 Кабмин предлагает ВР обеспечить право на пенсию для осужденных в исправительных центрах

Об этом говорится в законопроекте №6371, зарегистрированном в Раде 13 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Соответствующие изменения предлагается внести в статью 47 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Прописывается, что во время пребывания пенсионера в местах ограничения или лишения свободы выплата назначенной ему пенсии осуществляется на общих основаниях в установленном законодательством порядке.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в статье 48-1 вышеупомянутого закона идет речь о выплате пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы.
При этом в статье 47 предусмотрена выплата пенсий во время пребывания пенсионера только в местах лишения свободы.
Как сообщалось, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Кабмин намерен внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.
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А убийцам и насильникам платить пенсии как Депутатам?
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