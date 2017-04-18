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 Политика Украины
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 Возможного сообщника убийцы Вороненкова Левенца задерживали перед убийством за хранение оружия, но отпустили, - журналист

Возможного сообщника Павла Паршова, убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, правоохранители задерживали за 8 дней до убийства политика за хранение оружия, но отпустили.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Алена Лунькова.

По ее словам, возможный напарник Паршова - Ярослав Левенец (именно с ним убийца Вороненкова снял жилье в Киеве за три дня до преступления) - за 8 дней до убийства был задержан на вокзале Киева.

Задержан он был за хранение оружия в ячейке на вокзале. Как пишет Лунькова, 13 марта во время инкассации ячеек с превышенным сроком хранения нашли рюкзак, в котором обнаружили бинокль, револьвер (7 патронов калибром 7,62) и пистолет без номеров (6 патронов, калибром 5,45 мм), а также глушитель и серые спортивные штаны.

За этими вещами и пришел Левенец. Лунькова отмечает, что по его словам, он привез оружие из АТО для самозащиты.

"Его действительно задержали, но уже через несколько часов отпустили(!!!). И лишь в день убийства Вороненкова (23.03.2017) ему сообщили о подозрении по 263 статье "незаконное обращение с оружием". И уже на следующий день объявили в розыск", - пишет Лунькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие далеко продвинулось в установлении мотивов убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова, - Крищенко

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.


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возможно...
при рыгошоколодной власти все возможно
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Просто в ячейке не было записки... мол, "Этот схрон предназначен для такого-то"
Обычные однокоеточные дегенераты.
PS Спецы в Штатах, Германии, Израиле - наверное охххуели бы от такой новости.
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рюкзак, в котором обнаружили биноколь, револьвер (7 патронов калибром 7,62) и пистолет без номеров (6 патронов, калибром 5,45 мм), а также глушитель и серые спортивные штаны. ...

"Его действительно задержали, но уже через несколько часов отпустили(!!!) ....

ха-ха.. вот так ПРОСТО отпустили?)) с пистолетом БЕЗ НОМЕРА и глушителем..?
Небось и оружие ВЕРНУЛИ!
вопрос - кто такой НАИВНЫЙ, что не знает ЦЕНУ ВОПРОСА?) сколь стоило "отпускание".. 2..5 тысяч долларов мусорам?
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за хранение задержали,но отпустили..типа если хранит оружие- то не опасен...а сфоткал паровозики с угольком- то опасен.надо сажать.
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Уже не хочется и критиковать.
Уже НЕчего критиковать.
ЭТО ВСЕ УЖЕ нормально для Украины. Полный вперед!
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Журналисты показали, как полиция охраняет нардепа-друга Авакова: опубликовано видео

Як Нацполіція та СБУ охороняють нардепів від журналістів.


