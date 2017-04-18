 Премьер-министр Великобритании Мэй объявила досрочные парламентские выборы

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мэй, выборы нужны уже сегодня, потому что остальные партии выступают против планов правительства относительно Brexit, а на сегодня в парламенте нужно единство, которого на данный момент нет.
Завтра Мэй внесет соответствующее предложение в Палату общин, которая завтра должна будет за него проголосовать.
Парламент в Великобритании избирают раз в пять лет. Предыдущие выборы в прошли 7 мая 2015 года. Победу на них одержала Консервативная партия, получившая 36,9% голосов.
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Странно ...
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Путин может напасть!!!
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а умением молчать - из мира людей!
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А если Путин нападет???
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И это в цивилизованной сытой Европе.
Вот шо значит, когда власть думает о стране, а не собственном кармане - за счет страны, как у нас.
Например: у нас, в таком случае, начинаются подковерные игры и с пояснениями, шо кроме них, никто с этим не справится, а все кто против ахенты кремльбля.
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залог демократии
а варвары идут по пути расеи
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Маладца!!!!)))
В нас вже б 99%% "властьпоимеющий" на лайно б зійшли....))))
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"Я принес вам минский мир"
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У нас появились новые избиратели или новые пользующиеся доверием ЛОМы?
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Как на меня то вопли кабутооппозиционеров парламентских о досрочных - надежда опять популизмом упрочить свои позиции и перераспределить парламентские кормушки - не более.
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Все опоблоки, батькивщины, самопомощи (к сожалению и они) работают на ослабление Украины во всех сферах. А в условиях войны за независимость от мордора это означает, что работают они на уничтожение Украины.
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У них главный пункт методички срачь должен быть бесконечным. И винтелятор должен быть направлен на власть. Включается он автоматически.
Вот как может здоровый человек сравнивать вызовы с которыми столкнулась Англия и вызовы Украины? Ответ один или больной или тот кому пофиг все. Сказали срачь значит срачь. Уплаченно.
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-Не зрозумiв?
-Ну тобто,у кого е Британский пашпорт
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это такой демокртический атовритаризм ?
типа если вы против а не все за мое отличное мнение. тогда мы вас переизберем ?
чета у меня пазл не складывается...
может ввиду ограниченности моего миропредставления или привычности к нашему залу радного фортепьяно...
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