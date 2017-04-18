EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Общество
  1334  2
Все про:каникулы (77) Николаев (1223) погода (2406) школа (1696)

 Школьников Николаева отправляют на каникулы из-за непогоды

20 и 21 апреля в Николаеве школьники уйдут на вынужденные каникулы в связи с ухудшением погодных условий и несоответствием температурного режима в учебных помещениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

"Во исполнение распоряжения городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятого в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учебных заведениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - сказал заместитель городского головы Евгений Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине похолодает до -5°С, - Гидрометцентр
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну хоч так... хоч у Миколаєві... згадали, що ще є в Україні діти....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоШкольников Николаева отправляют на каникулы из-за непогоды
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти