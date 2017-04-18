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 Политика Украины
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Все про:гонорар (25) ГПУ (8486) Канада (894) книги (390) плагиат (96) расследование (2065) Янукович (32392)

 ГПУ просит Канаду помочь в установлении автора книги Януковича "Украина - страна возможностей"

Генеральная прокуратура просит Канаду помочь в установлении авторов книги беглого Виктора Януковича "Украина - страна возможностей".

Об этом говорится в определении суда от 6 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Во время досудебного расследования Генпрокуратура установила, что 18 июля 2011 года в Донецке между типографией "Новый мир" в лице генерального директора и бывшим тогда Президентом Януковичем был заключен договор, согласно которому глава государства обязуется создать литературное произведение "Украина - страна возможностей" (Opportunity Ukraine) и передать издательству имущественные права на это произведение.

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В свою очередь издательство взяло на себя обязательство выплатить Януковичу авторское вознаграждение в сумме 32 млн гривен и издать книгу тиражом 1 млн экземпляров.

Вместе с тем типография обусловленный тираж экземпляров книги не издала и, соответственно, не реализовала.

Вместе с тем, на протяжении 2011-2012 годов на банковские счета Януковича типография перечислила 26 560 192 гривен под видом авторского вознаграждения.

"В уголовном производстве, среди прочего, устанавливаются лица, которые являются настоящими авторами текстов разделов данной книги, обстоятельства и период их написания", - сказано в судебном решении.

Так, установлено, что большая часть текстов разделов книги создана (написана) в период марта-мая 2011 года другим лицом. По мере написания, указанные тексты разделов книги частями направлялись на определенный электронный почтовый ящик. Кроме этого не установленным лицом на указанный почтовый ящик направлялись объяснения по поводу плагиата в книге.

Генпрокуратура полагает, что фактические данные в своей совокупности указывают на то, что абонент почтового ящика знает, кто именно является настоящим автором книги Януковича.

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Установлено, что услуги по регистрации и доступу к электронной почте в указанный период предоставлялись канадской компанией SHAW Communications Inc., (веб-сайт: www.shaw.ca, юридический адрес: Suite 900, 630-3rd Avenue S.W. Calgary, АВ Т2Р 4L4, Canada).

Таким образом, суд разрешил Генпрокуратуре обратиться к Канаде с запросом об оказании международной правовой помощи и предоставить временный доступ к информации касательно электронного почтового ящика, находящегося во владении компании SHAW Communications Inc.

В частности следователи просят предоставить информацию об ІР-адресе, с которого осуществлялась регистрация данного почтового ящика.

Напомним, в августе 2011 года австрийское издательство Mandelbaum Verlag напечатало книгу Януковича "Украина - страна возможностей" на английском языке.
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комментарий отмечен как спам  
 
у меня два варианта
на самом деле её написал порошенко
или гройсман
а яценюк чисто иллюстрации делал
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Среди прокураторов таких не было, но спасибо, что представились
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Ну что вы... хряк не писатель. И даже не читатель. Он - получатель гонораров. И патологический вор.
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да нет, просто чувак проснулся, позавтракал и вспомнил, что сегодня еще ни разу не ненавидел эту троицу. Вот и решил одним махом всех вспомнить. Хорек же...
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хорек ладно
но сказать "чувак"
это даже не кацап
а реальная мордва
козломордая
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Я думаю, скорее всего, отмывание денег "непонятного" происхождения.
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опыт дней минувших))))
вспомните либрежнева, с его книжонками)))
то и это творчество!
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Никто не верит, что янукович сам написал книгу
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Уверен, что янукович самый удачный писатель современности . Ведь такие гонорары никому не платили, отсюда и зависть.
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так тема просто в книге раскрыта полностью
чел с двумя ходками стал президентом
ему было достаточно коротко описать два эпизода
чтобы опус стал бестселлером)
и самое интересное Украина реально страна невиданных возможностей)
... пацан с рынка премьер министр
... главный чекист заочно пединститут закончил
... а прокурор вообще хюзнает откуда)
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а вот дамбасяне и лугандонцы до сих пор считают, что при хряке им жилось лучше. Но отчего-то не ждут его возвращения...
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Я послал всех и непрочитал ни страницы. Чтобы избежать скандала, учительница меня даже не спрашивала
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малая зімля - геройськая зімля,
братство прізіравших смерть!
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наш сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом стояли рядом, вместе нас взрывом швырнуло вверх. Я не почувствовал боли. О гибели не думал, это точно. Зрелище смерти во всех ее обличьях было уже мне не в новинку, и хотя привыкнуть к нему нормальный человек не может, война заставляет постоянно учитывать такую возможность и для себя. Иногда пишут, что человек вспоминает при этом своих близких, что вся жизнь проносится перед его мысленным взором и что-то главное он успевает понять о себе. Возможно, так и бывает, но у меня в тот момент промелькнула одна мысль: только бы не упасть обратно на палубу.

