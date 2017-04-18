 Школьников Николаева отправляют на каникулы из-за непогоды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.
"Во исполнение распоряжения городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятого в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учебных заведениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - сказал заместитель городского головы Евгений Шевченко.
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