EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество, Спорт
  637  4
Все про:героизм (149) спорт (1623) соревнования (83) Троян (175)

 "Достойные дети Украины!": ветераны АТО готовятся впервые участвовать в "Играх непокоренных"

Украинская команда в сентябре 2017 года впервые будет участвовать в международных соревнованиях ветеранов "Игры Инвиктус" (Игры непокоренных).

Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян на странице в Facebook описал свою встречу с одним из будущих участников соревнований:

""Боль временна - триумф вечен", - такие слова написаны в спортивном зале, где тренируюсь.
В раздевалке встретил парня, у которого один глаз закрыт повязкой. Одет как военный. Смотрю - у него костыли, ортопедический пояс, обе ноги в бандажах. Спрашиваю, где его так задело. А он говорит, что в канцелярии упал))). На вопрос где служил, ответил: "В 30-й бригаде". Говорю, что сам был в "Азове". Он улыбнулся)

Разговорились о спорте, о том, что нельзя сдаваться. Говорит, что готовится к соревнованиям - к "Играм непокоренных". Только гордость чувствую за таких украинцев. Достойные дети своей Украины!

Не имеет значения внешний вид, как тебя по нему воспринимают. Главное, кто ты есть, кем себя ощущаешь.

Слава Украине!"

Достойные дети Украины!: ветераны АТО готовятся впервые участвовать в Играх непокоренных 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В двух категориях мы получили первые места", - украинские военнослужащие победили в соревнованиях IT-экспертов НАТО. ВИДЕО

Отметим, "Игры непокоренных" (англ. Invictus Games) - международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей.

В 2017 году соревнования пройдут уже в третий раз, однако наша сборная будет представлена впервые. Турнир в этом году пройдет с 24 по 30 сентября. Более 550 раненых бойцов из 17 стран будут соревноваться в 12 адаптивных спортивных дисциплинах.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Достойные дети Украины!": ветераны АТО готовятся впервые участвовать в "Играх непокоренных"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти