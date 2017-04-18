 В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Нам предстоит разобраться в конкретных случаях воздействия на выборы в России. Однако хотел бы напомнить, что обсуждаемые нами структуры являются частью более масштабной американской системы давления на нашу страну. Она использует самые разные инструменты в отношении России. Поэтому целесообразно рассмотреть не только возможности вмешательства США в российский электоральный процесс, но и в дела нашей страны в целом", - сказал Левин на расширенном заседании комитета во вторник, где обсуждалось поручение Госдумы от 17 марта о проверке деятельности русских служб "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала CNN.
Как ранее уточнил Левин журналистам, в рамках заседания предполагается обсудить, соблюдали ли названные СМИ российское законодательство о выборах и влияли ли они на избирательные процессы в России.
Как пояснил глава комитета, "система давления" включает в себя "различные фонды, НКО, гранты и много другое".
"По сообщениям американских СМИ, уже в следующем месяце начнет работу спецотдел в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне для координации всех расследований, которые ведутся в США. Среди них, в том числе, и расследования комитета по делам разведки в Конгрессе, в Сенате", - отметил российский депутат.
В настоящее время, продолжил он, "происходит законодательное обеспечение данных мероприятий - на рассмотрении Сената США находится законопроект, который предоставляет Минюсту, частью которого является ФБР, дополнительные полномочия по расследованию потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом "Russia Today-Америка", и аналогичные претензии также звучали в адрес агентства "Sputnik" и других российских СМИ". Их продолжают обвинять в попытках влияния на президентские выборы в Америке, а также в попытках подрыва доверия к самой процедуре голосования, отметил Левин.
Он добавил, что комитет ГД готов выслушать представителей названных американских СМИ, "были приглашены и представители CNN и "Голос Америки" в качестве участника". Однако, по его словам, никто из них не откликнулся на это предложение.
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А "1+1" или ICTV присутствуют в Питере в базовых пакетах?
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Если будет время, по украинским тв-каналам в базовых пакетах рф отпишитесь.
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значит он агент ЦРУ
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Американцы так же об этом заявили. Правда - чуть раньше. Вопрос? Вопрос. Ответ? Нет?! Но не стоит всем забывать, что.... есть еще и
А с этим, как быть?
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Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
"МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! "
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Одиночеству Путина на саммите G8 посвящается
Гляжу в озера Сирии,
С Европой связи рву...
Зову себя Россиею,
Единственной зову.
Зову себя единственной,
Зову себя родной,
Таинственной, воинственной --
И каждый раз одной!
С «восьмерками», с «шестерками» --
Внутри любой семьи
Всегда кончались терками
Сношения мои!
Спроси, переспроси меня --
Душа кровит от ран!
Теперь вот эта Сирия,
А раньше был Иран.
Всю жизнь меня бросаете,
С рожденья до седин!
Володя мой на саммите
Один, совсем один!
Да что ж вы все поджались-то,
Европские вожди?
Как нефть -- всегда пожалуйста,
А с дружбой -- обожди.
Для вас я хуже щелочи,
Ужасней кислоты!
Да я ж люблю вас, сволочи,
Люблю я вас, скоты!
Вы злой меня не видели!
У вас рога во лбу!
Засранцы, гады, пидоры,
Видала вас в гробу!
Отдельная, особая,
Как водка или квас,
Большая, низколобая,
Как мой чиновный класс,
Аж трескаюсь от злобы я --
Гляди, взорвусь сейчас!
Одна, одна до гроба я,
Прощайте, тьфу на вас.
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Так вот она где пятая колонна...
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Розширення Ad Block+ - і порядок, ніякої реклами!
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За три года, прошедшие после Майдана, Украина много чего еще не сделала. Пока не наступил коренной перелом в деле борьбы с коррупцией, экономика никак не выйдет на режим безусловного и ощутимого роста, а власть так до конца и не очистилась от сволочи, которую надо тавровать клеймом на лбу: «падло», чтобы оно даже подползти не могло к властным кабинетам, а самих этих кабинетов не стало меньше.
Но тем не менее, мы, как нация, сделали свой выбор и постепенно очищаемся от совковой дряни, которая засела во всех нас, а не только в чинушах.
На самом деле, выбор направления движения - основной импульс для перемен. Мы сделали европейский выбор не в географическом, а в психологическом и цивилизационном смысле. Это значит, что мы принимаем западную систему ценностей без изъятий и исключений, ибо любое исключение неизбежно деформирует всю конструкцию и мы вернемся туда, откуда начинали.
Сменяемость и подконтрольность власти и безусловная приверженность демократическим принципам являются определяющими условиями этого выбора. Самое главное, что мы это понимаем внизу и уже обеспечиваем контроль этих принципов вверху.
