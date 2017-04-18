EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  3918  100
Все про:Госдума (953) журналистика (2374) информационная война (460) Россия (70014) СМИ (3265) США (12396)

 В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России

Русские службы "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала CNN являются проводниками давления США на ситуацию в России.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите также: Семена на суде оккупантов: Журналист имеет право выражать мнение по поводу статуса Крыма, в этом нет никакого преступления. ВИДЕО

"Нам предстоит разобраться в конкретных случаях воздействия на выборы в России. Однако хотел бы напомнить, что обсуждаемые нами структуры являются частью более масштабной американской системы давления на нашу страну. Она использует самые разные инструменты в отношении России. Поэтому целесообразно рассмотреть не только возможности вмешательства США в российский электоральный процесс, но и в дела нашей страны в целом", - сказал Левин на расширенном заседании комитета во вторник, где обсуждалось поручение Госдумы от 17 марта о проверке деятельности русских служб "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала CNN.

Как ранее уточнил Левин журналистам, в рамках заседания предполагается обсудить, соблюдали ли названные СМИ российское законодательство о выборах и влияли ли они на избирательные процессы в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова о реакции Запада на протесты в РФ: Это информационная кампания, разработанная в недрах евроатлантических структур

Как пояснил глава комитета, "система давления" включает в себя "различные фонды, НКО, гранты и много другое".

"По сообщениям американских СМИ, уже в следующем месяце начнет работу спецотдел в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне для координации всех расследований, которые ведутся в США. Среди них, в том числе, и расследования комитета по делам разведки в Конгрессе, в Сенате", - отметил российский депутат.

В настоящее время, продолжил он, "происходит законодательное обеспечение данных мероприятий - на рассмотрении Сената США находится законопроект, который предоставляет Минюсту, частью которого является ФБР, дополнительные полномочия по расследованию потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом "Russia Today-Америка", и аналогичные претензии также звучали в адрес агентства "Sputnik" и других российских СМИ". Их продолжают обвинять в попытках влияния на президентские выборы в Америке, а также в попытках подрыва доверия к самой процедуре голосования, отметил Левин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европе обсуждается возможность создания русскоязычного телеканала для противодействия пропаганде РФ, - Порошенко

Он добавил, что комитет ГД готов выслушать представителей названных американских СМИ, "были приглашены и представители CNN и "Голос Америки" в качестве участника". Однако, по его словам, никто из них не откликнулся на это предложение.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
((((и шо мне это так сильно напоминает? а вас,а народ))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
здравомыслие - вообще антироссийское, антискрепное явление, направленное на подрыв государственности в Расеи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что если Украине обвинить "россия24","первый" и "лайфньюз" во вмешательстве в выборы в Украине? как кацапы запоют? :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, осталось включить "глушилку" - в лучших традициях СССР. Что б кацапы втихую "вражеские голоса" ночью на кухне по Спидоле слушали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего странного. Канал гоппоблоковцев Рабиновича-Мураева в россии свой.
А "1+1" или ICTV присутствуют в Питере в базовых пакетах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аааа, по видеосвязи... Ну это такое...
Если будет время, по украинским тв-каналам в базовых пакетах рф отпишитесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как влияла Госдума РФ на выборы в Штатах, а потом с помпой отмечала СВОЮ победу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Госдума РФ может повлиять на выборы в Штатах?Жалко американцев,они то думали,что у них демократия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты еще задорнова включи - "ну, тупые американцы"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще как мешала! люди в сша от ржачки с "законопроектов госдуПы расеи" - на выборы не успевали ходить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедняги... Размечтались....Сделайте одолжение, скажите ваше подбугорнику, что у вас завис комп, а сами свалите.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
да кому вы свинорылые нужны вмешиваться в ваши выборы.Если бы не совали свои пропитые носы куда не нада ,то о вас вобще никтоб и не вспоминал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот почему из совка надо было брать самое уродливое?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну дык не хакеры.не шпиёны- а сми .и никто золотой дождь для хуйла не режиссёрил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот оно чё! Выходит если бы не эти враждебные голоса, то ни "е**ная раисся", ни хуйло к власти бы не пришли. Ну ты скажи, какие мерзавцы эти СМИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедная рассеюшка, так и терзает ее этот Запад своим тлетворным влиянием...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кругом враги. Пиндосы, гейропа, хохлы, жиды, узкоглазые япошки... Скоро внутреннего врага объявят и начнут стряпать, как в 37-м, "дела врачей"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и россии как таковой нет (она вся в 1917-м кончилась)...есть паРаша....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственный выход для Рашки ето обрубить интернет, заглушить радио и опустить железный занавес...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вражеские голоса лезут через ж...богобоязненных рассеян. Кирилл, встань на входе, с кадилом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В названии в слове "Госдуме" букву "м" нужно заменить на букву "р", тогда все становится на свои места.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так сие заведение называла в своей публицистике покойная Валерия Новодворская...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И еще какие! Когда кацапы выбирают между стекломоем и боярой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло бил избран под влиянием "Голоса Америки" и "Радио Свобода"
значит он агент ЦРУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы еще забыли про взрывы. Значит еще и шойгу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Нам предстоит разобраться в конкретных случаях воздействия на выборы в России..."
Американцы так же об этом заявили. Правда - чуть раньше. Вопрос? Вопрос. Ответ? Нет?! Но не стоит всем забывать, что.... есть еще и
В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России - Цензор.НЕТ 7829

