 В реке на Харьковщине обнаружен труп мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Харьковского отдела полиции 15 апреля в 19:50. В реке Уды между селами Бабаи и Жихарь обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет. К ногам был привязан фрагмент шлакоблока", - сообщает подробности полиция.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности мужчины и обстоятельства происшествия.
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Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» ,
В очках и при карандаше,
Пред выкипевшим самоваром,
Он размышляет о душе,
О временах, прошедших даром.
Подобно самовару дух,
Быть может, так же выкипает?. .
Ну что же, не ругайтесь вслух,
Ведь в жизни всякое бывает.
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Ушли мечты, осталась гадость!
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Обалдеть топономика!
Уд- на старословянском - мужской половй член.
Жихарь - домовой.
Бабаи - тут и так понятно.
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