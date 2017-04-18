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Все про:Калифорния (23) референдум (1191) Россия (70014) сепаратизм (12719) США (12396) Русский мир (376)

 Основатель движения за отделение Калифорнии от США решил переехать в Россию

Луис Маринелли (Louis Marinelli), один из основателей движения Yes California, выступающего за отделение Калифорнии от США, отозвал сбор подписей о проведении референдума по изменению региональной конституции. Он также сообщил, что намерен сделать Россию своим новым домом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Business Insider.

"Я нашел в России свое новое счастье, жизнь без источников постоянной тревоги, разочарований и негодования из-за ситуации на моей родине (...). Если жители России будут так добры и примут меня на постоянной основе, я сделаю Россию своим новым домом", - приводит издание слова Маринелли.

Он также отметил, что в ближайшем будущем не собирается возвращаться в Калифорнию. Поэтому, по его мнению, сбор подписей нужно остановить, чтобы в штате могла быть составлена новая, не связанная с ним петиция, которая позволит людям сделать свой выбор.

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Business Insider отмечает, что Маринелли с сентября прошлого года проживает в Екатеринбурге вместе со своей женой Анастасией. На странице мужчины во "ВКонтакте" в качестве места жительства также указан административный центр Свердловской области. Записи на его странице сделаны на русском языке, однако некоторые из них содержат множество ошибок.

В декабре прошлого года на сайте Антиглобалистского движения России появилось сообщение, в котором говорилось об открытии в Москве представительства движения Yes California.

Маринелли начал кампанию за отделение Калифорнии от Соединенных Штатов в 2015 году. Процесс получил название Calexit по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из состава Евросоюза. В январе 2017-го стало известно, что активисты Yes California получили разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по изменению региональной конституции. Этот шаг был необходим для того, чтобы инициировать голосование за независимость штата (согласно действующему региональному законодательству, Калифорния является "неотъемлемой частью США", а американская конституция является основным законом государства).

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В ноябре 2016 года активисты передали предложения по референдуму в прокуратуру штата. Они планировали провести окончательное голосование в марте 2019-го.
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Правильно все дегенераты должны быть в одном месте - в Хуйлостане
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В идеале - да, но тока через месяц счастливой жизни, получив расейский паспорт, они благополучно съябуюццо оттуда как ошпаренные, не выдержав видать такого щастия...
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его фамилия не смутила ?
итальянец ,с паспортом США, живя в паРаше , ратует за отделение Калифорнии от США
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да просто чмырло быстро поняло, что при Трам-пам-пам быстро можно заработать на статью и сесть надолго Это вам не Обама, тут нужно ноги уносить
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Французкий поцелуй - это с языком володья!
Основатель движения за отделение Калифорнии от США решил переехать в Россию - Цензор.НЕТ 1747
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Правильный выбор. Пусть Чечню отделяет..
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Лучше живым ватником в ё-бурге, чем дохлым сепаром в Калифорнии.
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Думаю ё-бургские ватники до слёз завидуют калифорнийским зэкам.
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А вообще интересно...какое местное дерьмо не пни,хоть сепаратистов,хоть нацистских отморозков, - у всех корешки уходят в родину всяческого дерьма - масковию.
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Поб"є, бо попереду літо (а ті приїхали на зиму), і жінки з дітьми у нього немає.
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с сентября прошлого года проживает в Екатеринбурге ... - буде мутити там відділення Сибіру від РФії ..?

Ай да Трамп , ай да хитрун !
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Жителі окупованого Донецька готують бунт проти бойовиків, - експерт

Жителі окупованого Донецька готують бунт через так звану націоналізацію "днр", внаслідок якої звільнень з роботи зазнали чимало робітників.
Про це в коментарі "Обозревателю" розповів військовий експерт, головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін.
"Виходить, що так звана націоналізація, про яку бойовики так довго розповідали, закінчилася масовим звільненням робітників і, звичайно, невдоволенням на окупованих територіях", - сказав він.