А с этим, как быть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предлагаю кацарылым отключиться от гадкого пиндоского Интернета
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и запретить подрывную деятельность западных клиник и учебных заведений
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хіба щось чи хтось може вплинути на вибори в паРаші?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как влияет на выборы зомбоящик с киселями ,соловьями и прочими ушлепками ,шоб вы тока знали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ось і є причина закрити ці служби, чого чекаємо, мітингів проти продажних ЗМІ?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро кацы опять будут слушать голос америки по укв на кухне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тобто минстэцькы тока на на внутренние проблемы пытаются влиять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Підозрюваний в організації теракту у метро Петербурга,а також збиття Боiнгу 777, визнав свою провину - газета "Дiти Беслану" В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России - Цензор.НЕТ 3117
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Pусский встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё немецкую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо болгарский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в корейский автомобиль, купил кредит.
Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
"МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! " В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России - Цензор.НЕТ 5588
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И Боярку им китайцы поставляют, получаются что они только серут своим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
15.03.2014

Одиночеству Путина на саммите G8 посвящается

Гляжу в озера Сирии,
С Европой связи рву...
Зову себя Россиею,
Единственной зову.
Зову себя единственной,
Зову себя родной,
Таинственной, воинственной --
И каждый раз одной!
С «восьмерками», с «шестерками» --
Внутри любой семьи
Всегда кончались терками
Сношения мои!
Спроси, переспроси меня --
Душа кровит от ран!
Теперь вот эта Сирия,
А раньше был Иран.
Всю жизнь меня бросаете,
С рожденья до седин!
Володя мой на саммите
Один, совсем один!
Да что ж вы все поджались-то,
Европские вожди?
Как нефть -- всегда пожалуйста,
А с дружбой -- обожди.
Для вас я хуже щелочи,
Ужасней кислоты!
Да я ж люблю вас, сволочи,
Люблю я вас, скоты!
Вы злой меня не видели!
У вас рога во лбу!
Засранцы, гады, пидоры,
Видала вас в гробу!
Отдельная, особая,
Как водка или квас,
Большая, низколобая,
Как мой чиновный класс,
Аж трескаюсь от злобы я --
Гляди, взорвусь сейчас!
Одна, одна до гроба я,
Прощайте, тьфу на вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аншлаг петросянит Воробей под смех Дубовицкой. Все гуд, кацапы, вас дурят, нет никаких голосов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если пересажать вот этих квочек можно тогда и на выборы идти. я за Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да кто ж их посадит... Как же тогда на выборах побеждать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чёто я потерялся... Выбирают вечно Путина и Едро, а на это стало быть Штаты влияют...
Так вот она где пятая колонна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор уже конкретно заипал с ватной рекламой на сайте! Я не смотрю русское телевидение в Америке тем более с какой-то сукой в форме НКВД в рекламе!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мене браузер SRWare Iron.
Розширення Ad Block+ - і порядок, ніякої реклами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина - крайний восток Запада


За три года, прошедшие после Майдана, Украина много чего еще не сделала. Пока не наступил коренной перелом в деле борьбы с коррупцией, экономика никак не выйдет на режим безусловного и ощутимого роста, а власть так до конца и не очистилась от сволочи, которую надо тавровать клеймом на лбу: «падло», чтобы оно даже подползти не могло к властным кабинетам, а самих этих кабинетов не стало меньше.

Но тем не менее, мы, как нация, сделали свой выбор и постепенно очищаемся от совковой дряни, которая засела во всех нас, а не только в чинушах.

На самом деле, выбор направления движения - основной импульс для перемен. Мы сделали европейский выбор не в географическом, а в психологическом и цивилизационном смысле. Это значит, что мы принимаем западную систему ценностей без изъятий и исключений, ибо любое исключение неизбежно деформирует всю конструкцию и мы вернемся туда, откуда начинали.

Сменяемость и подконтрольность власти и безусловная приверженность демократическим принципам являются определяющими условиями этого выбора. Самое главное, что мы это понимаем внизу и уже обеспечиваем контроль этих принципов вверху.

Собственно говоря, Майдан и стал актом прямого народовластия, когда именно снизу был скорректирован курс всей страны, заданный преступниками во власти. Мы самостоятельно скорректировали курс движения страны и правительства. Это и есть наш цивилизационный выбор. Если мы это понимаем и готовы это осуществлять, значит мы уже на верном пути.

Дело в том, что демократия вполне может родить диктатуру, а вот обратное движение невозможно без крови, потрясений и слома самого фундамента государства. Такова особенность демократии. Сохранить ее целостность может исключительно совокупное усилие всего народа и ничего более.

Достаточно вспомнить всего один пример перерождения демократии в диктатуру. Национал-социалистическая партия Германии пришла в Рейхстаг исключительно демократическим путем. Нацисты довольно успешно провели выборы и закрепились в законодательной власти Германии.

