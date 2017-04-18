 Полиция Франции задержала двух мужчин, планировавших теракт накануне выборов президента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекл.
По его словам, мужчин задержали с разницей в несколько минут. Это радикально настроенные французы в возрасте 24 и 30 лет.
"Эти мужчины собирались совершить в ближайшие дни нападение на французской земле", - заявил министр, но при этом не сообщил подробностей планировавшегося теракта.
Отметим, выборы президента во Франции запланированы на 23 апреля и 7 мая.
За прошлые два года в терактах, организованных радикальными исламистами в разных регионах Франции, погибли более 230 человек. В стране действует чрезвычайное положение, порядок во время каждого тура выборов будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и силовиков.
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