 Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Азимов заявил, что не признавал вину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил", - заявил Азимов во вторник на заседании Басманного суда Москвы. "Мое участие есть, но непрямое", - пояснил он.
Задержанный утверждает, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. "Мне давали команду. Я не осознавал, что участвую в подготовке теракта", - заявил Азимов.
Он добавил, что намерен позже пояснить свою позицию. "Потом будем разбираться", - сказал он. При этом фигурант не против своего ареста.
Со своей стороны следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва.
Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме. Как сообщалось, следствие просит суд арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге.
Азимов подозревается по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).
Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Петербурга Азимов, 1990 года рождения, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.
Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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сейчас снова зажмут и признается во всем: от взрывов до организации ледникового периода.
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Могут оказаться БРАТЬЯМИ....
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Прям ЗВЭР какой-то!....
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Якщо не помиляюсь...)))
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Вот чем вредна омерига!
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Азімов народився 2 січня 1920 в єврейській родині в містечку Петровичі Литовсько-Білоруської РСР (нині Смоленська область Росії). У 1923 його батьки переїхали в США, у 1928 стали громадянами цієї країни. Між 1939 і 1948 Азімов здобув магістерський і докторський ступені з хімії в Колумбійському університеті. Викладав біохімію в Медичній школі при Бостонському університеті. У 1958 покинув університет, щоб повністю присвятити себе літературній діяльності. Він автор більш ніж 500 книжок. Помер Азімов у Нью-Йорку 2 квітня 1992 .
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https://www.youtube.com/watch?v=Oy0f2m15C8Y
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Исключения могут быть лишь для тех, кто дает согласие на пописку о сотрудничестве с ФСБ и кого эти ФСБэшные суки планируют использвать в будущем для проведения "специальных мероприятий".
Так, к примеру, было с Бесланской школой: сказали некоторым выпущеным досрочно из тюрьмы, что "мол надо федя" а потом, когда ОНИ захватили школу, из пушек всех "перемололи". Но один выжил (правда не на долго) и все рассказал на суде:мол после первого залпа "старшОй" террорист кому-то позвонил и сказал на русском языГе:"Вы что творите, Суки?". Поэтому этот ЛОХ и говорит, что кто-то попросил его сделать кое-что (перед этим назвав пароль для связи с агентом),
Вот Вам и ответ на вопросы...
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