 Возобновление отопительного сезона в Киеве из-за похолодания нецелесообразно, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українським Новинам", об этом сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев.
"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона - нецелесообразно технически и экономически", - сказал он.
Пантелеев отметил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.
Также многие киевляне выразили желание закончить отопительный сезон в начале апреля, создав электронные петиции на сайте городского совета.
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КГГА разработает план рекультивации свалки в Подгорцах под Киевом, - Пантелеев(8)
КГГА планирует построить в Киеве два мусороперерабатывающих завода(62)
Более 50 тысяч киевских семей получат перерасчет за отопление, - КГГА(12)
Столичные власти приняли решение пересчитать платежки за отопление 48 тысячам киевских семей, - Пантелеев(25)
Под Краматорском установили памятник Герою Небесной сотни. ФОТО(0)
Оснований для проведения пересчета по большинству платежек "Киевэнерго" нет, - замглавы КГГА(88)
Киевлянам, проживающим в домах без теплосчетчиков, тарифы будут начислять в зависимости от температуры воздуха, - замглавы КГГА(71)
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как запустят - аккурат +20 по цельсию будет на улице
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в Европах холодная вода зимой ДОРОЖЕ
потому что ее подогревают
чтоб не была ледяной
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бумажек много надо собрать - но задача решаемая
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Думал, что напишу быстрее. Но там выше уже человек пишет об "автономке" и контролируемой - . " Как то и не понял, что такое " тяхналагичесский працесс" в моей квартире. Повернул краник и дома тепло. О чем речь ведет господина? О собственнам - ОБОГРЕНИИ всея Гренландии?
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в Киеве на улице +8, в квартире на 10 градусов выше.
Пингвинам жарковато будет, так что грызи свой дуб или ягель.
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Похолодало - ну встал и повернул ручку обогревателя и сидишь себе в комфорте,
сам решаешь какая температура тебе подходит, видишь свои расходы..
Так нет, ты ОБЯЗАН платить за "УСЛУГУ" отопления по "рыночной" цене.
Где наши правозащитники и ведущие юристы ?
Проведите кампанию по легализации отключения от центрального отопления.
Хватит этого советсвого крепостничества по заоблачным ценам !
В 2005 году людям разрешали отключаться - технических проблем нет
Есть проблема того, что этим упырям перестают идти народные деньги.
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Может, Вы хотели написать об автономном котловом отоплении или бойлерных в домах, это другое.
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Весь мир греет электрикой ВОЗДУХ в помещении, а не трубы и чугунные батареи.
На них только котам удобно греться.
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Сегодня среднесуточная 4.5. За оплату отопления по европейским ценам могли бы и поставить краник на батарее, как в Европе, чтобы каждый топил, когда себе хотел. Но сервиса не было и не будет, и более всего "восхищает", что отопления, невзирая на предупреждение на всех синоптических сайтах за две недели, нет и в "школах, садиках и больницах", о благообразии которых в таких случаях мер рапортует обычно.
Я лично при Сталине не жила, поэтому чтобы так ложили свой половой орган на народ, в своей жизни не припомню.
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Будет вам и целесообразно, и не будете асфальт и грунт зимой греть за свои деньги, и тепло вам будет в нужном количестве тогда когда вам надо, а не когда придуркам из рудиментарных совковых предприятий "стрельнуло".
Нафиг нам больные старики каждую весну/осень? Каждое их заболевание - это минус несколько лет которые они ещё проведут с нами.
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-Тобто куме?До чого тут Гройсман?
-Ну як же,куме,а безкоштовнi лiкi?
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И выживут гнойсманов и энтинзонов из парламента и из власти.
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