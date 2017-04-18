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 Общество
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Все про:Беркут (10369) Мемориал (66) Небесная Сотня (115)

 В Киеве временно демонтируют мемориал Небесной сотне

В Киеве временно демонтируют Мемориал Героям Небесной сотни в связи с проведением следственного эксперимента.

Об этом 18 апреля на заседании Святошинского суда сообщил прокурор Роман Псюк.
Он сказал, что мемориал мешает проведению эксперимента. По его словам, временный демонтаж может состояться на следующей неделе,сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Экс-"беркутовцы" заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент. ФОТО

Как известно, адвокаты экс-"беркутовцев" просили об отводе прокурора Псюка и судмедэкспертов. Но суд в отводе отказал. Сейчас в суде решается вопрос о продлении срока следственного эксперимента. В ходе эксперимента восстанавливается местонахождение "беркутовцев" и потерпевших во время событий Евромайдана 18-20 февраля 2014 года в районе улицы Институтской.
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все временное наиболее постоянное. а власть старается забыть о тех на крови кого они пришли к власти.
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"Временный демонтаж не может длится месяцами! Это дело декилькох днив чы тыжнив". Шось навеяло из прошлого
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Ну вот. Беркутов отпустили, теперь памятник демонтируют..... Чтоб поскорее забыли....
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НЕ ЧЕГО НЕТ БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО КАК ВРЕМЕННОЕ . Этот памятник бельмо для шоколадной банды .Не собираются они верных псов - мусоров садить !!!
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Сколько много ботов против расследования, ну-ну...
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Мозги этим гадам надо демонтировать.И поскорее.
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Деревья срубленные не забудьте посадить. А когда вырастут, тогда и можно эксперименты проводить. Ну шоб ближе к истине
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