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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1922) Пантелеев (14) отопительный сезон (59)

 Возобновление отопительного сезона в Киеве из-за похолодания нецелесообразно, - КГГА

Киевская городская государственная администрация не намерена возобновлять отопительный сезон в связи с похолоданием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українським Новинам", об этом сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев.

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона - нецелесообразно технически и экономически", - сказал он.

Пантелеев отметил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве планируют заменить старые теплосети, потери в которых составляют 18%

Также многие киевляне выразили желание закончить отопительный сезон в начале апреля, создав электронные петиции на сайте городского совета.



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Ой! Такие "холода" шо всё. Дома даже остыть не успевают за ночь после того, как днем их нагревает солнце.
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Действительно, что возобновить долгий и сложный процесс. + еще то, что тепло дойдет через несколько дней, как раз к потеплению.
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здоровье населения, естественно, ублюдочные подонки из КГГА не учитывают.
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То, что им на народ наплевать известно, они в другом измерении.
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его запускать будут неделю
как запустят - аккурат +20 по цельсию будет на улице
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А потом неделю отключать, чтобы на последок........ сорвать.
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А само население свое здоровье не беспокоит? Или все тебе должны? Согласно законодательства вообще-то начинают отопительный сезон в том случае если среднесуточная температура меньше 8 градусов в течение по-моему трех суток. Да и то, если дело идет к зиме, т.е. осенью. Что сейчас мешает населению при необходимости догреть квартиру обогревателями или кондиционерами. Вон вчера на час кондиционер врубил - комфортная температура в квартире до утра держалась.
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Здаровьє насілєнія під час опалення як раз значно погіршується
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Всё верно, лучше заплатить деньги за лекарства.
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такой процесс как понижение температуры теплоносителя до минимума и поддерживать его на протяжении месяца скажем - в головку говноебам из КГГА не приходило конечно.
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Может и приходило в головку или другие органы, но нас поставили на счетчик.
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Не все так просто ИМХО. Там по-моему тоже свои технологические нормы должны быть для котла и выходная температура теплоносителя. Иначе тепло просто до потребителя не дойдет. Да и котел - не газовая горелка на плите. Тонко до градуса не отрегулируешь врое как. ХЗ
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целесообразнее отключить горячую воду в 5районах, это все понимают.
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Анна! Поставьте бойлер и забудьте об этих кровопийцах.
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Поставят все бойлеры - власти начнут в электросетях профилактику проводить
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Тариф на горячую воду независим от времени года, но вот в июле греть воду получается дешевле, чем в апреле (исходная температура выше). Удивляюсь, как эта мерзко-шкурная идея не пришла никому в голову раньше.
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открою страшную тайну
в Европах холодная вода зимой ДОРОЖЕ
потому что ее подогревают
чтоб не была ледяной
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Воду отключеат Ахметов.Точнее его компания.
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это к вопросу об автономном отоплении..подавайте мне электроэнергию и идите НА ХУЙ, господа шоколадные кличкоебы.
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кто тебе сейчас мешает электрокотел установить ?
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тебе дебилу отвечу - запрет на размещение индивидуального отопления в многоквартирных домах.
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поставь електроконвектор и будет тебе счастье. 1.5кВт с головой хватит поддерживать при такой температуре нормальный климат в квартире.
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Ну поставит. И что? Будет платить и за отопление и за электроэнергию.
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вежливого человека видать невооруженным взглядом
бумажек много надо собрать - но задача решаемая
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ШОБЛЕ дай волю, они и в июне грели бы. Главное бабло сорвать.
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Вы посмотрите на отношение к людям которые воюют!А вы захотели заботы!Не качайте лодку короче!!
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"Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом... Уже и ума не хватает?

