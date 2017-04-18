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 Политика Украины, Экономика
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 "Ужасный непрофессионализм!": Розенко прокомментировал статью главы миссии МВФ в Украине ван Родена о реформе пенсионной системы

Вице-премьер-министр Павел Розенко обвинил главу миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рона ван Родена в непрофессионализме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Розенко написал в Facebook, комментируя слова ван Родена по поводу реформирования пенсионной системы Украины.

В частности, Розенко написал: "После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...".

"Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще no comment. Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За три отчетных месяца Пенсионный фонд получил примерно на 4 млрд грн больше средств, чем было нами запланировано", - Розенко

Ужасный непрофессионализм!: Розенко прокомментировал статью главы миссии МВФ в Украине ван Родена о реформе пенсионной системы 01


Отметим, в своей статье для "ЭП" глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден утверждает, что "введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы".

"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", - написал ван Роден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник
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этот тупой хряк-недоросток что-то хрюкает о профессионализме?
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он прав в целом, вопрос в деталях и мелочах. Реформу надо было делать вчера, как можно утверждать что сейчас не время?
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Дополнительные принудительные отчисления на "второй уровень" вряд ли можно считать реформой.
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так в меморандуме МВФ было пожелание не воровать,а это для роженко не кошерно,не профиси анально даже
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Можна було висловитись більш диполматично. Сафронков не є прикладом для наслідування.
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увидел фамилию Розенко...и тоже до конца весь этот бред не дочитал.
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"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен"
-----------
Вопрос к "эксперту" Розенко:
- что изменилось в структуре пенсионной системы с советских времен?
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ПС
Ответ: "В ней появился "эксперт" Розенко" - не будет засчитан.
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Увеличен стаж работы для получения льготной пенсии.Люди работают,реформируют,а ты их критикуеш
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Пусть МВФ и вся Европа поучится у наших профессионалов по пенсионному обеспечению.
Наши пенсионеры - самые обеспеченные и защищенные!
А в МВФ - одни лохи, что с нами связались.
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Дело не в обеспеченности пенсионеров, а в способе формирования пенсионного фонда - у нас солидарная система. И тут с совковых времен ничерта не изменилось.
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Вот только бывшим судьям, депутатам, прокурорам и работникам Нацбанка она так солидарит, что нам и не снилось.
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Голландец не так уж глуп. С работающего сдирают насильно 10$ (якобы ему на личный счёт), а инфляция и неэффективный чиновник превратят этот взнос через 20 лет в 10 центов.
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в центах никто не считает А с нашей стабильной нацвалютой - все накопление съедает деноминация... А накапливать в валюте - законодательство запрещает.
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Абсолютно согласен с Nino, более того, хочу дополнить: мало того, что инфляция съедает деньги, в стране с отрицательным ростом экономики, в свзязи с чем просто не имеет смысла здравомыслящему пенсионеру/человеку накапливать на счету неплатежеспособные цифры, так еще и высер розенко, думая, что все вокруг идиоты, недоговаривает самого главного, а именно - данный вторичный накопительный фонд, если конечно таковой будет, станет самым отличным подспорьем правительству в случае неважно чего! Поясню: создается указ, позже одобренный ВР о изьятии ден. средств в пользу государства, в связи с... неважно чем и вуаля! Пенсионеры опять нищие, а у кого-то прибавиться вилл на Багамах.
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Не, Розенко! Чувак- прав!!! Он просто знает- какая пенсия была при Союзе. У моей бабки- 28 рублей! Так тогда доллар, в официозе- был 0,7 рубля.Вот и выходит= 50 долларов. Как сейчас- у моей тещи. Понял, жиртрест?!
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Моїй бабці в колгоспі взагалі призначили пенсію 12 рублів.
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Точно!!! У второй бабки, колхозницы- 12 рублей! Я просто не стал писать, бо не поверили бы.
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Розенко, для початку поглянь на пенсії людей тієї країни де живе Рон ван Роден, а потім коментуй..."прохвесіонал"!
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Как всякий недоумок, это жирное существо даже не осознает глубины своей тупизны и пытается чему-то учить других и давать им оценки.
Господи, за что Украине такое наказание?!
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Какие "профессионалы" в Украине мы все прекрасно видим все 26 последних лет .За это время Украина так и не стала государством в ней не появилось верховенство права и законы .,конституция есть не чем иным как туалетной бумажкой.В Украине уничтожена экономика,промышленность,образование,медицина ... и на фоне всего этого и обнищания народа мы видим не слыханное обогащение с помощью злоупотребления служебным положением президента,его друзей и подручных .....
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Эксперт МВФ немного неправ, но это не означает, что прав тупая свинья розенко.Структура пенсионной системы Украины со времён СССР очень изменилась, но только в ХУДШУЮ сторону, когда себе любимым(судьям, прокурорам ,министрам, мусорам)-всё, а народу-уравниловка.Такого гадства нет ни в одной цивилизованной стране.
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Иными словами,пенсии должно хватать на жизнь и отдых.Медицина,коммуналка и прочее не должны даже волновать человека в старости.Я долгое время жил в Крыму до всей этой петрушки и постоянно приходили корабли с пенсионерами из Германии,чистая одежда,улыбчивые лица,достаток и наши...с тачками-кравчучками с рынка,в очередях в поликлиниках и тд...
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то надо было у них спросить - откуда такая пенсия, им "государство дало" или они ее заработали, откладывая многие года на старость.
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предлагаю жить по средствам и уровнять всех - по 750 грн пенсии.
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Странно, полные непрофессионалы и абсолютно некомпетентные организовали у себя систему, которая прекрасно работает и не клянчат деньги у МВФ, чтобы не загнуться, а у наших профи полная ж..па: дефицит ПФ больше чем поступления в два раза, люди до пенсии уже не смогут доживать, деньги клянчим у МВФ с крокодильими слезами... - ну короче профи млять.
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ПАЦТАЛОМ!!!!
Типа "сам дурак" стрелки переводит!!!!))))
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Розенко, если ты такой умный, то почему такой бедный ??? МВФ тебе денег больше не даст. И правильно сделает.
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обвинил главу миссии Международного валютного фонда

