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Все про:референдум (1189) Турция (1932) Эрдоган (338) Евросоюз (11745)

 Турция может провести референдум по вступлению в ЕС, - Эрдоган

Турция может провести референдум относительно подачи заявки на членство в Европейском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после объявления результатов референдума о расширении его полномочий.

"Мы сядем и поговорим, и мы можем провести референдум по этому вопросу (членству в ЕС. - Ред.) тоже", - подчеркнул Эрдоган.

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По его словам, голосование будет подобно тому, что в 2016 году провела Великобритания.

16 апреля в Турции прошел референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. По итогам обработки 99,8% бюллетеней, 51,18% турок проголосовали за переход к президентской республике.
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Турцию в ЕС не возьмут. Там страны с диктаторами не нужны.
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ЭРДОГАН, ТЫ ВОССТАНОВИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ - И РЕФЕРЕНДУМ ПРО ЕЭС ОТПАДЕТ САМ СОБОЙ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция может провести референдум по вступлению в ЕС, - Эрдоган
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