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 Политика Украины, Экономика
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 Когда вырастет продолжительность жизни, можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, - Розенко

На сегодняшний день нельзя говорить о повышении пенсионного возраста для граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в эфире "Эспрессо TV".

"В меморандуме МВФ вопрос возраста снят... Эксперты говорят: вот в Европе время выхода на пенсию на 4 года больше, в Украине это 58 лет, в Европе 62 года. Но давайте говорить и другую правду, что продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем в ЕС. И говорить о повышении пенсионного возраста сейчас нецелесообразно. Повышение продолжительности жизни - вот вызов, и мы должны направить свои усилия на это. Когда вырастет продолжительность, можно будет говорить о повышении возраста", - сказал Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ужасный непрофессионализм!": Розенко прокомментировал статью главы миссии МВФ в Украине ван Родена о реформе пенсионной системы

Также он подчеркнул, что в Украине должна заработать накопительная система пенсий, пенсионное страхование.

"Мы уже отошли от советской системы, но еще не перешли к европейской", - добавил вице-премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопительная система позволит передавать пенсии по наследству, - Розенко
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Похоже, что власть с МВФ делает все, чтобы продолжительность жизни украинцев не выросла, а сократилась лет на 10, чтобы довести численность населения до 20 млн.!
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Говорить о
каких-то реформах, проводимых жуликами, смешно и грустно...Анализировать «предложения»
жуликов и лжецов - потеря времени…
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Так в чем дело? У них же есть "продажная женщина" статистика. Через месяц можно написать примерно до 80 лет.
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Я думаю следующей реформой будет лечебное голодание для увеличения продолжительности жизни !
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Чудака уже так раздуло , а он продолжает употреблять хрень и нести чушь! Полезный идиот на службе у решал-рулил.
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Та давай в кредит,поживём,а Розенко?Хули той жизни
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Буде махлювання держави зі страховим стажем.
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Возраст повышать не будут. Его сравняют со стажем.
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Карочє: я в Канаді повинен пахати до 67, і платити податки, щоб з моїх податків Канада допомагала українцям, які не хочуть пахати після 60, а хочуть курити, пити шмурдяк і тому дохнуть раньше строку?
Я все правильно зрозумів?
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"Когда вырастет продолжительность жизни, можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, - Розенко..."

Баран вы "ваше высочество." А может быть так:
"Для повышения продолжительности..., мы снижаем пенсионный возраст и повышаем пенсии..."
Что лучше мертвый миллион или миллион живых рук - умноженных на 200 миллионов? Спецы - пля...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда вырастет продолжительность жизни, можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, - Розенко
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