 Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка

"Нам очень хотелось бы, чтобы Львов построил завод, но чем дальше, тем меньше я в это верю", - сказал О.Синютка в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не верит в то, что можно сделать что-либо большое, не решив мелких проблем.
"Всегда большое могут сделать те, кто сделал что-то маленькое. А пока что есть проблемы даже в мелочах", - сказал глава Львовской ОГА.
По словам А.Синютки, у него состоялся "очень откровенный разговор" с послом Франции в Украине Изабель Дюмон по поводу проекта завода по переработке отходов, который для Львова должна разработать французская компания "Эжис".
"Мне очень хотелось бы, чтобы это не были деньги, выброшенные на ветер, а чтобы это был хотя бы качественный документ", - отметил глава ОГА.
Ранее Львов и французская компания "Эжис" подписали договор на разработку плана рекультивации свалки в Грибовичах и проекта нового комплекса по переработке отходов. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что "Эжис" в конце апреля текущего года выберет наиболее подходящее место для строительства завода. Руководство Львова планирует построить комплекс по переработке ТБО за средства кредита от Европейского инвестиционного банка.
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Львов очищен от мусора, ОГА прекращает координацию его вывоза, - Синютка(40)
Сегодня до конца дня будет закончен вывоз из Львова накопившегося мусора, - Синютка(59)
Строительство мусороперерабатывающего завода для Львова начнется не раньше, чем через полтора-два года, - Львовская ОГА(61)
Китайские инвесторы готовы построить мусороперерабатывающий завод на Львовщине, - Синютка(121)
Разрушенный вандалами памятник полякам в Гуте Пеняцкой восстановлен. ФОТО(23)
Глава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником полякам в Гуте-Пеняцкой(24)
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Садовий ПОЧИНАВ з 3о-ти відсотків відкату.
Зараз -50 ть.
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по чому опіум для народу?
у Львівській міськраді? ))
Привіт зі Львова.
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Ніяких даних про перевід коштів від спонсора на офшорні рахунки Садового на Кіпрі НЕ ПОСТУПАЛО.
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Да я тоже верю, что Львов сможет построить не только мусоросжигательный, но и космический завод.
Но только после того, как тебя, Синютка, и всех твоих подельников повесят. И не за шею, а на гак за ребро.
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Бреше в очі.
ЛОДА Олега Синютки, замість однієї визначено три земельні ділянки, де може здійснюватись будівництво: у Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районі.
- земельну ділянку площею 12,8 га у Яворівському районі
- земельну ділянку площею 15 га у Новому Роздолі, Миколаївський район
- земельну ділянку поблизу с. Брониця, Дрогобицького району, площею 3 га
«Наразі уже підготовлена документація для оголошення конкурсу на визначення інвестора для будівництва сміттєперебного комплексу, однією з умов якого буде представлення готового проекту заводу.
http://zaxid.net/news/showNews.do?loda_viznachila_tri_dilyanki_dlya_budivnitstva_smittyepererobnogo_zavodu&objectId=1409189
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Терміново!!
Пряма трансляція з Львівської міської РАДИ!!
не пропустіть .
Дивіться онлайн!!
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і ніякий він не пі..юк і не популіст.А ХОРОШИЙ ГОСПОДАРНИК(у парі Садовий МЕР-Синютка зам виконував роль "поганого поліцейського".)
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А у нас, что есть разные там "рукавотства?" У каждого своя страна?
А песни о Франции и многих там - "перерабатывающих?" я это еще слышал от своих друзей в 1997, кажется году, где чемодан - в ячейку не помещался. Что? Все снова?
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До Польщі вже було звернення..
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Звідки чутки про те,що не виділено землю під завод?
ЗЕМЛЯ ПІД ЗАВОД І СМІТТЄЗВАЛИЩЕ -ЦЕ РІЗНЕ!!
під завод виділено.
АЛЕ ЩЕ РАЗ .САДОВИЙ "ВКЛЮЧИВ ЖДУНА" саме по цьому питання і чекає відкат.
А змістити його неможливо,хіба що за статею КК.
Але це "гуманоїду" Луценко не під силу.І не томущо "немає статт"і на Садового
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