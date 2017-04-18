 В оккупированном Крыму началось очередное судилище по делу журналиста Семены

Как рассказал Крым.Реалии адвокат Александр Попков, в текущем заседании намечен допрос свидетелей, передает Цензор.НЕТ

"Те все свидетели со стороны обвинения, которые появлялись на суд, уже допрошены. Остальные уже дважды на суд не появлялась", - рассказал о процессе сам Николай Семена.

Журналист не оставляет надежды, что суд прислушается к доводам адвокатов.

"Мы настаиваем, что в этом деле действительно нет состава преступления, потому что все осуществлялось в соответствии с Конституцией, норм свободы слова, закона о печати. И журналист, более того, имел право в рубрике "точка зрения" выразить свои мысли и позицию. С нашей точки зрения ни одно государство не может ни одному журналисту и простому гражданину в этом мешать, или преследовать его за мысли", - сказал Семена в интервью Радио Свобода.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.