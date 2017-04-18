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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1203) Гаага (129) дискриминация (70) ООН (2045) Россия (70009) суд (20627) терроризм (20134) крымские татары (1432)

 Решение Международного суда ООН по иску Украины к РФ будет оглашено 19 апреля

Международный суд ООН (г.Гаага) 19 апреля огласит решение о временных упредительных мерах по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте суда, начало заседания запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В международный суд ООН переданы новые доказательства преступлений Кремля: речь идет о сотнях страниц, - Петренко. ВИДЕО

Как сообщалось, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта 2017 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Наша цель - доказать, что Россия является спонсором терроризма на государственном уровне", - Климкин об иске в Международный суд ООН в Гааге

Киев просит следующие временные меры: Украина просит суд обязать РФ воздерживаться от любых действий, которые могут сузить или расширить предмет спора; осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; принять все возможные меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения совершения ими террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от осуществления любых мер расовой или этнической дискриминации в Крыму; разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа; прекратить насильственные похищения представителей крымскотатарского народа; прекратить ограничения образования на украинском языке.
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не багато часу лишилось, сподіваємось кацапів обкладуть з усіх боків!
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За позовом прокацапської порохорижної влади?
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"Украина просит суд обязать РФ воздерживаться от любых действий "
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Обязать алкоголика не пить - и то больше шансов.
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Еще в эсэсэрии решение суда могло обязать работодателя выплачивать зарплату жене, а не алкоголику Неисполнение решения суда ООН может стать дополнительным основанием для более сильных мер экономического пресса... как то так...
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И не только. Это решение может стать платформой для дальнейших действий о признании кацапстана страной-пособницей терроризма. По сценарию Ливии.
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Так они как и раньше будут врать про "настамнет", "гражданская война", "танки в шахте нашли" и т.п..
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Блин, ну если будет решение суда - цивилизованным странам начхать кто что говорит -есть решение суда и его надо исполнять - точка. Не нравится - обжалуй. И все "друзья" карлика будут в дупе. Ни одна международная компания не рискнет даже гвоздь продать - разорят штрафами в момент.
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Будем надеяться....А как мнишь, наши сами докумекали или им настойчиво подсказали туда обратиться?
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Думаю, что подсказали. В рамках всемирного дня "Замочи Путена - спаси человечество!"
Причем, мнится, что подсказывали очень настойчиво. Ведь еще весной 2014-го в Киеве нарисовалась миссия американцев, которую в компетентных кругах назвали: "Комиссия по описи Вовиных активов в Украине". Я и лично на себе ощутил их работу. Очень активную и компетентную, и очень радовавшую и вселявшую надежды. Но, потом как-то всё вдруг заглохло. А сейчас вот опять возобновилось.
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А ничего смертельного. Болезненно конечно, ибо для нас долго..Ну такова бюрократия( в хорошем смысле слова). Она не шавка -пустобрехливая, кусает без лая и без отдачи - куснул -значит откусил
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Оно то так, но не забывайте о возможности принудительного лечения.
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наверное сегодня вечером на передке ад будет
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«Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком…»
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Президент Украины Петя и кананенка взяли на лапу от Ху.. ла Педафила за то что за три года Украина не выставила Рашке миллиардные иски за окупацию. Видать Петя волнуется за Липецкую .
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дабы иск за окупацию вчинять - надо ее юридически утвердить...суды не рассматривают лва предмета спора в одном деле. Вот это слушание - первый шаг к такому признанию.
И да, я не защищаю мандатодержателей - я по сути проблемы...
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Конь будет ржать, а гопник в ООН точно на стол насрёт
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А зачем тогда с пособниками террористов переговоры в Минске ведут? Кто признал Донбасс террористами?
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решение предсказуемо: кризис, стороны конфликта, неубедительные доказательства, могут уйти годы..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Международного суда ООН по иску Украины к РФ будет оглашено 19 апреля
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