 Смерть военного в Василькове: возле тела была найдена предсмертная записка, - прокурор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил военный прокурор Киевского гарнизона Роман Грищенко.
У старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы. Сам мужчина 1976 года рождения более 10 лет служил в армии, но конфликта с коллегами у него не было. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.
"Возле тела была найдена предсмертная записка. Назначен ряд судебных экспертиз, баллистические экспертизы, судебно-медицинские экспертизы, также почерковедческая по указанной записке", - сообщил Грищенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 апреля около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий.
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Приставь, тебя застрелили и за тебя написали предсмертную записку, дело закрыто и все в ажуре. Не ладное там
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Самоубийство участь одиноких, жаль мужика... Если конечно это самоубийство, а не попытка скрыть следы, допустим о хищениях имущества в том самом гарнизоне и т.п.
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