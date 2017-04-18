 Американские налогоплательщики должны интересоваться Украиной, но не по экономическим причинам, - ответ журналистки Энн Эплбаум госсекретарю США Тиллерсону

В свежем выпуске издания The Straits Times на него "ответила" американско-польская журналистка Энн Эплбаум, передает Цензор.НЕТ.
Главный аргумент Эплбаум состоит в том, что Тиллерсон, возможно, хороший СЕО и "продавец" нефти, которым он проработал многие годы, прежде чем занять должность в кабинете президента Трампа. Это объясняет, почему многие вопросы госсекретарь рассматривает с точки зрения экономики: где можно урезать затраты и как получить больше выгоды.
Однако на новой должности, пишет Эплбаум, Тиллерсону нельзя руководствоваться исключительно цифрами.
"Ценности и влияние (США , - ред.) нельзя считать, как деньги. Их нельзя достичь с помощью оптимизации затрат или повышения эффективности. Их нельзя продвигать с помощью тактик корпоративного пиара", - пишет журналистка.
"И пусть вопрос мистера Тиллерсона был риторическим, он все равно заслуживает ответа. Потому как ответ - "да": американские налогоплательщики должны интересоваться Украиной. И не обязательно по причинам, которые в силах понять СЕО нефтяной компании", - утверждает Эплбаум.
Журналистка аргументирует, что безопасное пространство Европы было нарушено вследствие вторжения России в Украину и аннексии Крыма. А Европа - один из факторов существования богатых и влиятельных Соединенных Штатов.
"Американские компании ведут миллиардные бизнесы в Европе. Американские лидеры долгое время рассчитывают на европейскую поддержку по всему миру в экономической, политической, научной и других сферах. … Если бы Украина, страна с населением 43 миллиона людей, получила постоянное членство в Европе, она бы тоже могла стать частью этой зоны мира, торговли и коммерции", - пишет Эплбаум.
Россия, по ее мнению, своим вторжением в Украину угрожает европейской безопасности и благополучию, а также союзу Европы и США.
"Россия поддерживает антиамериканских, антинатовских, антидемократичных кандидатов по всему континенту. … Такая политика в долгосрочной перспективе угрожает американским бизнес-интересам и политическим интересам США на всем континенте и в мире", - пишет журналистка.
Она говорит, что у нее нет графиков и презентаций, которые могут это аргументировать для СЕО, и что инвестиции США в Украину не принесут моментальной прибыли. Но чтобы сохранить единство Европы и США, нужно продвигать этот союз, работать над ним, и инвестировать время и деньги, подытожила Эплбаум.
Напомним, на прошлой неделе на вопрос Тиллерсона ответил американский дипломат, глава организации "Совет по международным отношениям" Ричард Хаасс на USA Today ( полный текст ).
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он их не повторял?
значит, может, просто ляпнул), у кого не бывает?!
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С таких? Все начнется и продолжится. Без слов.
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они даже не знают где УКРАЇНА находится!!! Многия спрашивали ,шо - в Африке???
На ответ - Европа, глазки округлялись до величины блюдца..
Така куйня, малята....
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