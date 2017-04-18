 6 кандидатов подали заявки для участия в конкурсе на должность директора департамента люстрации, - Минюст

В соответствии с приказом Министерства юстиции от 17 марта 2017 № 1075 / к "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности" конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
I этап конкурсного отбора (тестирование) пройдет 19 апреля 2017 г., II этап (решение ситуационных задач) - 20 апреля 2017 г., III этап (собеседование) - 21 апреля 2017 г.
Список кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины: Крупчак Назар Валерьевич - консультант народного депутата Украины (НФ) Бабенко В.Б.; Задорожная Анастасия Петровна - главный специалист отдела правового обеспечения и научно аналитической работы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции, на данный момент исполняющая обязанности директора люстрационного департамента; Варич Сергей Яковлевич - прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры; Рева Виктор Петрович - главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; Маслянчук Петро Людвигович - адвокат (Совет адвокатов г.. Киева), директор ООО "Служба безопасности Шериф"; Ермоленко-Князева Лилия Станиславовна - доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ
Министерство юстиции отмечает, что одной из приоритетных задач Минюста является максимально прозрачное и публичное проведение конкурса на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации.
Напомним, в конце ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко заявила, что уходит с должности. 6 декабря 2016 года Министерство юстиции объявило конкурс на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации после увольнения Татьяны Козаченко. В январе 2017 года Министерство юстиции не смогло избрать директора департамента по вопросам люстрации и объявило повторный конкурс на должность. 1-3 марта был проведен повторный конкурс на должность директора люстрационного департамента Минюста. Конкурсная комиссия, как и в первый раз, не смогла избрать победителя среди претендентов.
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