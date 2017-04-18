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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12721) референдум (1190) Турция (1933) Эрдоган (339)

 Порошенко и Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

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Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности развитию ситуации в Сирии.

Глава Украинского государства отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию этой страны.

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Президент Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета на Востоке Турции.
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Ну, и правильно. С Турцией можно и нужно дружить
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решил перенять опыт как стать довечним падишахом в Украине
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*Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. Источник: http://censor.net.ua/n436761*.Читать дальше заголовка тяжело?
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мы в отличии от лохов умеем читать между строк
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Андрей Беляев со "славного украинского рода", посередке Галя Кирьянова, позывной "Саша Дрыщатик". А третий с рожей типичного стукача кто? Невже автапальтрет?
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Тю! Ти Робін Гуда, Джамала та Маріну не впізнав?
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Стукач, классно тебя модер отбрил? Сегодня явно другой на смене - повтори попытку. Только сопли со слезами не вытирай об его штаны.
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Зато о ночных терках с Хуйлом мы узнаем от пресс-службы Хуйла.
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О дереве судят по плодам его, а не по "ночным теркам".
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Наступит лето и наши соотечественники поедут в Турцию на отдых! Это очень хорошо.
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Ребята, вот как бы не гнали на Эрдогана, что типа он "возвращает Турцию в средневековье", а он один из наших реальных, а не на словах, союзников. Такой же, как Литва, которая не зассав "мнения демократической Европы" поставляла и поставляет нам множество столь нужных нам позиций по вооружению. И где она их берет - она ни у кого не спрашивает.
Да, Эрдоган провел референдум за превращение Турции из парламетско-президентской в президентскую республику. И, честно говоря, его можно понять. Когда Европа, обосравшись от "кризиса беженцев", и забыв, что именно Турция - первый кордон на их пути, отказалась понять проблемы Туции - я понимаю Эрдогана и тех турок, кто поддержал его на референдуме.
И, как ни крути, именно Турция сегодня единственное государство, с которым мы успешно проводим совместные разработки нового оружия. Нужного и им и нам.
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о да .. шоколадному ублюдку с Эрдоганом по пути..опыт перенимать будет.
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Использует последние месяцы.Чтобы за счет украинцев свой бизнес двигать. Остальное ему по боку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Эрдоган обсудили дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства
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