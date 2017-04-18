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Все про:выборы (21669) терроризм (20136) Франция (1819)

 Полиция Франции задержала двух мужчин, планировавших теракт накануне выборов президента

Во вторник, 18 апреля, во Франции были задержаны двое мужчин, планировавших "жестокое нападение" в преддверии первого тура президентских выборов 23 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекл.

По его словам, мужчин задержали с разницей в несколько минут. Это радикально настроенные французы в возрасте 24 и 30 лет.

"Эти мужчины собирались совершить в ближайшие дни нападение на французской земле", - заявил министр, но при этом не сообщил подробностей планировавшегося теракта.

Отметим, выборы президента во Франции запланированы на 23 апреля и 7 мая.

За прошлые два года в терактах, организованных радикальными исламистами в разных регионах Франции, погибли более 230 человек. В стране действует чрезвычайное положение, порядок во время каждого тура выборов будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и силовиков.

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Ви, якщо не в курсі, що зараз діється в Європі, не триндіть, а вчить матчастину. У тамтешніх муслімів, радиКАЛізованих імамами на доплаті в саудівської аравії, своєї клепки вистачить тир-акт влаштувати. Чим вони й займаються. За один лише минулий рік до Європи проломилося близько мільйона муслімів, головним чином, чоловіків. Працювати вони не дуже хочуть, зате хочуть отримувати соціалку за рахунок місцевих толерантних і політкоректних лохів. Як відомо, іслам - це religion of peace , от вони у відповідності зі своїм вченням та настановами імамів і розважаються - то пострілюють аборигенів, то вантажівками давлять. А тим часом народжуваність у них вдев'ятеро вище за середньоєвропейську. Демографи вирахували, що через 30 років число муслімської молоді в Європі перевищить число молоді білої. Дивлячись, як слабко і неадекватно реагують еуропейці на цю страшну загрозу (поки що правильно відреагували англійці, але цього замало), то можна з впевненістю сказати, що Європі - пізда. І це - не жарт.
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Не,это не русские шпионы.ну. и что паспорта рассейские? Ну, и что , что матерятся? Это турки.Стопудово.Эрдоган послал.А готовили в спей лагерях на границе с Белорусией.Ага! У бацьки спосите.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Франции задержала двух мужчин, планировавших теракт накануне выборов президента
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