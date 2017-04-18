 Основатель движения за отделение Калифорнии от США решил переехать в Россию

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Business Insider.
"Я нашел в России свое новое счастье, жизнь без источников постоянной тревоги, разочарований и негодования из-за ситуации на моей родине (...). Если жители России будут так добры и примут меня на постоянной основе, я сделаю Россию своим новым домом", - приводит издание слова Маринелли.
Он также отметил, что в ближайшем будущем не собирается возвращаться в Калифорнию. Поэтому, по его мнению, сбор подписей нужно остановить, чтобы в штате могла быть составлена новая, не связанная с ним петиция, которая позволит людям сделать свой выбор.
Business Insider отмечает, что Маринелли с сентября прошлого года проживает в Екатеринбурге вместе со своей женой Анастасией. На странице мужчины во "ВКонтакте" в качестве места жительства также указан административный центр Свердловской области. Записи на его странице сделаны на русском языке, однако некоторые из них содержат множество ошибок.
В декабре прошлого года на сайте Антиглобалистского движения России появилось сообщение, в котором говорилось об открытии в Москве представительства движения Yes California.
Маринелли начал кампанию за отделение Калифорнии от Соединенных Штатов в 2015 году. Процесс получил название Calexit по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из состава Евросоюза. В январе 2017-го стало известно, что активисты Yes California получили разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по изменению региональной конституции. Этот шаг был необходим для того, чтобы инициировать голосование за независимость штата (согласно действующему региональному законодательству, Калифорния является "неотъемлемой частью США", а американская конституция является основным законом государства).
В ноябре 2016 года активисты передали предложения по референдуму в прокуратуру штата. Они планировали провести окончательное голосование в марте 2019-го.
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итальянец ,с паспортом США, живя в паРаше , ратует за отделение Калифорнии от США
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Ай да Трамп , ай да хитрун !
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Жителі окупованого Донецька готують бунт через так звану націоналізацію "днр", внаслідок якої звільнень з роботи зазнали чимало робітників.
Про це в коментарі "Обозревателю" розповів військовий експерт, головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін.
"Виходить, що так звана націоналізація, про яку бойовики так довго розповідали, закінчилася масовим звільненням робітників і, звичайно, невдоволенням на окупованих територіях", - сказав він.
Карін припустив, що ватажки бойовиків боротимуться із бунтами методами Федеральної служби безпеки, які та застосовує в Росії.
"Це вам не лояльні українські Збройні сили, яких на Донбас бабки не пропускали. Від цих відморожених можна очікувати чого завгодно, але, швидше за все, почнуть діяти за методами "гебні": брати в першу чергу організаторів та ініціаторів, проводити різні страхітливі заходи з метою придушити всі ці хвилювання", - прогнозує Карін.
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Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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хіба що
Битва за Алжир / La Battaglia di Algeri (1966)
В двух словах про фильм: кинолента Понтекорво, посвященная войне за независимость Алжира, а конкретнее партизанской войне повстанцев в городских условиях Алжира (столицы) против французских войск (и наоборот).
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Комуно-фашисти час від часу крутили цю москальську муйню нібито "на вимогу трудящих"
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Достатньо буде лише до північного полярного кола!
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Тётя Роза @ANAKOYHER 4 ч.4 часа назад
Путин добился своего.
Но наполовину.
Ему удалось сделать мир двухполюсным,
но не удалось сделать Россию одним из полюсов.
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Ойген Мартенс, поселок Кыштовка, Новосибирская область, Великая расия.
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Настоящий кацап!
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Лише варта порадити майбутньому "Гражданину Вяликой РАссеи" перевіритись у лікаря ,що він не гей..
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😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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У всех? Одна Родина. Штатовская, Российская, .... А у этого? Негодования, разочарования... Космополит?
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Ведь название "Кал Экзит" отлично подходит как для описания будущего хуйлопитеков, так и для настоящего Рашки. Собственно - и для описания прошлого хуйлопитеков - подходит тоже.
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