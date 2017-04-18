EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  1163  16
Все про:КНДР (179) США (12393) ядерное оружие (465) ядерная безопасность (239)

 "Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН

Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали в регионе опасную ситуацию, "при которой ядерная война может начаться в любой момент".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, также КНДР продолжит испытания ракет, несмотря на усиление напряженности в мире.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рёль.

"Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - добавил северокорейский чиновник. Он подчеркнул о возможности начала полномасштабной войны, если США будут настолько "безрассудны, чтобы использовать военные средства" против КНДР.

Как сообщал, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Читайте также: Пентагон по поручению Трампа начал оценку ядерного потенциала США

Ранее президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США "Карл Винсон" - как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США. В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ыну - манда, ядерный статус северной кореи с этого момента можно считать обнуленным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, корейка, ты немного загнул - "Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе" . После "еженедельной" ЖДИ В ГОСТИ ТОМАГАВКИ - и это как минимум!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С тем. как их ракеты летают, это будет ядерное харакири..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запыхавший ковбой забегает в салун и еще с порога кричит бармену:
- Наливай быстрее рюмку виски, пока не началось!!!
Бармен офигевший наливает. Ковбой залпом выпивает и кричит:
- Наливай еще одну, пока не началось, быстрее, кому говорю!
Бармен наливает и спрашивает:
- А что начнется-то, любезный?
- Да ты наливай следующую, пока не началось!!!
- Эй, а у тебя вообще деньги есть?
Ковбой сокрушенно:
- Ну, вот, началось...

Так и этот китайский "сафроненко"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пардон, это северо-корейский "сафроненко". Запутался я в этих народных республиках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это похоже на анекдот:
- Налейте, а то сейчас начнется...
- А платить вы думаете?
- Ну вот, началось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Че за бред? Нету у КНДР ядерной бомби транспортируемого масштаба....ну нету.Есть большие бомби как комната их взорвали несколько штук.....Чем они собираются воевать? Миллионой армией с рогатками? На 6 сантиметров ниже чем в Южной Корее ....жрать нечего, а все пугают)))....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ядерная война начнется не с Кореи , и начнётся в августе .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН
-------------
На выходные было как в вестерне, когда два ковбоя сошлись стреляться перед салуном.
Грозные взгляды... Руки, зависшие над кобурой с "Кольтом"... Трагическая музыка... И вот когда нервы публики уже достаточно напряжены, "хороший" ковбой молниеносно выхватывает "Кольт", жмет на курок и сражает наповал "плохого" ковбоя. Все идут радостно бухать в салун.

Но тут немного иначе вышло. Буквально за секунду до развязки "плохой" ковбой как закричит: "Не шмаляй, брателло! У меня атомная бомба поломалась и баллистическая ракета так удачно взорвалась на старте!". Но финал всё тот же. Все идут радостно бухать в салун.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта война очень быстро закончится , так и не начавшись .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взагалі то, думаю що люди там так живуть, що і бомбардувати їх було б не шкода.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти