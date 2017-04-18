"Когда вырастет продолжительность жизни, можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, - Розенко..."

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в эфире "Эспрессо TV".
"В меморандуме МВФ вопрос возраста снят... Эксперты говорят: вот в Европе время выхода на пенсию на 4 года больше, в Украине это 58 лет, в Европе 62 года. Но давайте говорить и другую правду, что продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем в ЕС. И говорить о повышении пенсионного возраста сейчас нецелесообразно. Повышение продолжительности жизни - вот вызов, и мы должны направить свои усилия на это. Когда вырастет продолжительность, можно будет говорить о повышении возраста", - сказал Розенко.
Также он подчеркнул, что в Украине должна заработать накопительная система пенсий, пенсионное страхование.
"Мы уже отошли от советской системы, но еще не перешли к европейской", - добавил вице-премьер-министр.
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каких-то реформах, проводимых жуликами, смешно и грустно...Анализировать «предложения»
жуликов и лжецов - потеря времени…
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Я все правильно зрозумів?
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Баран вы "ваше высочество." А может быть так:
"Для повышения продолжительности..., мы снижаем пенсионный возраст и повышаем пенсии..."
Что лучше мертвый миллион или миллион живых рук - умноженных на 200 миллионов? Спецы - пля...
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