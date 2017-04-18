 В Киеве временно демонтируют мемориал Небесной сотне

Об этом 18 апреля на заседании Святошинского суда сообщил прокурор Роман Псюк.
Он сказал, что мемориал мешает проведению эксперимента. По его словам, временный демонтаж может состояться на следующей неделе,сообщает Цензор.НЕТ.
Как известно, адвокаты экс-"беркутовцев" просили об отводе прокурора Псюка и судмедэкспертов. Но суд в отводе отказал. Сейчас в суде решается вопрос о продлении срока следственного эксперимента. В ходе эксперимента восстанавливается местонахождение "беркутовцев" и потерпевших во время событий Евромайдана 18-20 февраля 2014 года в районе улицы Институтской.
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