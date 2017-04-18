 "Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, также КНДР продолжит испытания ракет, несмотря на усиление напряженности в мире.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рёль.
"Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - добавил северокорейский чиновник. Он подчеркнул о возможности начала полномасштабной войны, если США будут настолько "безрассудны, чтобы использовать военные средства" против КНДР.
Как сообщал, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра стратегического терпения" США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.
Ранее президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США "Карл Винсон" - как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН.
В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США. В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.
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- Наливай быстрее рюмку виски, пока не началось!!!
Бармен офигевший наливает. Ковбой залпом выпивает и кричит:
- Наливай еще одну, пока не началось, быстрее, кому говорю!
Бармен наливает и спрашивает:
- А что начнется-то, любезный?
- Да ты наливай следующую, пока не началось!!!
- Эй, а у тебя вообще деньги есть?
Ковбой сокрушенно:
- Ну, вот, началось...
Так и этот китайский "сафроненко"
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- Налейте, а то сейчас начнется...
- А платить вы думаете?
- Ну вот, началось...
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На выходные было как в вестерне, когда два ковбоя сошлись стреляться перед салуном.
Грозные взгляды... Руки, зависшие над кобурой с "Кольтом"... Трагическая музыка... И вот когда нервы публики уже достаточно напряжены, "хороший" ковбой молниеносно выхватывает "Кольт", жмет на курок и сражает наповал "плохого" ковбоя. Все идут радостно бухать в салун.
Но тут немного иначе вышло. Буквально за секунду до развязки "плохой" ковбой как закричит: "Не шмаляй, брателло! У меня атомная бомба поломалась и баллистическая ракета так удачно взорвалась на старте!". Но финал всё тот же. Все идут радостно бухать в салун.
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