Карін припустив, що ватажки бойовиків боротимуться із бунтами методами Федеральної служби безпеки, які та застосовує в Росії.
"Це вам не лояльні українські Збройні сили, яких на Донбас бабки не пропускали. Від цих відморожених можна очікувати чого завгодно, але, швидше за все, почнуть діяти за методами "гебні": брати в першу чергу організаторів та ініціаторів, проводити різні страхітливі заходи з метою придушити всі ці хвилювання", - прогнозує Карін.
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Только если в роисии проходят мирные митинги, которые разгоняют силовики, то на Донбассе мирных митингов не будет, будет настоящий кровавый бунт и мало не покажется, конечно если действительно в Донецке попахивает восстанием.
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Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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ну що їм порадити...
хіба що

Битва за Алжир / La Battaglia di Algeri (1966)

В двух словах про фильм: кинолента Понтекорво, посвященная войне за независимость Алжира, а конкретнее партизанской войне повстанцев в городских условиях Алжира (столицы) против французских войск (и наоборот).
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Маринелли калифорнийские мексиканцы доступным языком пояснили шо с ним может случиться,если он не заткнет свой вонючий фонтан.
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Та шож такое? Шож всех этих отцов-основателей "республик" в конце концов в родные русские говени тянет?
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"Вечный Зов" !!!
Комуно-фашисти час від часу крутили цю москальську муйню нібито "на вимогу трудящих"
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сдрыснула путенская консерва... и шо,местный калифорнийский правый сектор залышэ цэ бэз увагы?
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Это наверное Бог собирает всех негодяев и подлецов в одном месте, ну типа антиковчег и россия для этого идеальное место. Наверное будет написан Новейший Завет.
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ось добудує Яценюк свою стіну з Заходу,Ердоган з півдня ,китайці зі сходу,а далі все акуратненько буде залито бетоном...
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На все - завеликі витрати.
Достатньо буде лише до північного полярного кола!
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правильно! психопатология должна быть собрана в одном месте - на расии!
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Там ему самое место. От России много чего отделять надо.
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Хоть научиться скульптуры из говна лепить
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А мне все эти переселения Библию напомнили.Бог собирает определенный контингент в одном месте.Интересно для чего?
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оно и правильно...чо там та калихфорния?пидербург надо отделять
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Россия иодавна была прибежищем всяких мировых отбросов. Коминтерн, Корвалан, Хонникер, Сноуден, Янукович, а тут еще это чмо. И Асада приютят, и даже Ким Чен Ына. Не страна, а помойка!
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ога, а через пол-года на коленях будет умолять вернуться "back from russian shit" )
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семья с Германии уже вернулась домой, но этого дауна может Уйло и прикормит пока он нужен.а вот потом его ждет много интересного на новой родине.
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Переехал в россиянции, в пензе ему будет хорошо?
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А что на россии он будет отделять? Неужели Камчатку,Сахалин, Курилы,Карелию,Кёнигсберг?
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Основатель движения за отделение Калифорнии от США решил переехать в Россию - Цензор.НЕТ 4609
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 4 ч.4 часа назад

Путин добился своего.
Но наполовину.
Ему удалось сделать мир двухполюсным,
но не удалось сделать Россию одним из полюсов.
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Основатель движения за отделение Калифорнии от США решил переехать в Россию - Цензор.НЕТ 6950

Ойген Мартенс, поселок Кыштовка, Новосибирская область, Великая расия.
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Эта невменяемая семейка Мартенсов уже свалила назад в Германию, хотя - как писал о них В.Рыбников - "Россия дала им все - матрасы на пол, пол, комфортабельный туалет, совмещенный с выгребным санузлом" и он "малахольный - конечно, не потому, что из европейского бардака в нормальную страну приехал и столько детей без секса настрогал, столяр долбаный..."
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в сша сепаратисти довго не живуть - вони з ними не дуже цяцькаються.
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Могу сказать только одно этому "создателю кнр" шарик ты идиот!
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Походу его спецслужбы попалили. Скорей всего законтаченый разведчик срашки. Свалил, что бы не посадили надолго.
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Возможно, он не сам свалил. Это просто эвакуация провалившегося агента...
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либералы расеи пустили скупую слезу... всё бы отдали чтобы поменятся с этим дебилом местами....
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т.е. на самом деле Калифорния чуваку пофигу, воды намутил - и в кусты.
Настоящий кацап!
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Квартира Депардьє в Грозному якраз пустує..

