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 Политика Украины
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Все про:Львов (3396) Львовщина (1435) мусор (340) ОГА (1329) Синютка (28)

 Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка скептически оценивает возможность реализации заявленных руководством Львова планов о постройке завода по переработке твердых бытовых отходов.

"Нам очень хотелось бы, чтобы Львов построил завод, но чем дальше, тем меньше я в это верю", - сказал О.Синютка в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не верит в то, что можно сделать что-либо большое, не решив мелких проблем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузовик с 20 тоннами львовского мусора задержали на Житомирщине

"Всегда большое могут сделать те, кто сделал что-то маленькое. А пока что есть проблемы даже в мелочах", - сказал глава Львовской ОГА.

По словам А.Синютки, у него состоялся "очень откровенный разговор" с послом Франции в Украине Изабель Дюмон по поводу проекта завода по переработке отходов, который для Львова должна разработать французская компания "Эжис".

"Мне очень хотелось бы, чтобы это не были деньги, выброшенные на ветер, а чтобы это был хотя бы качественный документ", - отметил глава ОГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине. ФОТО

Ранее Львов и французская компания "Эжис" подписали договор на разработку плана рекультивации свалки в Грибовичах и проекта нового комплекса по переработке отходов. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что "Эжис" в конце апреля текущего года выберет наиболее подходящее место для строительства завода. Руководство Львова планирует построить комплекс по переработке ТБО за средства кредита от Европейского инвестиционного банка.
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а ВОТ ЗДЕСЬ садовый не был!!! УЗНАЕШЬ ГОРОД? ЕЩЕ ФОТОК ПОДКИНУТЬ?
Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка - Цензор.НЕТ 4158
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Аби був- то вивіз би сміття і висипав на полях в іншій області.
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Ні. В його ненаситному бужанні тридцятивідсоткових відкатів.
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а может дело в рыгах,которые мешали последние 10лет?..сначала в виде ПР ,теперь перекрашеные в виде БПП
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Проблема в "децентралізації". І зростає вона в рази, коли місцевий йовбак смисл життя бачить тільки в грабунку...
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Ви не в курсі.

Садовий ПОЧИНАВ з 3о-ти відсотків відкату.
Зараз -50 ть.
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насколько я в курсе, проблема в месте под завод? Причем здесь откат? Кстати, остальные наши мэры сильно отличаются? И зачем чмырить его через "мусор" если он постоянно берет откаты? Уже бы давно хлопнули на взятке и решили бы проблему.
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Садовой и при рыгах неплохо паковался и на день рождения к Яныку на четвереньках бегал!
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Чого раніше місця не шукали..? Та й заводу будувати ніхто не збирається...
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а че сейчас не ищут в Житомире, Полтаве или Харькове? у нас пока петух жареный не клюнет... ему клюнул, другим пока нет. Вот и вся разница.
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Шульга !
по чому опіум для народу?

у Львівській міськраді? ))
Привіт зі Львова.
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Когда президент лично ставит палки в колёса и открыто прессует, то ты не сделаешь вообще ничего. Садовый просто былинный воин, если работает в таких условиях.
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Дійсно.

Ніяких даних про перевід коштів від спонсора на офшорні рахунки Садового на Кіпрі НЕ ПОСТУПАЛО.
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По офшорам - це до Порошенка.
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Открой декларацию Садового и обрати внимание на бизнес жены! Вот чем Садовой занимался 10 лет, а на мусор просто не было времени!
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ребята старой комсомольской закалки могут только пи..ть и обещать, строить - это не ваше
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это ты про порошенка? таки да.. трындеть-мастер.
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"Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод"
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Да я тоже верю, что Львов сможет построить не только мусоросжигательный, но и космический завод.
Но только после того, как тебя, Синютка, и всех твоих подельников повесят. И не за шею, а на гак за ребро.
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Синютка розказав про справжню вартість "децентралізації"...
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Ну, что не ясно? Думаю, убеждал французов НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. скоро увидим. Ты бы, Синютка, лучше ЗЕМЛЮ ВЫДЕЛИЛ ЛЬВОВУ ПОД ЗАВОД!!!
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як впізнати заюлька (юлєбота)-"зрадофіла"?
Бреше в очі.

