 Порошенко и Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства

Президент Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности развитию ситуации в Сирии.
Глава Украинского государства отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию этой страны.
Президент Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета на Востоке Турции.
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Да, Эрдоган провел референдум за превращение Турции из парламетско-президентской в президентскую республику. И, честно говоря, его можно понять. Когда Европа, обосравшись от "кризиса беженцев", и забыв, что именно Турция - первый кордон на их пути, отказалась понять проблемы Туции - я понимаю Эрдогана и тех турок, кто поддержал его на референдуме.
И, как ни крути, именно Турция сегодня единственное государство, с которым мы успешно проводим совместные разработки нового оружия. Нужного и им и нам.
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ждём такую же с Трампом
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