Народного депутата Украины от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого бесплатно охраняет Национальная полиция.
По данным журналистов, Игорь Котвицкий, который в 2016 году задекларировал 470 миллионов гривен сбережений, не пользуется платными услугами полиции охраны.
Отмечается, что двое полицейских сопровождают лично Котвицкого и еще двое охраняют его резиденцию под Харьковом.
Сам нардеп заявляет, что он пользуется услугами только одного охранника, который был предоставлен бесплатно в связи с покушением на него.
По словам одного из сотрудников полиции, охрана была предоставлена Котвицкому по решению суда.
Игорь Котвицкий до избрания в парламент работал в бизнесе нынешнего министра МВД Арсена Авакова.
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Феерические долбоепы! Тупые, конченные, убогие, упоротые Аваков и Ко! + СБУ!!! Плять - просто был ствол без номерной, глушитель, сцукоштаны адидасы, патроны! Это кем надо быть, чтоб понять и отпустить? Отвечу - обычным дегенератом!
Даже не знаю, что спасет эту несчастную, Страну Украина? Но эти "профессионалы" - ее точно не спасут.
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Как раз профессионалы, но в деле решения проблем за денежные знаки
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Ежели задерживают бойца АТО , который сепару там случайно отвернул яйца , то Петя с мусорней ( нац гвардией) не выпускают . Ежели задерживают сепара , ворюгу и бандита , то отпускают . Петя друг сепаров , бандитов и воров?))))
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пэдро порошенко - торговый партнер и "крыша" для захарченко, плотницкого и Ко.
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Вот интересно - кого-то накажут из отпустивших? Ну, кроме сержанта...
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Слава Кримінальному процесуальному кодексу України!!! Якщо влада за 3 роки не зробила жодного кроку щоб хоч якось вдосконалити (в кращому випадку відмінити кодекс прийнятим посіпакою Овоча - Портновим) то нарікати залишається лише самим на себе... Всі наркомани, крадії, грабіжники, розбійники, гвалтівники на волі... А завдяки таким законам як типу "Савченко" то і вбивці виходять на волю раніше на 3-5 років.... Тому не варто дивуватися чому за незаконне зберігання зброї у нас також нікого не садять...
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Президент Украины Петя и Жопошник Радикальный - это основа КАЛ олиции . Куда Петя туда и жопа Радикальная . А в сочетании с их падельником по кантрабасу Ху.. лом Педафилом - это будущее Калолиции )))))))
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Бабло победило зло. Нет денег будешь сидеть.
В борьбе Бобра С ослом,побеждает бобер .
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ненадо кричать шо авякяновцы тупые ......они делают то что им надо делать в смысле ИМ НАДО но не нам не людям
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револьвер (7 патронов калибром 7,62) и пистолет без номеров (6 патронов, калибром 5,45 мм)
Мелкашка и "наган" - это что, типа киллерское оружие? Муть какая-то.
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наган (револьвер) - идеал для оружия ближнего боя. для киллера. мощный патрон и без осечек (если и будет то снова жмет на курок и стреляет)
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Не, люди, вы че реально прикидываетесь что ничего не знаете, не понимаете и не видите?
Слова я "был в АТО", отменяет действие многих законов. Таковы реалии. Если конечно не судить о них по телевизору.
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Ну вот если разбираться... Или муж бывшей дырявоворовской жены, второго чпокнули хз за что...или пацаны, идеалисты...да нахую я видал бы этих пономаревоворонковых , они даже к обмену 1-1 нк подлежат...
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Кто ж его арестует?Он же патриот из тризуба.И вышиванку носит
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Як ти смієш так про Однотурового Офшорника!
Воно ж наш поХєрант!
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Просто так не отпустили бы. Был приказ отпустить.
С информацией, что отпустили, тоже с горячки лоханулись.
Вот увидите, сегодня-завтра будет уже опровержение, что не его поймали, а однофамильца, и не с оружием, и не поймали вовсе, а просто проверили документы...и не в Киеве, а в Усть-Зажопинске.
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Короче братва,ложим в рюкзак, гаечный ключ,и косим под слесаря
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главная улика - красные кроссовки, иначе это фейк
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Вот теперь и думайте "какая рука" кремля убрала вороненкова
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Вже і писати нічого не хочеться - це просто ПІСЕЦЬ!!!
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после подобного начальник киевской полиции должен подать в отставку, если офицер и честный человек, так как с работой не справился.
Понятно, что не отпустят, но хотя бы, сука, подать!
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Этот только подтверждает, что организатор убийства Авакян по приказу Сёмы Могилевича.
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Помните как в Мама не горюй - '' Начальник верни, он же не заряжен'' ......
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Укроборонпром только правда ком юа пытается проверять на коррупцию, на вооружение народа от агрессоров(чтобы кишки народа не летали по чем зря, потому что так захотелось куйлу). ОСТАЛЬНЫМ ПИДАР ЖУРНАШЛЮХАМ начхать. Они за деньги
крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, хуже всех в европе и нападению агрессора.
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Интересный калибр... иж 75 был на вооружении только у КГБ.
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При той концентрации спец. служб РФ в СБУ, это даже не удивляет.
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либо это лажа что б возник вопрос какие идиоты правят этой страной либо тех кто отпускает пора расстрелять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозможного сообщника убийцы Вороненкова Левенца задерживали перед убийством за хранение оружия, но отпустили, - журналист
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