Потом, в рамках существующих демократических процедур, Гитлер стал канцлером Германии, а чуть позже, не нарушая прямо никаких процедур, сконцентрировал в своих руках все бразды правления государством, после чего демократия умерла сама собой. Что характерно, немцы именно этого и хотели, они отдавали свои голоса именно за это.

А потом их уже никто и ни о чем не спрашивал. Им приказывали и предписывали, а они исполняли. После поражения Германии они так и думали, что вся ответственность за чудовищные преступления лежит исключительно на верхушке наци, а они были обязаны выполнять приказы, ибо иного выбора у них не было.

Вот тут кроется самое большое заблуждение и мистификация.

Дело в том, что они самостоятельно и без принуждения вложили всю полноту власти в руки группы лиц, осуществлявших руководство национал-социалистической партией, а потом, когда она стала стремительно подминать под себя всю власть, немцы согласились с этим и приняли фюрера. Гитлер действовал от имени каждого немца, приведшего его во власть, и вина за миллионы жертв тоже легла на каждого немца.

Как мы знаем, эта диктатура рухнула вместе со страной и обществом, а демократия стала возвращаться тогда, когда были уничтожены обломки диктатуры. Это значит, что Гитлер спустился не с другой планеты, а был вылеплен действием или бездействием каждого немца.

Примерно то же самое вчера произошло в Турции. Демократическим путем, через референдум, президент Турции расширил свои полномочия и практически ликвидировал институт сменяемости власти. Все вместе это создает портрет классической диктатуры.

Причем, Эрдоган получил и закрепил власть, используя демократические инструменты. Но самое главное, народ Турции показал готовность проститься с демократией. Она, демократия, оказалась не востребована турками. Они так и не поняли ее ценности, открыв дверь диктатору собственными руками.

Вот здесь и находится цивилизационный водораздел. Турции не угрожает внешний враг, она не пережила катастрофу, у нее достаточно сил для выживания и динамичного развития, а потому ей просто не нужна мобилизационная модель государственного устройства.

Диктатура оправдана только в самые критические моменты истории государства и для преодоления угрозы. Значит, речь идет о власти ради власти.

Украина, даже ведя войну с мощным противником, поставившим цель уничтожить наше государство как таковое и даже пойти дальше, с трудом выходя из экономического кризиса и имея множество других опасностей, во главу угла поставила демократические ценности и свободы граждан.

Войну мы выиграем безусловно, а экономика уже начала потихоньку подниматься и все будет идти в рост, но при этом мы не породили диктатора и у нас нет сомнений в том, что диктатура нам не нужна. То есть, мы -уже Европа.

Мы - уже Запад. Мы уже не будем Россией, Турцией или Южной Кореей, мы были, есть и будем Украиной, частью Европы и Запада, форпостом цивилизации, на границе с дикой азиатчиной.

anti-colorados
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так то оно так... Однако нам надо решиться на последниий и решительный шаг: повесить 100 воров и Олигархов, создав в противовес "небесной сотне" "адскую сотню".
Тут без единства и борьбы противоположностей вперед пути не будет...
Диалектика, знаете ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думает руцкий,мыслит бурят,
Что на Кацапии рай,везде АД.
Громко орет про проклятых пиндосов,
Сопли размазав под синеньким носом..
Все,что не скрепно-значит Дерьмо!
Только не знает,ущербне воно,
Что на Расии живут как в дерьме-
В самой ужасной на свете стране...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь снова включат "глушилки", а обсуждающих в курилках новости "вражьих голосов" затаскают по ФСБ. Сталин воскрес!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
😁 на выборы в россии влияют кто угодно только не граждане РФ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России" - правильно подняла вопрос шпана кремлёвская, если бы не Госдеп, то на выборах в паРаше победил бы демократ Димон, а не мясник путлер, значит к следующим выборам Димон должен обязать "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN отработать в правильном направлении, и объяснить тупым москалям как правильно надо голосовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
димон --демократ................. Вор он. И не факт что не убийца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут нам зрадки підганяють

Radio Lemberg‏ @RadioLemberg

Шукали "темники"? Вуаля: прочитайте наперед все, що будуть говорити "спікери/експерти/політологи" на 112/NewsOne/ZIK у найближчі два тижні (від жОппоБл...ю)

В Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России - Цензор.НЕТ 9873
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раисся-крыса, загнанная в угол, поэтому и считает, что лучшая защита- это нападение. отсюда свои ГНУСНЫЕ действия приписывает всему и вся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы! А что-то свое, оригинальное, ваше дерьмо в черепной коробке придумать способно?
Или только копировать Запад?
А как же скАленвставание?
 показать весь комментарий
Ответить
 
СОГЛАСЕН НА 100%
А как иначе объяснить 146%-ю "победу" хуйло без влияния Голоса Америки, Радио Свободы и CNN, не говоря уже о ЦРУ, ФБР, МОСАДЕ и т.д.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
Ответить
 
"русские" - это не нация, "русские" - это диагноз!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Госдуме РФ обвинили "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN во влиянии на выборы в России
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти