 McDonald's подтвердил продажу помещений в оккупированном Крыму: "Условия сделки являются конфиденциальными"

Об этом говорится в комментарии PR-директора McDonald's Ukraine Анастасии Зражевской в ответе на информационный запрос Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.
"С апреля 2014 года компания МакДональдз в Украине не имела возможности вести бизнес в помещениях ресторанов МакДональдз в Симферополе и Ялте и продала данные помещения. Условия продажи являются конфиденциальными", - отметила Зражевская.
Ранее в руководстве украинского McDonald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма.
Перед этим, российский пропагандисткий ресурс "Крыминформ" сообщал, что бывшие рестораны сети McDonald's в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом. 7 апреля в Симферополе состоялось открытие заведения быстрого питания "Мир Бургер" в помещении, где раньше располагался ресторан McDonald's. Алексей Чернявский, представившийся местным журналистам собственником сети фастфуда, заявил, что купил помещение ресторана у McDonald's.
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Сталагмит и пЄтухи с АНАЛогичного прррадукта...)))))
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А раньше как было? Приезжаешь в Симферополь, идешь в Мак, умываешься теплой водой, посещаешь чистый туалет...
Котлету есть не обязательно.
)))
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