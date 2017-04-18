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Все про:Всемирный Банк (273) МВФ (2395) НБУ (4240) США (12394) Гонтарева (642)

 Гонтарева улетела в США на собрание МВФ и Всемирного банка

Глава Национального банка Валерия Гонтарева отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщили в НБУ.

В состав официальной делегации Украины также вошли министр финансов Александр Данилюк, а также заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Глава НБУ Валерия Гонтарева примет участие в официальной программе мероприятий весеннего собрания и проведет ряд рабочих встреч с ведущими политиками, финансистами и экономистами мира, в частности первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, президентом группы Всемирного банка Джимом Кимом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, исполнительными директорами МВФ и Всемирного банка Энтони Делануа и Фрэнком Хеемскерком, президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, а также руководителями ряда центральных банков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде собирают подписи, чтобы расследовать деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.





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Улетай!
Этот город уже обречён,
Все гуляют и никто ни при чём,
И только «что почём» на умах.
Улетай!

Машина времени (с).
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Почему штаты не посадят фирташа. НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ.

Фирташ недавно показал гройману что нужно землю продать(припугал увольнением, чтобы гройман более ударно выполнял наложенные на него обязательства). Чтобы фирмаш за эти деньги мог себя откупать от экстрадиции
в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, через фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется).Отставка Гонтаревой - это решения для пополнения денег чтобы расплатиться с европейскими коррупционерами
за счет украины. Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все на свои счета. Тут можно немного подняться. А народ для фирташа это ресурс для его заработков.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию при помощи послабления образования, чтобы у
народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таким финтах некоторые силы, которые управляют штатами.
Как по примеру если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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...Украинских нардепов мультимиллионеров бесплатно охраняет Нацполиция и СБУ
http://antikor.com.ua/articles/163256-ukrainskih_nardepov_muljtimillionerov_besplatno_ohranjaet_natspolitsija_i_sbu

терміново необхідний ще один ЛЯРД...на "охорону" "наших" КАБАНІВ...
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"Птицы, не сеют и не жнут..." Есть такая книга - о сущем. А что ее "полет"? Ничего. Кроме бабла, умноженное на х и на бабло. Там, сейчас - ничего не решается. Рубикон? еще впереди. Пасть сейчас допишет - для людей... Пустые действия, пустые слова, пустые материалы...
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Настоящий новый социальный договор в Украине должен быть подписан кровью с двух сторон. Пока что, подпись кровью Майдана-2 стоит только с нашей стороны. Без второй подписи кровью никакого договора нет, и не будет.
Запомните это.
Eugene PLATON
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Она улетела но обещала вернуться . И лохи в это верят как и в мифическую самостейность и незалежность при этом не прекращая торговли с вражеской раисей.....
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Глава Национального банка Валерия Гонтарева отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. ЭТО УЖЕ ДАЖЕ НЕ СМЕШНО...
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Лерка улетела прАверить на месте ли бабосики...
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Одна сука літає за наші гроші інший бл... головним бзюдоїстом стає...
Та шо за херня ребяткі...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГонтарева улетела в США на собрание МВФ и Всемирного банка
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