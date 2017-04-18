 Аласания приступит к обязанностям главы НОТУ в середине мая

Глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания считает, что с проведением и трансляцией Евровидения-2017 проблем быть не должно. Такую уверенность он выразил в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной", передает Цензор.НЕТ.
"Я гарантирую, что Евровидение будет проведено. Я точно это знаю по наблюдениям со стороны. Все идет так, как должно идти. А вот дальнейшие проекты покажут уже другое", - отметил глава НОТУ.
Сам же Аласания к выполнению непосредственных обязанностей приступит уже после проведения песенного конкурса, в районе 15 мая. Это связано с тем, что процедурно контракт с победителем конкурса Наблюдательным советом подписывается в срок от 10 до 30 дней.
"Что касается конкурса (по избранию главы НОТУ. - Ред.), у меня нет к ним (Наблюдательному совету. - Ред.) никаких претензий. Все идет день за днем. Они даже торопятся делать все быстрее, чем могли бы. По закону, есть от 10 до 30 дней, чтобы подписать со мной контракт. Потом нужно принять правление - соответственно, снова провести конкурс, а затем подписать контракт", - рассказал Зураб Аласания.
Вместе с тем, глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания не уверен, что пробудет в должности все четыре года, на которые избран.
"У меня есть максимум четыре года (контракт с главой НОТУ подписывается на четыре года. - Ред.), но я не думаю, что выдержу этот срок", - признался руководитель НОТУ. При этом, он считает это время недостаточным для того, чтобы полноценно реформировать телекомпанию:
"Это вообще ничего. Я приглашу вас посмотреть своими глазами, в каком состоянии телекомпания. Люди, которые там уже побывали, всякий раз удивляются, что у нас даже света нет. Вот я вижу только вокруг себя (в телестудии, во время интервью. - Ред.) восемь светильников, а в НОТУ нет ни одного", - рассказал Аласания.
По его словам, он столкнулся и с недостаточным финансированием: из положенных 1 млрд 300 млн гривен в этом году НОТУ выделили 920 млн.
"Я точно понимаю, что государство мне не добавит денег - ни в этот раз, ни в следующий, с этим все понятно. Следовательно, есть только внутренний резерв, за счет которого можно оптимизировать компанию. Я имею в виду и лишние "мышцы", и слишком большое количество людей", - отметил Зураб Аласания.
"Ты точно знаешь, что тебе грозят несколько сот миллионов, если поклониться. А ты этого не делаешь, потому что в будущем все обернется большими проблемами. Я никогда не принимал другую сторону. Никогда! Не могу себя заставить это сделать", - добавил также он.
При этом глава НОТУ акцентировал на том, что попытается запустить полноценное общественное телевидение на те средства, которые есть.
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