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 Политика Украины
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 Начался рабочий визит главы Минобороны Украины Полторака в Италию

Сегодня, 18 апреля, начался рабочий визит Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в Итальянскую Республику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В рамках визита состоится встреча главы оборонного ведомства с Министром обороны Итальянской Республики госпожой Робертой Пинотти и начальником Генерального штаба обороны Итальянской Республики генералом армии Клаудио Грациано.

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Кроме того, во время визита запланированы встречи с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, активистами украинской общины в Италии, а также посещение раненых военнослужащих ВС Украины, которые находятся на лечении в итальянском военном госпитале "Челио".
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наверно для полторака будет неожиданостью что за счет бюджета минобороны Италии никто дачи генералитету не строит
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ездун, блять ..


полторак - убогое шоколадное чмо, которое должно болтаться на фонаре вместе со своим рошеновским хозяином.
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знаем мы эти визиты .на сардинию пузо поехал греть
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Ну, хоть не с инспекций поехал. Можэ расскажет макаронникам- как правильно БК утилизировать, с помощью метеоритов? А шо- опыт есть.
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Он поделиться с итальянскими колегами , как уничтожить боезапас на 1 милиард зеленых я думал он уже в отставке
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или денег просить или на шопинг, что бы на лето приодеться.
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