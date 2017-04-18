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 В реке на Харьковщине обнаружен труп мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, - Нацполиция

В реке Уды Харьковской области найдено тело неизвестного мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции 15 апреля в 19:50. В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет. К ногам был привязан фрагмент шлакоблока", - сообщает подробности полиция.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности мужчины и обстоятельства происшествия.

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«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» ,
В очках и при карандаше,
Пред выкипевшим самоваром,
Он размышляет о душе,
О временах, прошедших даром.
Подобно самовару дух,
Быть может, так же выкипает?. .
Ну что же, не ругайтесь вслух,
Ведь в жизни всякое бывает.
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Это не наши! Наши используют тазик с цементом!
В реке на Харьковщине обнаружен труп мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4575
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"Убийство по неосторожности ". Подобное уже было несколько лет назад в новостях ( тогда челу привязали за спину батарею . Формулировка на суде была именно такая ).
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ну неосторожно его скинули, а надо было аккуратно спускать в воду.. потому и по "неосторожности"
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Там був синок друга яйцепада замішаний
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Да, жалко что Гепу жиды в Израиле откачали... Нужно повторить, только уже наверняка. Лучше из ПТУРа.
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НАДЕЮСЬ ЭТО ГЕПА !!! Хотя там и коляска должна быть тоже привязана . А может просто оторвалась ???
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Мечты, мечты, где ваша сладость?
Ушли мечты, осталась гадость!
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Наверное с цементом? Он же верещать будет, когда битумом ноги заливать будут. А цемент долго застывает. То ли дело шлакоблок - развалин хватает, быстро и дешево.
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Ну а что вы хотели когда Харьков второй после Донецка сепарский город. Кернес, Голубан, Аваков, Атброськин что скажут?
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В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружено тело неизвестного...

Обалдеть топономика!
Уд- на старословянском - мужской половй член.
Жихарь - домовой.

Бабаи - тут и так понятно.
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Ну, в каком-то смысле домовой тоже житель...
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На ином ресурсе прочитал: "Найдено тело мужчины, с признаками насильственной смерти"(с). Лаконично, четко, В Древней Спарте бы обзавидовались.
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Благодаря этому шлакоблоку мужчина приобрел отрицательную плавучесть.
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Я тебе впізнав. Герхард Шрьодер. За що забанили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ реке на Харьковщине обнаружен труп мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, - Нацполиция
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