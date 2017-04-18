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 Политика Украины
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Все про:Крым (19512) продажа (418) рестораны (160) McDonald's (22)

 McDonald's подтвердил продажу помещений в оккупированном Крыму: "Условия сделки являются конфиденциальными"

В пресс-службе украинского McDonald's подтвердили продажу помещений в Крыму, которые до аннексии полуострова Россией принадлежали компании. Однако деталей сделки там не разглашают.

Об этом говорится в комментарии PR-директора McDonald's Ukraine Анастасии Зражевской в ответе на информационный запрос Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "РусБургер" продал все крымские активы и уходит с оккупированного полуострова

"С апреля 2014 года компания МакДональдз в Украине не имела возможности вести бизнес в помещениях ресторанов МакДональдз в Симферополе и Ялте и продала данные помещения. Условия продажи являются конфиденциальными", - отметила Зражевская.

Ранее в руководстве украинского McDonald's опровергли информацию о возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма.

Перед этим, российский пропагандисткий ресурс "Крыминформ" сообщал, что бывшие рестораны сети McDonald's в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим брендом. 7 апреля в Симферополе состоялось открытие заведения быстрого питания "Мир Бургер" в помещении, где раньше располагался ресторан McDonald's. Алексей Чернявский, представившийся местным журналистам собственником сети фастфуда, заявил, что купил помещение ресторана у McDonald's.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "И самое главное - никаких "вільних кас". Все кассы свободны и все на русском языке", - российские боевики открывают в Донецке отжатый "МакДональдс". ВИДЕО

В крымских СМИ была информация, что в помещении McDonald's планировалось открыть бургерную от российского исполнителя Тимати.

Крымские рестораны McDonald's были закрыты 3 апреля 2014 года "по производственным причинам". Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.
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"бургерную от российского исполнителя Тимати" - я себе представляю
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А почему пиндоский "Мир Бургер", а не сакральный "Мир Тюфтель"?
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налог с продажи хай не забудут в Украине заплатить.
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Вот по этому и уходят из Крыма.Оттуда деньги не выведешь- там всё *схвачено*
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Вместо МакДональдса там откроют скрепные православные фастфуды "Блины на лопате"
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будет сеть Русь. с бутерами " Путинская правда", "Поцелуй в живот", "Крестьянка и бобры" и "Байкальские выдры".
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[Таежный сувенир: заповедник в Иркутске выпустил конфеты в форме фекалий животных, кушайте, не обляпайтесь (Видео) » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] is good,have a look at it! http://censoru.net/18010-taezhnyy-suvenir-zapovednik-v-irkutske-vypustil-konfety-v-forme-fekaliy-zhivotnyhkushaytene-oblyapaytes-video.html

Сталагмит и пЄтухи с АНАЛогичного прррадукта...)))))
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креативные экологи))) ягелеведы, походу) без комментариев.
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или такое опыт Китая из котят или осбачек. не разобрать че там на картинке.
McDonald's подтвердил продажу помещений в оккупированном Крыму: "Условия сделки являются конфиденциальными" - Цензор.НЕТ 8863
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какие собачки? Они еще вчера документы проверяли
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И как ты угадал? Улыбайся и соблюдай гигиену!
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А как там процветает ДонГандон, который заменил МакДональдс в Донецке?
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Кто в курсе, общался с крымчанином, он говорит, что визы в Европу без проблем получают с их новыми паспортами рф
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Ну ты же имеешь проблемы зайти сюда под власовским знаменем , так же будет по всему миру .
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Так ведь эти паспорта не действительны, они же в Крыму выданы после аннексии, значит и визу в них ставить вроде как бы нельзя, если Крым признается ЕС Украинской территорией
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Действительны , просто надо визу получать в россии а не в Крыму .
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То есть ЕС признает крымчан гражданами РФ соответственно Крым...да ну!
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Шлемович, а почему вам не поговорить на двоих с евгеньевичем? В спаме, ессно
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Я думаю, что это было бы правильным решением, иначе почему Самойлову не впускают на Евровидение. В таком случае это какие-то выборочные, показательные санкции.
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Так пусть получают, жизнь у них такая, все время где-то что-то получать!
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Мда-а-а...
А раньше как было? Приезжаешь в Симферополь, идешь в Мак, умываешься теплой водой, посещаешь чистый туалет...
Котлету есть не обязательно.
)))
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Зато в мацве у маков постоянные очереди. Толпятся, все ждут, когда лопаты привезут
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Ноль, вы уже всю сеть засрали этой базой. Тем более, что этой фейк. Скажи афтарам методички, что сортиры должны быть на открытом воздухе - руцткие ширь любя и при таком мороз и дерьмо сливать не нужно. Тщательнее с говном
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Вата плюется от этого нового Мир бюргер. Говорят обслуживание как в хлеву. Почему как? Это и есть хлев
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Ничего по сути не изменится. Просто вместо котлетки внутри будут класть кусок сырого дерьма. Но руциянам к этому не привыкать, всю жизнь ведь так
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныMcDonald's подтвердил продажу помещений в оккупированном Крыму: "Условия сделки являются конфиденциальными"
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