 Налоговики ликвидировали нелегальную АЗС на Черкасщине

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что должностными лицами одной из компаний на АЗС осуществляется хранение и реализация дизельного топлива и бензина без каких-либо разрешительных документов для данного вида деятельности,сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе ГФС.
В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято почти 15,9 тонны горюче-смазочных материалов, а также оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,86 миллиона гривен.
В настоящее время продолжается проверка.
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Оно толку больше бы было ...
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Напоминаю, все сгнило в этой скотоферме...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этим ворам, минимизируйте использование гривны, как средство платежа и накопления (эта макулатура, еще один способ ограбления людей через инфляцию), не пользуйтесь украинскими банками - это мошеннические структуры (деньги отберут и не вернут, а с нашим кривосудием правды не добьетесь), не верьте украинским политикам и чиновникам (они все до единого воры, грабители, марадеры, мошенники)!!!
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Такое было бы невозможно, если бы у руля государства стояли люди с совестью. У нас - как раз все наоборот - у руля те, кто о совести, долге, гражданской ответственности забыли или никогда не знали.
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