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Все про:Метрополитен (423) Санкт-Петербург (422) теракт (2077)

 Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Азимов заявил, что не признавал вину

Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Аброр Азимов утверждает, что он напрямую не причастен к преступлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Организатора теракта в метро Петербурга вычислили по звонкам "смертника", - "КоммерсантЪ"

"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил", - заявил Азимов во вторник на заседании Басманного суда Москвы. "Мое участие есть, но непрямое", - пояснил он.

Задержанный утверждает, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. "Мне давали команду. Я не осознавал, что участвую в подготовке теракта", - заявил Азимов.

Он добавил, что намерен позже пояснить свою позицию. "Потом будем разбираться", - сказал он. При этом фигурант не против своего ареста.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ. ВИДЕО

Со своей стороны следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва.

Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме. Как сообщалось, следствие просит суд арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге.

Азимов подозревается по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Петербурга Азимов, 1990 года рождения, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник безопасности метро мог бы обыскать Джалилова, подозреваемого в теракте, но увлекся мобильной игрой, - "Фонтанка"

Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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нее.. отпустили яйца из тисков..
сейчас снова зажмут и признается во всем: от взрывов до организации ледникового периода.
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Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Азимов заявил, что не признавал вину - Цензор.НЕТ 335Daniel Rodriguez4 хв · Ребята из АНБ скинули факсом фоторобот приемника Путина..Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Азимов заявил, что не признавал вину - Цензор.НЕТ 9624
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Нюююю, под платья НЄ лезть!!!
Могут оказаться БРАТЬЯМИ....
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Там столько засвеченных артистов в том "теракте", шо капец. А этого лохопеда взяли и сейчас на него повесят то чего не было.
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*Азимов заявил, что не признавал вину*- а,всё! СМИ рф заявили. ч то признал-это ЗАКОН!Особенно для Ватостана
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"Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме. Как сообщалось, следствие просит суд арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге", - был еще Медведчук, который будучи адвокатом требовал больше прокурора. А тут еще Азимов не понимая своих действий по теракту берет армянина в адвокаты. Это дешевый сценарий ФСБ, которым не хватило фантазии.
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Думаю, ты не понял главного. Тут главное не новость, а ее источник.
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Еще проведите виртуальную экскурсию по виртуальному керченскому мосту.)))))))))
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Самая ценная фраза - "подозреваемый не против ареста". Ну а че ? Жаль чужого труда, конечно, ездили по Питеру, палили соляру, ловили террориста.
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"Ты ВинаВат уж тем, шо хочетца мне кушать!" -Дэдушка Крылов ,"Волк и Ягньонннок"
Якщо не помиляюсь...)))
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Азимов? До чего пиндостан человека довёл! Раньше-то выдающиеся НФ книги писал, а теперь до терроризма скатился.

Вот чем вредна омерига!
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Айзек Азімов (англ. Isaac Asimov; 2 січня 1920 - 6 квітня 1992) - американський письменник, професор біохімії Бостонського університету, популяризатор науки, один з найвідоміших майстрів наукової фантастики.
Азімов народився 2 січня 1920 в єврейській родині в містечку Петровичі Литовсько-Білоруської РСР (нині Смоленська область Росії). У 1923 його батьки переїхали в США, у 1928 стали громадянами цієї країни. Між 1939 і 1948 Азімов здобув магістерський і докторський ступені з хімії в Колумбійському університеті. Викладав біохімію в Медичній школі при Бостонському університеті. У 1958 покинув університет, щоб повністю присвятити себе літературній діяльності. Він автор більш ніж 500 книжок. Помер Азімов у Нью-Йорку 2 квітня 1992 .
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Зато утюг всегда горячий. Будемо прасувати...
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Враховуючи що так званий "теракт" скоріш за все лише невдала ФСБшна постановка то не дивно що чувак пішов у відмову)))))))
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НІЯКОГО ТЕРАКТУ НЕ БУЛО?!
https://www.youtube.com/watch?v=Oy0f2m15C8Y
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Друзья, гражданство "за просто так" вопреки Закону и уж тем более выходцам из Средней Азии не дают. Запомните это,
Исключения могут быть лишь для тех, кто дает согласие на пописку о сотрудничестве с ФСБ и кого эти ФСБэшные суки планируют использвать в будущем для проведения "специальных мероприятий".
Так, к примеру, было с Бесланской школой: сказали некоторым выпущеным досрочно из тюрьмы, что "мол надо федя" а потом, когда ОНИ захватили школу, из пушек всех "перемололи". Но один выжил (правда не на долго) и все рассказал на суде:мол после первого залпа "старшОй" террорист кому-то позвонил и сказал на русском языГе:"Вы что творите, Суки?". Поэтому этот ЛОХ и говорит, что кто-то попросил его сделать кое-что (перед этим назвав пароль для связи с агентом),
Вот Вам и ответ на вопросы...
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Уверен на все 100%, что т.н. "смертник" совершенно не знал, что у него в рюкзаке. По легенде от ФСБ, он скорее всего должен был перевезти какую-то "автозапчасть"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемый в организации теракта в Петербурге Азимов заявил, что не признавал вину
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