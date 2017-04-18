 Партия Саакашвили объединяется с "Волей"

Об этом говорится в анонсе, который прислала журналистам пресс-служба "Руху новых сил" (РНС), передает Цензор.НЕТ.
"В среду, 19 апреля в 11:00 на смотровой площадке возле Верховной Рады Украины состоится презентация объединения "Руху новых сил" Михеила Саакашвили с партией "ВОЛЯ", - сказано в сообщении.
На сайте партии "Воля" указано, что ее лидерами являются нардеп Юрий Деревянко, Ольга Галабала, Алексей Бонюк.
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кто там из авторитетных есть?
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Авторитет у нас сейчас президент.
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это у вас
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он для меня не авторитет, а наоборот
хотя три года назад голосовал за него
и всех близких сагитировал
чтобы не было войны (с)
в результате получил через три года и войну и полную жопу
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поняв
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А зараз кажуть, що вибори можливі вже в осені.
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"воля руху" или "воля новых сил"?
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А енто шо за звэрь??? Нада гуглу напрячь....))))
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Особливо прогугліть про Шахова, тільки за стідець тримайтеся міцніше.
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Ну, нехай щастить!!!
))))
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ебетколышит?
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По поводу Азова - ты малость загнул...
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это полететь к своему другу Трампу и дать показания в ФБР
на своего кума, или кто он там ему
псы. шансы нулевые у партии, разве что Парасюка заманить
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ляшок и юлька уже вовсю набрасывают
а он тем временем почти полностью растерял свой электорат
имхо без штатовской поддержки у него шансы нулевые
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Было ошибкой взять в "Волю" Юрия Деревянко. Это очень талантливый мошенник, - Соболев
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Прикольное с ФБ Талипова Нашего колобаранта,у которого неделю истерика от голода и обиды И страха Это не росия угробила Крым ,нееееее....
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