 Возможного сообщника убийцы Вороненкова Левенца задерживали перед убийством за хранение оружия, но отпустили, - журналист

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналистка Алена Лунькова.
По ее словам, возможный напарник Паршова - Ярослав Левенец (именно с ним убийца Вороненкова снял жилье в Киеве за три дня до преступления) - за 8 дней до убийства был задержан на вокзале Киева.
Задержан он был за хранение оружия в ячейке на вокзале. Как пишет Лунькова, 13 марта во время инкассации ячеек с превышенным сроком хранения нашли рюкзак, в котором обнаружили бинокль, револьвер (7 патронов калибром 7,62) и пистолет без номеров (6 патронов, калибром 5,45 мм), а также глушитель и серые спортивные штаны.
За этими вещами и пришел Левенец. Лунькова отмечает, что по его словам, он привез оружие из АТО для самозащиты.
"Его действительно задержали, но уже через несколько часов отпустили(!!!). И лишь в день убийства Вороненкова (23.03.2017) ему сообщили о подозрении по 263 статье "незаконное обращение с оружием". И уже на следующий день объявили в розыск", - пишет Лунькова.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
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при рыгошоколодной власти все возможно
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Обычные однокоеточные дегенераты.
PS Спецы в Штатах, Германии, Израиле - наверное охххуели бы от такой новости.
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"Его действительно задержали, но уже через несколько часов отпустили(!!!) ....
ха-ха.. вот так ПРОСТО отпустили?)) с пистолетом БЕЗ НОМЕРА и глушителем..?
Небось и оружие ВЕРНУЛИ!
вопрос - кто такой НАИВНЫЙ, что не знает ЦЕНУ ВОПРОСА?) сколь стоило "отпускание".. 2..5 тысяч долларов мусорам?
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Уже НЕчего критиковать.
ЭТО ВСЕ УЖЕ нормально для Украины. Полный вперед!
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Як Нацполіція та СБУ охороняють нардепів від журналістів.
Народного депутата Украины от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого бесплатно охраняет Национальная полиция.
По данным журналистов, Игорь Котвицкий, который в 2016 году задекларировал 470 миллионов гривен сбережений, не пользуется платными услугами полиции охраны.
Отмечается, что двое полицейских сопровождают лично Котвицкого и еще двое охраняют его резиденцию под Харьковом.
Сам нардеп заявляет, что он пользуется услугами только одного охранника, который был предоставлен бесплатно в связи с покушением на него.
По словам одного из сотрудников полиции, охрана была предоставлена Котвицкому по решению суда.
Игорь Котвицкий до избрания в парламент работал в бизнесе нынешнего министра МВД Арсена Авакова.
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Даже не знаю, что спасет эту несчастную, Страну Украина? Но эти "профессионалы" - ее точно не спасут.
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В борьбе Бобра С ослом,побеждает бобер .
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Мелкашка и "наган" - это что, типа киллерское оружие? Муть какая-то.
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Слова я "был в АТО", отменяет действие многих законов. Таковы реалии. Если конечно не судить о них по телевизору.
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Воно ж наш поХєрант!
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С информацией, что отпустили, тоже с горячки лоханулись.
Вот увидите, сегодня-завтра будет уже опровержение, что не его поймали, а однофамильца, и не с оружием, и не поймали вовсе, а просто проверили документы...и не в Киеве, а в Усть-Зажопинске.
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Понятно, что не отпустят, но хотя бы, сука, подать!
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крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, хуже всех в европе и нападению агрессора.
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