ЛОДА Олега Синютки, замість однієї визначено три земельні ділянки, де може здійснюватись будівництво: у Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районі.
 - земельну ділянку площею 12,8 га у Яворівському районі
- земельну ділянку площею 15 га у Новому Роздолі, Миколаївський район
- земельну ділянку поблизу с. Брониця, Дрогобицького району, площею 3 га


«Наразі уже підготовлена документація для оголошення конкурсу на визначення інвестора для будівництва сміттєперебного комплексу, однією з умов якого буде представлення готового проекту заводу.

http://zaxid.net/news/showNews.do?loda_viznachila_tri_dilyanki_dlya_budivnitstva_smittyepererobnogo_zavodu&objectId=1409189

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Увага!!
Терміново!!
Пряма трансляція з Львівської міської РАДИ!!
Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка - Цензор.НЕТ 7946 Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка - Цензор.НЕТ 1732

не пропустіть .
Дивіться онлайн!!
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да не смешите вы людей-Садовой мер не год, не два и даже не пять Хотел бы-давно б построил
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Дайте китайцам заказ. за месяц построят если у вас руки из жопы растут.
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Первым делом нужно создать секту свидетелей мусороперерабатывающего завода, сочинить для неё гимн и исполнять его на каждой мусорке по 3 раза в день.
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Я бы помолчал на месте этого откровенного пиздюка, губернатора Львовской области
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довший час "правої руки Садового"..
і ніякий він не пі..юк і не популіст.А ХОРОШИЙ ГОСПОДАРНИК(у парі Садовий МЕР-Синютка зам виконував роль "поганого поліцейського".)
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Красиво так сказал парень. Просто супер! Читайте: Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка скептически оценивает возможность реализации заявленных руководством Львова планов о постройке завода по переработке твердых бытовых отходов..."
А у нас, что есть разные там "рукавотства?" У каждого своя страна?
А песни о Франции и многих там - "перерабатывающих?" я это еще слышал от своих друзей в 1997, кажется году, где чемодан - в ячейку не помещался. Что? Все снова?
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на місці Франції я б помовчав і допоміг...САдовому.. прийняв трохи смітття..
До Польщі вже було звернення..
Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка - Цензор.НЕТ 3792
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Це мабуть Петина креатура,цей Синютка,не?
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На могилі Пєці колись буде надпис-"..і підвела його кадрова політика"
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Синютка мабуть Рошены строит по всему Львову,а на МПЗ,ц.у з АП не поступало
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а сам чо не пошел креатурой?вместо синютки?он хоть перед пасхой мусор со львова повывозил...
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Львов -самый красивый город в Украине,а тот садовой тупо позорник...
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Как так получилось, что у мэра-позорника самый красивый город, а у порошенковских мэров всё разваливается?
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Мер города ну никак не выделит землю в области ни под полигон, ни под завод. А кто может? Губернатор. А кто его назначил?
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ще раз.
Звідки чутки про те,що не виділено землю під завод?

ЗЕМЛЯ ПІД ЗАВОД І СМІТТЄЗВАЛИЩЕ -ЦЕ РІЗНЕ!!

під завод виділено.
АЛЕ ЩЕ РАЗ .САДОВИЙ "ВКЛЮЧИВ ЖДУНА" саме по цьому питання і чекає відкат.
А змістити його неможливо,хіба що за статею КК.
Але це "гуманоїду" Луценко не під силу.І не томущо "немає статт"і на Садового
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домик в Испании садовник на честном слове вывез
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод, - глава ОГА Синютка
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