет) а после выборов президента в параше будет просто жопа, сеичас он еще че то мутит не все истратил, но это на последнем издохе. После выборов хуйло пустит вату " по миру"
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пусть эти папуасы попробуют "дать" "независимость" ну, хотя бы ...Аляске
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Откуда у лишнехромосомных полудурков понятие о международном праве? Орда она и есть - орда.
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Да нет, другие атрибуты - зипун, портки и лапти с онучами. И жэдные раскосые глаза.
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Ось збив такого ракоцапа автомобіль на переході, загремів він у лікарню, повертається додому за три тижні, а у дверях зустрічає той самий мудак, що його збив, у його ж капцях і халаті і чавкая каже, щоби йшов той бідолаха куда хоче, бо жінка його покохала... мабуть це теж буде законно???
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У АРК, согласно Конституции не было права на референдум по решению такого вопроса. Это решается только всенародным референдумом. Как в Испании с Каталонией.
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Этож какея расеяне вумные! 100%- поголовья являються ЗНАТОКАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА! О КАК!!!
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Гитлер был прав 22 июня 1941 года, и я знаю ПОЧЕМУ
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пора бы уже вернуться к реальности: "у кого больше пистолетов, тот и прав!"
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Німеччина колись теж думала так. Всьому свій час.
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большинство росиян ебланы тупорылые неумеющие застибать ширинку
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А я так не считаю! Ушел Крым как в дети в школу. В большой семье е.... не щелкают
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московское время 3:55 22 июня 1941 года :
-Молотов : алло,товарыстч Сралин,Гитлер бомбит наши города и дяревни,это война...
-Сралин : ты што гаваришь мне? Гитлер безоружен,этава ни можит бить?
-имеется Меморандуи об упреждающем ударе из посольства Германии тов.Сралин,это война...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБольшинство россиян считает, что Россия не нарушила международное право, оккупировав Крым, - опрос
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