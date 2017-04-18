 Накопительная система позволит передавать пенсии по наследству, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо TV" рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Накопительная система - это отдельный вид накоплений, которые не проедаются сразу, так как это сейчас в солидарной системе. (...) Эта система позволяет не сгорать пенсионным вкладам, а приумножать их, накапливать. Таким образом дает возможность получить высокую пенсию в будущем", - сказал Розенко.
По его словам, главной особенностью накопительной системы является возможность передачи этого ресурса по наследству.
"На сегодня такой возможности нет, и сейчас после смерти человека, его родственники ничего не получают", - отметил Розенко.
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