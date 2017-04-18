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Все про:АЗС (241) Черкасщина (495) ГФС (2731)

 Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС на Черкасщине

В Черкасской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную деятельность автозаправочной станции.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что должностными лицами одной из компаний на АЗС осуществляется хранение и реализация дизельного топлива и бензина без каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности,сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе ГФС.

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В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято почти 15,9 тонны горюче-смазочных материалов, а также оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,86 миллиона гривен.

В настоящее время продолжается проверка.

Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС на Черкасщине 01

Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС на Черкасщине 02


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Лучше бы налоговики построили чего-нибудь .
Оно толку больше бы было ...
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В цене топлива около 50% НАЛОГИ, АКЦИЗЫ, ПОШЛИНЫ!!! Все топливо в Украине - КОНТРАБАСИК! Нефтезаводы стоят, так как высокие налоги и зарегулированность, а накрывают тех, кто не дал взятку...
Напоминаю, все сгнило в этой скотоферме...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этим ворам, минимизируйте использование гривны, как средство платежа и накопления (эта макулатура, еще один способ ограбления людей через инфляцию), не пользуйтесь украинскими банками - это мошеннические структуры (деньги отберут и не вернут, а с нашим кривосудием правды не добьетесь), не верьте украинским политикам и чиновникам (они все до единого воры, грабители, марадеры, мошенники)!!!
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Да им никто уже не верит! Они - уже граждане других государств (вспомним негодяя и подлеца Насирова). И им мнение каких-то украинцев до... в общем неинтересно.
Такое было бы невозможно, если бы у руля государства стояли люди с совестью. У нас - как раз все наоборот - у руля те, кто о совести, долге, гражданской ответственности забыли или никогда не знали.
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Это - огромный успех наших рехворм. А вот ни одна гнида с погонами и без (из КГГА, например) не написала: возможно ли, чтобы просто так, без крыши, кто-то осмелился установить особо опасный объект (без разрешения, без налогового учета) вблизи жилых домов киевлян? И такое - по всей Украине. Наша дурная, продажная, вороватая, ублюдошная "власть" тем самым расписывается в своей ублюдошности и ненужности.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики ликвидировали нелегальную АЗС на Черкасщине
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