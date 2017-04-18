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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (500) МВФ (2395) прогноз (495) экономика (3439)

 МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% при инфляции 10% в 2017 году

Международный валютный фонд прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в апрельском обзоре МВФ World Economic Outlook.

Отмечается, что рост ВВП в 2018 году может составить 3,2%, тогда как инфляция на конец периода - 7%.

Среднегодовая инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 11,5%, а в 2018 - 9,5%.
Текущий счет платежного баланса в 2017 году ожидается на уровне -3,6% ВВП, в 2018 - (-2,9% ВВП).

При этом уровень безработицы в этом году прогнозируется на уровне 9%, а в 2018 - 8,7%.

Ранее МВФ прогнозировал госдолг в текущем году на уровне 89,8% ВВП, в 2018 году - 85,3% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ужасный непрофессионализм!": Розенко прокомментировал статью главы миссии МВФ в Украине ван Родена о реформе пенсионной системы
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Он мечтает, что бы его свинособакия снова кредиты нам на прожирание давала, а потом за долги забирала наше имущество
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Неплохое предложение, но почему внизу логотип "*.РУ"?
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Кто НЕ ПОКУПАЕТ МОИ КОНХФЭТКИ - ТОТ ПОДЛЫЙ И ЦИНИЧНЫЙ БАНДЕРОВЕЦ - АНТИСЕМИТ !!!
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Та кацапи он кажуть що Порошенко цукерки в ІГІЛ продає.
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Угу. Они ими пояса шахидов начиняют . Убойная штука в толпе .....
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МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% при инфляции 10% в 2017 году
Исчо коксу прогнозистам!
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вот жыж зрада неописуемая...мвф не такой,как гэбнявым тролям хотелось бы
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это прогноз на то шо работает по белому... а скоко у нас "под прилавком" и "за сараем" ?
Посчитать могете?
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если поднять тарифы еще в энное кол-во раз, плюс абонплата за газ, электроенергию, отопление, плюс увеличить страховой стаж для получения пенсии 20-30 лет. то рот ВВП составит 80 процентов.и полное обнищание населения. По ходу МВФ у Азарова брал уроки . Тот тоже любил рассуждать о росте ВВП в масштабах Украины.
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А шо вы от МВФ хотели? Это не благотворительная организация. Это контора по зарабатыванию денюх - пусть не круто но гарантировано. И их в первую очередь волнует возврат кредита и проценты... А уровень жизни населения заемщика - только в разрезе его влияния на глобальную экономику
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2% це з якої радості ...у нас що виробництво запуститься ? тут похерили все ...і нескоро воно запрацює (якщо не поріжуть залишки на брухт)...а ні я чомусь не подумав про ЗЕМЛЮ...її вже оцінили у 2% ВВП і це разом з черговими "покращеннями" тарифів...так що якщо захотіти то все пояснюється ...пейсенята вирішили хапнути ЗЕМЛЮ з мінімальними витратами ...а скоріш за все ще й за наш з вами рахунок з "покращених" роттердамських тарифів...
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МВФ сказочники, то ли поверили нашим барыгам. Тут инфляция 10% каждый месяц. Каждый поход в магазины очередной шок.
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Много у Украины ПРОГНОЗАТОРОВ. От Российской Федерации, до ЕС. Прогнозируют - СУКИ! Не не так написал? На 36 - УЖЕ млн. населения. Как то вот так. План? "Выжженная земля"? Циферки, круговерть, ГАРАНТИИ, обещания, ложь, выверты, прокладки...Это и есть сейчас Украина в глазах последних слов. Чем ты порядочнее, тем ты больше сволочь!
Что дальше? Дальше. Как решат эти - 36 млн. Все остальное? 36 - млн их решение и воля.
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нас такой рост не устраивает, шоколадная шобла пошла вон!!
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Російський карикатурист Кран. У нього багато прикольних картинок, але він більше від кацапських чиновників не любить українців.
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% при инфляции 10% в 2017 году - Цензор.НЕТ 1192
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"Ранее МВФ прогнозировал госдолг в текущем году на уровне 89,8% ВВП, в 2018 году - мы в ...Здесь ваши варианты.
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тобто народ почне жити іще гірше. Бо "ріст" ВВП рахується у гривнях, в інфляційних гривнях. Тобто росту ніякого немає, є подальше падіння. Ну ми й не сумнівались у Вальцмані та камаріл'ї.
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+2 -10 -Ох-ительнвй рост. На похороны не дадим.сбросим в канаву даже без полиэтиленового мешка.
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Думаю для роста ввп надо открыть пару фабрик у торговых партнёров !
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Петя и Педафил Ху... ло попали в безвыходное положение . Их поддерживают воры бандиты алигархи и мусорня . Они питаются рейдерством и грабежом предпринимателей . Это не даёт развитию экономики . Страна стоит на месте . Налогов не хватает для социалки . Начни реформы - их задавят бандиты мусорня олигархи . Они живут грабежом их . Безвыходное положение .
И
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2% при инфляции 10% в 2017 году
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