Лише варта порадити майбутньому "Гражданину Вяликой РАссеи" перевіритись у лікаря ,що він не гей..
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Ну, это по Ильфу и Петрову о городе Колоколамске и его жителях, которые рванули в Москву на отхожий промысел - падать под колёса машины посольства Клятвии и получать пожизненную пенсию.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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"Я нашел в России свое новое счастье, жизнь без источников постоянной тревоги, разочарований и негодования из-за ситуации на моей родине..."
У всех? Одна Родина. Штатовская, Российская, .... А у этого? Негодования, разочарования... Космополит?
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Правильно. И там основывай движение за отделение Сибири от рашки гавняшки..
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В Раху дегенерату Луиске Маринеле это хорошо. Лишь бы не к нам, в Канаду. Раха извечный собиратель говна и уёбков со всего мира.
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Calexit - организация, проповедующая выход Калифорнии из США? Хорошо, что он выехал в Хуйлостан.
Ведь название "Кал Экзит" отлично подходит как для описания будущего хуйлопитеков, так и для настоящего Рашки. Собственно - и для описания прошлого хуйлопитеков - подходит тоже.
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шото ник твой знакомый... на инвесте скобочки ставишь?
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А.а.аа... я представляю, как он глубокой ночью, бросив к чёртовой матери пьяную руськую жену, будет бежать через румынскую границу...
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Пусть теперь подписи в Чечне или Татарстане на референдум собирает. Может квартиру в Грозном получит. Однокомнатную, с парашей, железным столиком, и охранником. Свободная страна же.
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Не зумівши відокремити Каліфорнію чувак вирішив відокремитися сам. Ех, якби ж то наші ватники зважилася б на такий вчинок...
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очередной агент трамплина ,по подрыву авторитета расеи....через пару месяцев сделает тапочки как гражданин ерефии-ДЕПЕРДУН.
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Там как раз дом освободился с плесенью, после баптиста из германии.
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Ага, он теперь по привычке затеет какой-нибудь проектик по отделению чего-нибудь от паРаши, и тут же отгребёт по полной. паРаша поддерживает сепаратизм у других, но не у себя.
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Ещё одна какашка сольётся в мацковскую клоаку... А кому такое г... ещё нужно?!
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Думаю,и этот скоро сбежит обратно в Штаты и назовет Россию вонючим сараем.
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Мисси не удалась. Уехал в свой КАЛоотстойник, создавать дальнеВОДОСТОЧНЫЙ округ
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Пусть заодно привыкает к корням сирени...такие долго не живут
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Поздно. Квартиры в Мордовии теперь не продаются из за кризиса, так что продать и удрать из этого гамна не получится
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Но в назидание идиоту надо непременно пожить в параше
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«Но вот в Россию потянулись людишки, которые являются лакмусовыми бумажками своего места пребывания. Есть такие, от Сноудена до Януковича. Именно такой сброд сейчас стремится в Россию. Наши соотечественники, уличенные в коррупции или растрате, бегут в Россию. Наши измениики и предатели - в России. Казнокрады - там же. Самые оторванные и зажравшиеся судьи, фамилии которых стали нарицательными, типа Отрош - в России. То есть, РФ стала местом, где ублюдок любой масти, национальности и гражданства может надежно укрыться и довольно спокойно себя чувствовать. Россия стала огромным подобием воровской хазы или малины и туда стремится соответствующий элемент. В обратном направлении движутся те, кого тошнит от подобных метаморфоз и кто способен себя реализовать где угодно, только не в этом гадюшнике» (anti-colorados).


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Мне думается раша всегда была пристанищем бандитов, воров и дебилов. Вот их потомки
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Якщо матюкальним язіком не володіє - довго не протягне!
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Добровільно відправився на перевиховання . Рахуємо через скільки місяців втіче назад до Каліфорнії .
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Актер Жерар Депардье дал интервью французскому телеканалу "Canal+", в котором нелестно отозвался о России и объяснил, почему он покинул её. Артист заявил, что Россия напоминает ему большой сарай. "А если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, то могу пару дней пожить в своём сарае", - буквально сказал актёр. Он рассказал, что не планирует возвращаться в Россию, где у него осталась прописка в Мордовии. Все свои российские квартиры он распродал и постоянно проживает в Бельгии... хоть и мудь, а раиссю раскусил и сдрыснул...
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ага квартирки даровані розпродав , бабла стригнув і гайда на захід
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по ходу буде в расєюшці пробувати щось відокремлювати
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОснователь движения за отделение Калифорнии от США решил переехать в Россию
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