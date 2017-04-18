 Во Львове, выпав из окна пятого этажа, погиб иностранец-бизнесмен, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"В Шевченковский отдел полиции 17 апреля в 17.10 поступило сообщение о том, что у многоквартирного дома на улице Петра Панча обнаружено тело мужчины. Как установили правоохранители, погибшим является 36-летний иностранец, который в прошлом году приехал во Львов по делам бизнеса. Смерть мужчины наступила в результате падения с пятого этажа, где находится квартира, которую он арендовал", - говорится в сообщении.
Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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даже иностранным
чепешник наверное был
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