Разорвите договор с тупым МВФ !
Будут тут всякие нам указывать: "воровать-не воровать".
.
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у этих не профессионалов миллиарды долларов
а наши ..професионалы.. нищеброды с протянутой рукой
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Эксперт МВФ не прав. Пенсионная система очень и сильно изменилась. Так ужасно пенсионеры раньше не жили.
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Да как может изменится пенсионная система в стране если до сих пор насчитываются коэффициенты от совковых зарплат, а не от реальных прожиточных минимумов.Европа все время пытается наших пенсов построить по европейской системе не понимая однако что уровень жизни в нашей стране,условий труда и много еще чего превращает человека к 70 годам в инвалида или развалину,какой уж там отдых.Я понимаю,они там недоумевают,кредиты шлют а ничего не меняется.
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Видно що будь який тупий висер закордонного коментатора проти української влади розцінюється як апріорі правильним а сам коментатор потрапляю до зали "героїв" України. А представник влади апріорі стає гівнюком і зрадником... Скажи щось подібне про пенсійну реформу в Україні сам Хуйло , то зрадо"би і його знаесли б на руках до пантеону мудрійших профессіоналів.. Тупорила худоба.. В обсиранні своїх знаходять якийсь неземний кайф..
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Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине

Что не правильно сказал эксперт?

