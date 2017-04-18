 Начался рабочий визит главы Минобороны Украины Полторака в Италию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках визита состоится встреча главы оборонного ведомства с Министром обороны Итальянской Республики госпожой Робертой Пинотти и начальником Генерального штаба обороны Итальянской Республики генералом армии Клаудио Грациано.
Кроме того, во время визита запланированы встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, активистами украинской общины в Италии, а также посещение раненых военнослужащих ВС Украины, которые находятся на лечении в итальянском военном госпитале "Челио".
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полторак - убогое шоколадное чмо, которое должно болтаться на фонаре вместе со своим рошеновским хозяином.
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