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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин предлагает ВР обеспечить право на пенсию для осужденных в исправительных центрах

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обеспечить право на пенсию для осужденных в исправительных центрах.

Об этом говорится в законопроекте №6371, зарегистрированном в Раде 13 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 47 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Прописывается, что во время пребывания пенсионера в местах ограничения или лишения свободы выплата назначенной ему пенсии осуществляется на общих основаниях в установленном законодательством порядке.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что в статье 48-1 вышеупомянутого закона идет речь о выплате пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы.

При этом в статье 47 предусмотрена выплата пенсий во время пребывания пенсионера только в местах лишения свободы.

Как сообщалось, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Кабмин намерен внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.



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И еще надо дать им субсидии на татуировки!
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обеспечить право на пенсию для осужденных

А убийцам и насильникам платить пенсии как Депутатам?
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предлагает ВР обеспечить право на пенсию для осужденных в исправительных центрах
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