Процитирую тебе эксперта попроще: "Чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно купить что-нибудь не нужное. А у нас денег нет..."
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Что бы стать героем представитель украинской власти должен что-то сделать, а не что-то прокомментировать.
Не героизируй бездарей!
У нас уже перебор таких "героев"!
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Введение накопительный системы предполагает как бы бездефицитность ПФ. А у нас хотят повесить на работающих плательщиков взносов в ПФ кучу народа. В переводе на общедоступный язык, я должен буду заработать две пенсии для того, чтобы получить одну. Можешь сам как-нибудь прикинуть на досуге. Мне гораздо проще и выгоднее будет класть деньги на счет в любой банк под самый низкий процент! И каким образом это будет способствовать увеличению взносов в пенсионный фонд - ума не приложу. Так что лучше слушайте дядек с Запада, если своих мозгов нет.
А обвинять главу МВФ в непрофессионализме... Это диагноз.
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"Введение накопительной
системы было бы
преждевременным, учитывая
нынешний уровень развития
финансовых рынков и
нормативно-правовую базу в
Украине", - написал ван Роден.
Вот абсолютно согласна с господином Роденом. Ну все прекрасно понимают, что у нашей власти каждая новая "реформа", это новая ступень корупции и обворовывания украинцев, а как "бонус", уничтожают прововую защиту простых людей.
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Три ключевых момента Украинской пенсионной реформы:

1. Пенсионерам разрешено заплывать за буйки;
2. Пенсионерам разрешено переходить дорогу на красный свет;
3. Пенсионерам разрешено браться за оголённые провода.
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То Лавров не доволен западом, то Эрдоган, теперь наш розумник подключилси
Не ладно что-то на западе, тупые они, но ничего, подучим как надо страной управлять, первіе места по всем показателям занимать
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Аа-ха-хааааа)))) Самый крутой специалист - это, канешноже, сам розенко ))))))
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Увидел фамилию Розенко и весь тот бред, который этот "профессионал" озвучивает читать не стал. Довели страну до обнищания и говорят, что умнее банкиров на Западе. Ну да, как воровать и деньги выводить из госбюджета в свои офшоры, тут такое говно как Розенко впереди планеты всей.
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Знаю, что этот придурок Розенко читать не будет, но все же адресую ему. Я платил в месяц (я + предприятие за меня) 300-500$. Теперь мне сделают необходимый трудовой стаж таким, до которого я дожить не смогу. Вопрос: нахера мне платить дальше, если я уже раскаялся в том, что работал на госпредприятии? Несложный подсчет показывает, что гораздо выгоднее ложить деньги в любой банк под самый низкий процент, чем платить их в пенсионный фонд. И это факт! Просто прикиньте, сколько вы можете отложить за 40 лет стажа! Это бы имело смысл, если бы у меня была возможность прожит так лет до 90. Но шахтеры очень редко доживают до 65 (а по льготному стажу у меня уйти на пенсию уже возможности не будет). Так что такие специалисты как Розенко идут лесом. Слушай, придурок толстозадый, что тебе дядьки из МВФ говорят!
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Свидетели говорят, что когда Розенко прочитал слова ван Родена по поводу реформирования пенсионной системы Украины, то он с негодованием воскликнул:
- Ужасный непрофессионализм! Кто ж пишет "циничный офшорщик и его соевая банда"?!!! Приличные люди используют "реформатор и его грамотная команда профессионалов", а вместо "на@ебали всех Роттердамом+" следует использовать "успешно реформировали энергетику страны"!
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Розенко будет скоро в Оксфорде,лекции читать,куме!
-Авжеж.Доречi як i Гонтарева!Их ценный опыт,будут изучать,в провiдних закладах!
-Сумно,що в нас,их нi цiнують.Такi прохфесiонали,всюду нарасхват
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особисто я нічого непрофесійного у висловах пана Рона ван Родена не побачив, тож коментувати те, чого немає, є зайвим, а от до пана Розенка є просте запитання: чи має сенс закликати громадян "затягнути пояси", якщо у закликаючого пасок на власному животі давно вже не сходиться....?
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за 35 лет выплачено от моего имени в пенсионый фонд 70 000 $ и еще 8 лет надо платить.
Когда пойду накопиться где то 3 000 000 грн. по нынешнему курсу и сколько мне пенсии назначат? 3 000 грн не более
и зачем нам такая пенсионная системе?
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После того, как это жирное и тупое существо больше года назад в интервью с авторитетным видом несло полную х.рню о том, как считается субсидия на газ, мое мнение о его умственных способностях полностью сформировалось: АБСОЛЮТНЫЙ ИДИОТ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ужасный непрофессионализм!": Розенко прокомментировал статью главы миссии МВФ в Украине ван Родена о реформе пенсионной системы
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