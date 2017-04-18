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Все про:Великобритания (1569) выборы (21668) парламент (926) Brexit (98) Мэй Тереза (29)

 Премьер-министр Великобритании Мэй объявила досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мэй, выборы нужны уже сегодня, потому что остальные партии выступают против планов правительства относительно Brexit, а на сегодня в парламенте нужно единство, которого на данный момент нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС обсуждает применение "норвежской модели" для Британии после Brexit, - Politico

Завтра Мэй внесет соответствующее предложение в Палату общин, которая завтра должна будет за него проголосовать.

Парламент в Великобритании избирают раз в пять лет. Предыдущие выборы в прошли 7 мая 2015 года. Победу на них одержала Консервативная партия, получившая 36,9% голосов.
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Ну шо ты порохобот прикидываешься вроде не знаешь.
Путин может напасть!!!Премьер-министр Великобритании Мэй объявила досрочные парламентские выборы - Цензор.НЕТ 5589


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Умением говорить человек выделяется из мира животных,
а умением молчать - из мира людей!
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Вот же там нищеброды - не базара в Виннице,не шоколадного заводика,не хатынки в царском селе.......Голота британская одним словом......
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раз она за досрочные выборы, значит она 100500% агент кремля по версии порохоботов )))))
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Тогда Роттердам 5 плюсов , Юрика в предачу, месте с семьей и " Рошен " в каждом районе .
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Еще не забудьте референдум про усиления власти провести
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неужели пап к Мей, за опытом роспуска парламента поехал?!
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Ну, у Терезы сейчас 2 геморроя - выход из ЕЭС и Шотландия...ей не позавидуешь...наверное - нашла "обезбаливающее".
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мда...все, как обычно, заголовок не соответствует сути)))) так, внесла предложение в Палату общин или уже будут выборы?)))
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По словам Мэй, выборы нужны уже сегодня, потому что остальные партии выступают против планов правительства относительно Brexit, а на сегодня в парламенте нужно единство, которого на данный момент нет.
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И это в цивилизованной сытой Европе.

Вот шо значит, когда власть думает о стране, а не собственном кармане - за счет страны, как у нас.

Например: у нас, в таком случае, начинаются подковерные игры и с пояснениями, шо кроме них, никто с этим не справится, а все кто против ахенты кремльбля.




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парламентская республика куле
залог демократии
а варвары идут по пути расеи
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И все так чинно-благородно, без истерики....))))
Маладца!!!!)))
В нас вже б 99%% "властьпоимеющий" на лайно б зійшли....))))
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вот как поступают в цивилизованных странах, а в Украине власть офшорных барыг и мародеров можно вынести только вперед ногами
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Вся так звана наша бидлоеліта не достойна нігтя цієї жінки. Якби в нас появилася своя Тереза, ми б через кілька років забули хто такий Х..ло1 і барига шоколадний.
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Я как то ваш оптимизм не разделяю. Ей до Тэтчер, как до китая раком
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У британцев хотя бы была и Тетчер , и тот же Черчиль . У немцев -Аденауэр , у американцев - Рузвельт , у французов - де Голль . А нам сколько ждать политика такого уровня ? Ещё 5 раз по 25 лет ?
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а у нас есть Чемберлен
"Я принес вам минский мир"
Премьер-министр Великобритании Мэй объявила досрочные парламентские выборы - Цензор.НЕТ 9844
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Такого политика общество сначала должно вырастить.
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Всё закончится тем, что консерваторы получат ещё больший процент голосов, чем сейчас имеют и Мэй подаст в отставку....... приверженцы партии королевы не пойдут на потерю Шотландии. Иначе и Уэльс "сделает ноги" из объединённого королевства))))
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В принципе неплохой сценарий выпутаться из дерьма, в которое загнали страну лейбористы))
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Ни коей мерой не защищаю властьсидящих, но господа радеющие за досрочные -откуда уверенность, что навыбираем более достойных? Новых не по морде лица а по духу?
У нас появились новые избиратели или новые пользующиеся доверием ЛОМы?
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за новим законодавством про вибори - так, з'являться
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А его уже приняли? И вообще собираются ли принимать? Избирком поменяли?
Как на меня то вопли кабутооппозиционеров парламентских о досрочных - надежда опять популизмом упрочить свои позиции и перераспределить парламентские кормушки - не более.
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Не, более, намного более. Посмотри кто кричит про досрочные выборы? И сравни их риторику с риторикой керемля. прямо хор получается. И хоть один закон,крайне необходимый Украине они голосовали?

Все опоблоки, батькивщины, самопомощи (к сожалению и они) работают на ослабление Украины во всех сферах. А в условиях войны за независимость от мордора это означает, что работают они на уничтожение Украины.
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Да какая у них уверенность. Имбицилы одноклеточные.

У них главный пункт методички срачь должен быть бесконечным. И винтелятор должен быть направлен на власть. Включается он автоматически.
Вот как может здоровый человек сравнивать вызовы с которыми столкнулась Англия и вызовы Украины? Ответ один или больной или тот кому пофиг все. Сказали срачь значит срачь. Уплаченно.
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во англичане..страх потеряли..а шатун..а агент и путен памаги???
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хуйлу конечно йуля лучше пороха...а вместе с оппоблоком она лучше любых сепаров даунбасовских, так что, подхуйловники и к ним примкнувшие, громче пойте песни про выборы...
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Цiкаво,Рада за кого буде голосувати,куме?
-Не зрозумiв?
-Ну тобто,у кого е Британский пашпорт
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100% ВВХ влезет в электронную систему голосования Британии.
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ниче не понял....
это такой демокртический атовритаризм ?
типа если вы против а не все за мое отличное мнение. тогда мы вас переизберем ?
чета у меня пазл не складывается...
может ввиду ограниченности моего миропредставления или привычности к нашему залу радного фортепьяно...
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Может наоборот: "Ребята, если вы ошиблись на референдуме, изберите парламент, где подавляющее большинство будет против Брекзита - и наступит единство! А так сплошной разброд и шатание."
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Будем надеятся что Консерваторы про*бут выборы и Brexit накроется медным тазом.
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В 2006 году Чикагская Ассоциация Кинокритиков (Chicago Film Critics Association) поставила «Мэй» на 61-е место среди самых страшных фильмов всех времён[1], а критик с сайта TheMovieBoy назвал «Мэй» лучшим фильмом 2003 года.
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