 "Ужасный непрофессионализм!": Розенко прокомментировал статью главы миссии МВФ в Украине ван Родена о реформе пенсионной системы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Розенко написал в Facebook, комментируя слова ван Родена по поводу реформирования пенсионной системы Украины.
В частности, Розенко написал: "После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...".
"Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще no comment. Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!" - добавил он.
Отметим, в своей статье для "ЭП" глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден утверждает, что "введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы".
"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", - написал ван Роден.
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Вопрос к "эксперту" Розенко:
- что изменилось в структуре пенсионной системы с советских времен?
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Ответ: "В ней появился "эксперт" Розенко" - не будет засчитан.
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Наши пенсионеры - самые обеспеченные и защищенные!
А в МВФ - одни лохи, что с нами связались.
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Господи, за что Украине такое наказание?!
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Типа "сам дурак" стрелки переводит!!!!))))
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Разорвите договор с тупым МВФ !
Будут тут всякие нам указывать: "воровать-не воровать".
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а наши ..професионалы.. нищеброды с протянутой рукой
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Что не правильно сказал эксперт?
Процитирую тебе эксперта попроще: "Чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно купить что-нибудь не нужное. А у нас денег нет..."
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Не героизируй бездарей!
У нас уже перебор таких "героев"!
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А обвинять главу МВФ в непрофессионализме... Это диагноз.
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системы было бы
преждевременным, учитывая
нынешний уровень развития
финансовых рынков и
нормативно-правовую базу в
Украине", - написал ван Роден.
Вот абсолютно согласна с господином Роденом. Ну все прекрасно понимают, что у нашей власти каждая новая "реформа", это новая ступень корупции и обворовывания украинцев, а как "бонус", уничтожают прововую защиту простых людей.
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1. Пенсионерам разрешено заплывать за буйки;
2. Пенсионерам разрешено переходить дорогу на красный свет;
3. Пенсионерам разрешено браться за оголённые провода.
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Не ладно что-то на западе, тупые они, но ничего, подучим как надо страной управлять, первіе места по всем показателям занимать
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- Ужасный непрофессионализм! Кто ж пишет "циничный офшорщик и его соевая банда"?!!! Приличные люди используют "реформатор и его грамотная команда профессионалов", а вместо "на@ебали всех Роттердамом+" следует использовать "успешно реформировали энергетику страны"!
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-Авжеж.Доречi як i Гонтарева!Их ценный опыт,будут изучать,в провiдних закладах!
-Сумно,що в нас,их нi цiнують.Такi прохфесiонали,всюду нарасхват
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Когда пойду накопиться где то 3 000 000 грн. по нынешнему курсу и сколько мне пенсии назначат? 3 000 грн не более
и зачем нам такая пенсионная системе?
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