"Малая земля".
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А тем более на английском языке, он почти каждый день выдавал такие перлы на русском-то языке, что уши вяли, бывали эпизоды и по фене!
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Похоже, она в названии окончание последнего слова в последний момент поменяла...
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та ви подивіться на мужній профіль, на височенного геніального лоба, на знання творчості Анни Ахмєтовой, на унікальне написання слова "проффесор"...
які можуть бути сумніви в авторстві?
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Да еще каких возможностей ! Вон, Пеця, так тот за три года удвоил свои статки, подгреб все потоки и ручейки, весь контрабас, весь левый и мутный бизнес, отжимает ИТсферу, порадуемся же за самого богатого Припиздента Банановой Республики, находящейся на задворках Европейской Цивилизации.
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Ента та "книга" , гдє бааалЬшинство "картинок", типа "альбома"????
Помню изгалялись над нєй і ХРЯЧИЛОЙ1.0....))))
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Та то Хряк в компании с Анной Ахметовой писал!
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Пипец у нас ГПУ нечем заняться.Пусть проверят "Капитал" точно Маркс написал
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Там одним автором не обошлось. Такой шедевр одному не под силу.

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Ганька-бурятка-натянутаяморда курировала сей проект.
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нормальный бизнес-проект. Подписали бы всех чинуш на это худ. произведение гривен по 70-80. Миллион книжек продать не просто, но, скажем, обязать школы писать сочинение по книжке, как когда-то по книжкам Брежнева и сбыт гарантирован. Но потом решили не парится и просто спиздить.
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ага, а потом еще этого автора крайним сделают.
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и никто не сомневается в том, что автор совсем не легитимный версии 1.0
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Кто то из Табачниковских мыслителей навоял...
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А еще надо бы установить авторов его дипломной работы и диссертаций, успешно защитив которые он стал "проффесором".
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Ну ведь кто-же написал и докторскую диссертацию этому, с позволения сказать, доктору экономических наук, в бытность Януковича Донецким губернатором? Ведь сам он и двух слов нормально связать не мог. Кроме того, ну подумайте сами, когда Янукович мог литературные произведения кропать, если он, согласно Википедии, "каждое утро делает пробежку по пенькам (дорожка на склоне холма, пеньки около 20 см в высоту)"?
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В "ДНР" расцвело стукачество: блогер рассказал, как люди попадают "на подвал"


05 апреля 2017, 15:30



В оккупированном Донецке широкое распространение получила советская практика доносов. Каждый человек, имеющий точку зрения, отличную от мнения террористов, рискует оказаться "на подвале".
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал блогер Фашик Донецкий, проживающий в оккупированном городе.
Как отметил блогер, в Донецке прав человека нет уже три года.
"За что ты можешь попасть на подвал: подрезал "орка" на дороге, посмотрел не так на "орка", нахамил "орку", имеешь мнение, которое не такое, как у "орка". Главное, чтобы человек был, место в православном подвале найдется всегда. Куда ж без стукачества духовного?" - объяснил он.

По словам Фашика Донецкого, "бабушки стучат в последнее время на тех, кто занимается дома пошивом одежды, это ж налоги в "рышпублигу" не попадают".

"Чувствуете запах совка? Это ж нетрудовые доходы! Лучше ишачить за копейки, работу работать, чем зарабатывать деньги. А бабушкам пофиг, что они настучали: у них 2 пенсии и гуманитарку получают, главное - врага сдать", - подчеркнул блогер.
"Вообще, иное мнение - самый короткий путь на подвал. Хочешь высказать "орку", что он оккупант и предатель? Считай, что ты на подвале. Хочешь покритиковать типа "власть", работая в бюджетной организации? Готовься к подвалу, на тебя обязательно донесут", - добавил он.
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помочь в установлении автора книги

Что бы затянуть процесс ?
Работа не сделана, деньги уплачены !
Киньте монетку: взятка или кража в особо крупных.
И в кутузку, тех кто не сбежал.
.
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юГа и себе решил написать .если автора устанавливает .гонорар то какой сногсшибательный)) ...))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ просит Канаду помочь в установлении автора книги Януковича "Украина - страна возможностей"
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