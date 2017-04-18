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 Политика Украины
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Все про:Деревянко (14) объединение (163) партия (391) Саакашвили (1804)

 Партия Саакашвили объединяется с "Волей"

Презентация нового политического объединения состоится завтра возле здания Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в анонсе, который прислала журналистам пресс-служба "Руху новых сил" (РНС), передает Цензор.НЕТ.

"В среду, 19 апреля в 11:00 на смотровой площадке возле Верховной Рады Украины состоится презентация объединения "Руху новых сил" Михеила Саакашвили с партией "ВОЛЯ", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый: У нас была встреча с Саакашвили, Гриценко и Гацько. Порошенко в деталях осведомлен о том, что обсуждалось

На сайте партии "Воля" указано, что ее лидерами являются нардеп Юрий Деревянко, Ольга Галабала, Алексей Бонюк.
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Получиш Барыгу в итоге.
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сам себе лайкнул! контент пуст, точно - бот! отгадаю с первого раза - ольгинский!
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Воля - это трэш) Суслова - "люстратор", которая любит красивую жизнь и явно живет не по средствам, по крайней мере задекларированным. Брала бабки за успешное прохождение люстрирования. деревянко - в прошлом глава фарм мафии, жировал на гос. закупках, за счет откатов выигрывал тендеры. Сейчас он типа уже не при делах) Похоже именно Деревянко взял Михо на содержание)
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Суслову с Воли выгнали с Самопомощи за то, что голосовала в свое время за назначение Шокина генпрокурором. В приватных разговорах депутаты от Самопомощи говорили, что ей предложили такие деньги, что отказаться было не в ее силах)
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что за Воля?
кто там из авторитетных есть?
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Соболев, Сюмар, Деревянка, Сергей Таран и другие!
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Соболєв??? Один в Самопомочі, другий в Батьківщині, а ще й третій є? Та й Сюмар не в тій групі...
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Плохой вопрос. Хороший - что они предлагают?
Авторитет у нас сейчас президент.
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в Украине
он для меня не авторитет, а наоборот
хотя три года назад голосовал за него
и всех близких сагитировал
чтобы не было войны (с)
в результате получил через три года и войну и полную жопу
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Видимо я не четко выразился. Назову его "авторитетом".
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Борись с собой и не выдаивай информацию!
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Такие цели, как - люстрация чинуш, преодоление коррупции и создание свободной экономики у "Воли" и Саакашвили совпадают!
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Так все это декларируют, а перед выборами аж "тельняшку на себе рвут" какие они борцы! Ты слышал, что бы у нас перед выборами кто-то говорил "Я за коррупцию?"
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При неприятностях без спецподготовки не устыдись мыслей своих!
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Саакашвили сейчас ездит по стране с презентацией своей партии. Но на поверхности сразу несколько вопросов: почему он купил партию, а не создал и каковы источники финансирования партии?
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хороший вопрос - источники финансирования самого Саакашвилли. Хотя присутствие Соболева много объясняет
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Українське законодавство потребує - для участі в виборах партія повинна мати стаж (нажаль не пом'ятаю скількі років)
А зараз кажуть, що вибори можливі вже в осені.
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и как это будет?
"воля руху" или "воля новых сил"?
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Тююююю....Вже майже подумав "воля народу"- рыговська....)))
А енто шо за звэрь??? Нада гуглу напрячь....))))
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Спонсори отут - поруч з Бригинцем стоять https://www.youtube.com/watch?v=9CZUQgYYviw
Особливо прогугліть про Шахова, тільки за стідець тримайтеся міцніше.
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Сергей Шахов - это реально жесть. Уже одно то, что бывший рыг, связанный родственными узами с Януковичем. Не говоря о том, что вор и прохвост калированный. Михо этого не знал? А погуглить хотя бы?
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Народ, тільки не забувайте що ви голосувати будете за партію, а не за Саакашвілі.
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астрологи передрікають дуже високий зліт Міхо у цьому році
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Главное перед взльотом- РАЗБЕГ!!!
Ну, нехай щастить!!!
))))
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если астрологи не из цвк, то как обычно прыжок в сторону с разбега.
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Не поможет. Пару процентов это максимум,что Саак сможет набрать. Основной его єлекторат єто те кто разочаровался, в якобы партии среднего класа- Самопомощи
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А за кого будут голосовать 54% разочаровавшихся в БПП ? Допустим 4% снова за БПП, а остальные ?
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54 процента? Вы с выборами президента не спутали?
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У партии его рейтинг около 12 процентов больше, только у Юли 14, 5 приблизительно. Но используя админресурс, Порох выборы запросто выиграет. Что будет посмотрим
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Та да. На самом деле всего через три месяца после президентских выборов от 54% прыхыльныкив за партию твоего Кондитера проголосовала всего половина. Явный показатель поддержки народа
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Да он мой личный кондитер. И Ротшильды с Рокфелеррами и у меня прислуга
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Это если они маршрутку возле обойного рынка в твой сральник найдут
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У тебя пукан так и не потушен. А ты где, на Печерске живешь?
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А тебя, рогодром какаовый, это ебетколышит?
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Ну у тебя получается все быдло и селюки кто не в Киеве живет, то есть львиная доля всех посетителей Цензора. Вот и интересно откуда такие мысли.
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Объединятся надо со всеми против рыго-барыг. И идти на выборы вместе двумя координированными колоннами: правой - Свобода, Азов, Правый сектор и лево-центристской - Йулька, Гриценко, Михо, Самопомич...Иначе это расПОРОШивание сил в угоду шоколадных мародеров и их партнеров - рыгак.
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История показывает, что все эти объединения начинают крысинные бои как только попадают в Раду не смотря на договоренности достигнутые до выборов.
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Именно этим и занимается Михо - спойлер будущих выборов.
По поводу Азова - ты малость загнул...
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Чего загнул? Дык вроде как уже это произошло
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Я имею в виду - записал их в оппозиционеры к кудрявому.....Надеюсь, знаешь, кто такой Билецкий
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Права колона - єврейсько-младо-олігархічна...ліва колона - єврейська -старо-олігархічна ...вічна тема - єврейські папи і єврейські дитятки...
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самое лучшее чтобы Михо мог сделать для Украины
это полететь к своему другу Трампу и дать показания в ФБР
на своего кума, или кто он там ему
псы. шансы нулевые у партии, разве что Парасюка заманить
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Русский язык очень краткий и лаконичный. Надпись "Здесь были туристы из России" состоит всего из трёх букв.
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Саакашвили нужно получить проходной бал и пройти в парламент, тогда на следующих выборах уже как следствие того, что он получит доступ к трибуне украинского парламента, он будет иметь народное доверие , подкрепленное голосами и большинство в парламенте. Это , конечно, не за один год делается, но такоё развитие событий вполне возможно.
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пассивный он какой то
ляшок и юлька уже вовсю набрасывают
а он тем временем почти полностью растерял свой электорат
имхо без штатовской поддержки у него шансы нулевые
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Як свідчить досвід, всі ці об"єднання приводять до різного роду суперечок між суб"єктами, бо кожна партія вважає себе розумнішою за інших.
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Без политических "тяжеловесов",это партии обречённых.
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Как ни печально, да. Бабули, если не видят в лавах партии кого-то с 30-летним стажем в политике, даже внимания не обратят. Другое дело Тимошенко, Ахметов и прочие - знакомые имена, присоединить к котором ностальгию по былым временам - вот формула успеха.
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Цьому Дерев"янко дають слово на всіх ЗМІ, як авторитету. Але більшої нікчеми я ще не чув. Каже ні про що. Ніякий. Суцільне бормотіння без сенсового наповнення. Мильна бульбашка. Його призвище грає роль, більше, ніж сам він. Був в Одесі такий прогресивний журналіст за Кучми. Встрелили внаглу на вул. Філатова.
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Это все, что нужно знать о Михо. Аферист зиц-председатель Фунт-Деревянко с его бутафорской партейкой в союзниках? лучше уж Наш край или вообще оппоблок....так по крайней мере честнее было бы для записного боррцуна с коррупцией.
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Кто тогда настоящий борец с коррупцией? Мне многое не нравится в Саакашвили, но то что он сделал в Грузии перекрывает все минусы.
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Название после объединения будет Партия Михаила Саакашвили (сокращенно ПМС)
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 29 мин.29 минут назад
Прикольное с ФБ Талипова Нашего колобаранта,у которого неделю истерика от голода и обиды И страха Это не росия угробила Крым ,нееееее....

Партия Саакашвили объединяется с "Волей" - Цензор.НЕТ 2085
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У пэти аж бутерброд с икрой изо рта выпал.
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завтра буде єднання з опозиційним блоком. плюс самопоміч - сила!
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ВОЛЯ - рыговский проект. Все с Михо ясно - окончательно и безоговорочно
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А Миздобул? Миздобул буде у них? Якщо буде, то це утворення можна сміливо називати "Абинеюька"
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название партии хочу в раду..лучше инициируйте референдум о сокращении количества народных депутатов.до 200 человек.
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Люди чомусь виправляють помилку не там, де її скоїли. Обгадились з переляку люди на виборах президента, а лайно хочуть прибрати на виборах парламента. Це такий "український велосипед"? Може я і чукча, але ніяк не можу второрпати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия Саакашвили объединяется с "Волей"
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