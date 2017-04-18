 МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% при инфляции 10% в 2017 году

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в апрельском обзоре МВФ World Economic Outlook.
Отмечается, что рост ВВП в 2018 году может составить 3,2%, тогда как инфляция на конец периода - 7%.
Среднегодовая инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 11,5%, а в 2018 - 9,5%.
Текущий счет платежного баланса в 2017 году ожидается на уровне -3,6% ВВП, в 2018 - (-2,9% ВВП).
При этом уровень безработицы в этом году прогнозируется на уровне 9%, а в 2018 - 8,7%.
Ранее МВФ прогнозировал госдолг в текущем году на уровне 89,8% ВВП, в 2018 году - 85,3% ВВП.
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2017-й имеет перспективы стать годом роста экономики. Мы должны победить бедность, - Гройсман(89)
"В 2019 году, когда программа с МВФ завершится, наша экономика будет самодостаточной", - Данилюк(14)
Гройсман о кредитах МВФ: "Поддержка извне - это временное для Украины, мы должны научиться производить ресурсы внутри страны"(120)
МВФ полагает, что блокада Донбасса будет иметь умеренное влияние на темпы экономического роста, - НБУ(68)
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"Мы должны обеспечить ежегодный устойчивый рост не менее 4-5% ВВП", - Гройсман. ВИДЕО(56)
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Исчо коксу прогнозистам!
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Посчитать могете?
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Что дальше? Дальше. Как решат эти - 36 млн. Все остальное? 36 - млн их решение и воля.
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И
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