Думал, что напишу быстрее. Но там выше уже человек пишет об "автономке" и контролируемой - . " Как то и не понял, что такое " тяхналагичесский працесс" в моей квартире. Повернул краник и дома тепло. О чем речь ведет господина? О собственнам - ОБОГРЕНИИ всея Гренландии?
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В квартирах киевлян созданы оптимальные условия для содержания пингвинов. Понимаю.
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Константин,
в Киеве на улице +8, в квартире на 10 градусов выше.
Пингвинам жарковато будет, так что грызи свой дуб или ягель.
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До каких пор люди будут зависеть от этого ублюдочного центрального отопления ?
Похолодало - ну встал и повернул ручку обогревателя и сидишь себе в комфорте,
сам решаешь какая температура тебе подходит, видишь свои расходы..
Так нет, ты ОБЯЗАН платить за "УСЛУГУ" отопления по "рыночной" цене.
Где наши правозащитники и ведущие юристы ?
Проведите кампанию по легализации отключения от центрального отопления.
Хватит этого советсвого крепостничества по заоблачным ценам !
В 2005 году людям разрешали отключаться - технических проблем нет
Есть проблема того, что этим упырям перестают идти народные деньги.
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Обогреватель не нагреет до такой степени, чтобы Ваш дом после двух зим не рухнул Вам на голову.
Может, Вы хотели написать об автономном котловом отоплении или бойлерных в домах, это другое.
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Электрообогреватель ВОЗДУХА эффективнее, чем дурацкие батареи (радиаторы).
Весь мир греет электрикой ВОЗДУХ в помещении, а не трубы и чугунные батареи.
На них только котам удобно греться.
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Значит, у нас в Украине просто не продают таких обогревателей. Я перепробовала все. Нагревают максимум одну комнату. Т.е. ни о каком отоплении стен можно даже не мечтать. А без этого, ещё раз повторяю, Вас ждёт грибок на стенах и постепенное разрушение строительных конструкций.
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в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов Источник: http://censor.net.ua/n436755
Сегодня среднесуточная 4.5. За оплату отопления по европейским ценам могли бы и поставить краник на батарее, как в Европе, чтобы каждый топил, когда себе хотел. Но сервиса не было и не будет, и более всего "восхищает", что отопления, невзирая на предупреждение на всех синоптических сайтах за две недели, нет и в "школах, садиках и больницах", о благообразии которых в таких случаях мер рапортует обычно.
Я лично при Сталине не жила, поэтому чтобы так ложили свой половой орган на народ, в своей жизни не припомню.
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а при Сталине был краник на батарее? я просто, интересуюсь)
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если возобновление отопления нецелесообразно, то еще более нецелесообразно возвращение 450 так называемых "народных избранников" с каникул в стены верховной рады. пусть гуляют. без мандата
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Отключайтесь от ТЭЦ, ставьте собственные надомные котельные.
Будет вам и целесообразно, и не будете асфальт и грунт зимой греть за свои деньги, и тепло вам будет в нужном количестве тогда когда вам надо, а не когда придуркам из рудиментарных совковых предприятий "стрельнуло".

Нафиг нам больные старики каждую весну/осень? Каждое их заболевание - это минус несколько лет которые они ещё проведут с нами.
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Старики ещё ладно, а как Вам поездки по больницам с детьми?
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Нам бояться нечего,спасибо Гройсману!
-Тобто куме?До чого тут Гройсман?
-Ну як же,куме,а безкоштовнi лiкi?
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За три дня в сырых холодных квартирах могут заболеть тысячи детей но деньги важнее здоровья маленьких украинцев
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Маленькие украинцы это запомнят, и вырастут злыми и сплоченными.
И выживут гнойсманов и энтинзонов из парламента и из власти.
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В Чехии до сих пор отопление есть. Каждая батарея имеет свой регулятор тепла.Хочешь - включил, хочешь - выключил или уменьшил скорость.... Кстати,счета за отопление и др ком услуги меньше , чем в Украине
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВозобновление отопительного сезона в Киеве из-за похолодания нецелесообразно, - КГГА
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