Собственно говоря, Майдан и стал актом прямого народовластия, когда именно снизу был скорректирован курс всей страны, заданный преступниками во власти. Мы самостоятельно скорректировали курс движения страны и правительства. Это и есть наш цивилизационный выбор. Если мы это понимаем и готовы это осуществлять, значит мы уже на верном пути.
Дело в том, что демократия вполне может родить диктатуру, а вот обратное движение невозможно без крови, потрясений и слома самого фундамента государства. Такова особенность демократии. Сохранить ее целостность может исключительно совокупное усилие всего народа и ничего более.
Достаточно вспомнить всего один пример перерождения демократии в диктатуру. Национал-социалистическая партия Германии пришла в Рейхстаг исключительно демократическим путем. Нацисты довольно успешно провели выборы и закрепились в законодательной власти Германии.
Потом, в рамках существующих демократических процедур, Гитлер стал канцлером Германии, а чуть позже, не нарушая прямо никаких процедур, сконцентрировал в своих руках все бразды правления государством, после чего демократия умерла сама собой. Что характерно, немцы именно этого и хотели, они отдавали свои голоса именно за это.
А потом их уже никто и ни о чем не спрашивал. Им приказывали и предписывали, а они исполняли. После поражения Германии они так и думали, что вся ответственность за чудовищные преступления лежит исключительно на верхушке наци, а они были обязаны выполнять приказы, ибо иного выбора у них не было.
Вот тут кроется самое большое заблуждение и мистификация.
Дело в том, что они самостоятельно и без принуждения вложили всю полноту власти в руки группы лиц, осуществлявших руководство национал-социалистической партией, а потом, когда она стала стремительно подминать под себя всю власть, немцы согласились с этим и приняли фюрера. Гитлер действовал от имени каждого немца, приведшего его во власть, и вина за миллионы жертв тоже легла на каждого немца.
Как мы знаем, эта диктатура рухнула вместе со страной и обществом, а демократия стала возвращаться тогда, когда были уничтожены обломки диктатуры. Это значит, что Гитлер спустился не с другой планеты, а был вылеплен действием или бездействием каждого немца.
Примерно то же самое вчера произошло в Турции. Демократическим путем, через референдум, президент Турции расширил свои полномочия и практически ликвидировал институт сменяемости власти. Все вместе это создает портрет классической диктатуры.
Причем, Эрдоган получил и закрепил власть, используя демократические инструменты. Но самое главное, народ Турции показал готовность проститься с демократией. Она, демократия, оказалась не востребована турками. Они так и не поняли ее ценности, открыв дверь диктатору собственными руками.
Вот здесь и находится цивилизационный водораздел. Турции не угрожает внешний враг, она не пережила катастрофу, у нее достаточно сил для выживания и динамичного развития, а потому ей просто не нужна мобилизационная модель государственного устройства.
Диктатура оправдана только в самые критические моменты истории государства и для преодоления угрозы. Значит, речь идет о власти ради власти.
Украина, даже ведя войну с мощным противником, поставившим цель уничтожить наше государство как таковое и даже пойти дальше, с трудом выходя из экономического кризиса и имея множество других опасностей, во главу угла поставила демократические ценности и свободы граждан.
Войну мы выиграем безусловно, а экономика уже начала потихоньку подниматься и все будет идти в рост, но при этом мы не породили диктатора и у нас нет сомнений в том, что диктатура нам не нужна. То есть, мы -уже Европа.
Мы - уже Запад. Мы уже не будем Россией, Турцией или Южной Кореей, мы были, есть и будем Украиной, частью Европы и Запада, форпостом цивилизации, на границе с дикой азиатчиной.
anti-colorados
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Тут без единства и борьбы противоположностей вперед пути не будет...
Диалектика, знаете ли...
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Что на Кацапии рай,везде АД.
Громко орет про проклятых пиндосов,
Сопли размазав под синеньким носом..
Все,что не скрепно-значит Дерьмо!
Только не знает,ущербне воно,
Что на Расии живут как в дерьме-
В самой ужасной на свете стране...
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Radio Lemberg @RadioLemberg
Шукали "темники"? Вуаля: прочитайте наперед все, що будуть говорити "спікери/експерти/політологи" на 112/NewsOne/ZIK у найближчі два тижні (від жОппоБл...ю)
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Или только копировать Запад?
А как же скАленвставание?
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А как иначе объяснить 146%-ю "победу" хуйло без влияния Голоса Америки, Радио Свободы и CNN, не говоря уже о ЦРУ, ФБР, МОСАДЕ и т.д.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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