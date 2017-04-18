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 В оккупированном Крыму началось очередное судилище по делу журналиста Семены

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля началось очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Как рассказал Крым.Реалии адвокат Александр Попков, в текущем заседании намечен допрос свидетелей, передает Цензор.НЕТ.
"Те все свидетели со стороны обвинения, которые появлялись на суд, уже допрошены. Остальные уже дважды на суд не появлялась", - рассказал о процессе сам Николай Семена.

Журналист не оставляет надежды, что суд прислушается к доводам адвокатов.

"Мы настаиваем, что в этом деле действительно нет состава преступления, потому что все осуществлялось в соответствии с Конституцией, норм свободы слова, закона о печати. И журналист, более того, имел право в рубрике "точка зрения" выразить свои мысли и позицию. С нашей точки зрения ни одно государство не может ни одному журналисту и простому гражданину в этом мешать, или преследовать его за мысли", - сказал Семена в интервью Радио Свобода.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

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На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

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Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в оккупированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.







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