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 Во Львове, выпав из окна пятого этажа, погиб иностранец-бизнесмен, - Нацполиция

Иностранец разбился во Львове, выпав из окна пятого этажа арендованной им квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В Шевченковский отдел полиции 17 апреля в 17.10 поступило сообщение о том, что у многоквартирного дома на улице Петра Панча обнаружено тело мужчины. Как установили правоохранители, погибшим является 36-летний иностранец, который в прошлом году приехал во Львов по делам бизнеса. Смерть мужчины наступила в результате падения с пятого этажа, где находится квартира, которую он арендовал", - говорится в сообщении.

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Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Гггг, бизнесмены из окон с стабильной регулярностью "случайно" выпадают. Как вопросы дележа бабла начинаются, так и выпадают. А может пригрозил кому то рассказать про нашу коррупцию. Симптомов может быть множество.
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коктель не правильный выпил) и думал, шо тяготение победил!
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тяжело сейчас мелким бизнесменам в украине
даже иностранным
чепешник наверное был
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львове, выпав из окна пятого этажа, погиб иностранец-бизнесмен, - Нацполиция
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