 В оккупированном Крыму началось очередное судилище по делу журналиста Семены

Как рассказал Крым.Реалии адвокат Александр Попков, в текущем заседании намечен допрос свидетелей, передает Цензор.НЕТ.
"Те все свидетели со стороны обвинения, которые появлялись на суд, уже допрошены. Остальные уже дважды на суд не появлялась", - рассказал о процессе сам Николай Семена.
Журналист не оставляет надежды, что суд прислушается к доводам адвокатов.
"Мы настаиваем, что в этом деле действительно нет состава преступления, потому что все осуществлялось в соответствии с Конституцией, норм свободы слова, закона о печати. И журналист, более того, имел право в рубрике "точка зрения" выразить свои мысли и позицию. С нашей точки зрения ни одно государство не может ни одному журналисту и простому гражданину в этом мешать, или преследовать его за мысли", - сказал Семена в интервью Радио Свобода.
7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.
На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в оккупированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.
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