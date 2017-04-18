 Турция может провести референдум по вступлению в ЕС, - Эрдоган

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после объявления результатов референдума о расширении его полномочий.
"Мы сядем и поговорим, и мы можем провести референдум по этому вопросу (членству в ЕС. - Ред.) тоже", - подчеркнул Эрдоган.
По его словам, голосование будет подобно тому, что в 2016 году провела Великобритания.
16 апреля в Турции прошел референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. По итогам обработки 99,8% бюллетеней, 51,18% турок проголосовали за переход к президентской республике.
211 3
Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: "Знайте свое место"(118)
Трамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме(75)
Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ(57)
На референдуме в Турции 57% проголосовавших поддерживают инициативу Эрдогана(123)
Очередной "удар в спину": как Турция снова пнула Россию(0)
Эрдоган накануне референдума пообещал "проучить" Европу(82)
Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол(53)
Ответить
Ответить
Ответить