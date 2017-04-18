EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  10082  11
Все про:расследование (2067) самоубийство (522) смерть (4784) Васильков (162) военнослужащие (3553) Военная прокуратура (497)

 Смерть военного в Василькове: возле тела была найдена предсмертная записка, - прокурор

Найденный мертвым военнослужащий воинской части Васильковского гарнизона мог совершить самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил военный прокурор Киевского гарнизона Роман Грищенко.

У старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы. Сам мужчина 1976 года рождения более 10 лет служил в армии, но конфликта с коллегами у него не было. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

"Возле тела была найдена предсмертная записка. Назначен ряд судебных экспертиз, баллистические экспертизы, судебно-медицинские экспертизы, также почерковедческая по указанной записке", - сообщил Грищенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 апреля около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воинской части Миргорода найдено тело военнослужащего, предполагается самоубийство, - полиция
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
интересно а этот в РАЙ попадет самоубийца??!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
о каком Рае говоришь ты? Смерть одна, и для грешника и для праведника.
Приставь, тебя застрелили и за тебя написали предсмертную записку, дело закрыто и все в ажуре. Не ладное там
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шкода що ніхто не підтримав.. не допоміг і не запобіг..людині стало нестерпно жити а ніхто і не помітив..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Явно было у парня психическое расстройство... Кризис среднего возраста, сам его иногда ощущаю... Спасает любимая женщина, любимая работа, любимое хобби, ну и кошка конечно.
Самоубийство участь одиноких, жаль мужика... Если конечно это самоубийство, а не попытка скрыть следы, допустим о хищениях имущества в том самом гарнизоне и т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 40 лет старлей... видать волосатой руки небыло , неодобряю ... головаи руки то цэлы . чужая душа потемки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмерть военного в Василькове: возле тела была найдена предсмертная записка, - прокурор
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти