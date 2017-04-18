 ГПУ просит Канаду помочь в установлении автора книги Януковича "Украина - страна возможностей"

Об этом говорится в определении суда от 6 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Во время досудебного расследования Генпрокуратура установила, что 18 июля 2011 года в Донецке между типографией "Новый мир" в лице генерального директора и бывшим тогда Президентом Януковичем был заключен договор, согласно которому глава государства обязуется создать литературное произведение "Украина - страна возможностей" (Opportunity Ukraine) и передать издательству имущественные права на это произведение.
В свою очередь издательство взяло на себя обязательство выплатить Януковичу авторское вознаграждение в сумме 32 млн гривен и издать книгу тиражом 1 млн экземпляров.
Вместе с тем типография обусловленный тираж экземпляров книги не издала и, соответственно, не реализовала.
Вместе с тем, на протяжении 2011-2012 годов на банковские счета Януковича типография перечислила 26 560 192 гривен под видом авторского вознаграждения.
"В уголовном производстве, среди прочего, устанавливаются лица, которые являются настоящими авторами текстов разделов данной книги, обстоятельства и период их написания", - сказано в судебном решении.
Так, установлено, что большая часть текстов разделов книги создана (написана) в период марта-мая 2011 года другим лицом. По мере написания, указанные тексты разделов книги частями направлялись на определенный электронный почтовый ящик. Кроме этого не установленным лицом на указанный почтовый ящик направлялись объяснения по поводу плагиата в книге.
Генпрокуратура полагает, что фактические данные в своей совокупности указывают на то, что абонент почтового ящика знает, кто именно является настоящим автором книги Януковича.
Установлено, что услуги по регистрации и доступу к электронной почте в указанный период предоставлялись канадской компанией SHAW Communications Inc., (веб-сайт: www.shaw.ca, юридический адрес: Suite 900, 630-3rd Avenue S.W. Calgary, АВ Т2Р 4L4, Canada).
Таким образом, суд разрешил Генпрокуратуре обратиться к Канаде с запросом об оказании международной правовой помощи и предоставить временный доступ к информации касательно электронного почтового ящика, находящегося во владении компании SHAW Communications Inc.
В частности следователи просят предоставить информацию об ІР-адресе, с которого осуществлялась регистрация данного почтового ящика.
Напомним, в августе 2011 года австрийское издательство Mandelbaum Verlag напечатало книгу Януковича "Украина - страна возможностей" на английском языке.
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на самом деле её написал порошенко
или гройсман
а яценюк чисто иллюстрации делал
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но сказать "чувак"
это даже не кацап
а реальная мордва
козломордая
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вспомните либрежнева, с его книжонками)))
то и это творчество!
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чел с двумя ходками стал президентом
ему было достаточно коротко описать два эпизода
чтобы опус стал бестселлером)
и самое интересное Украина реально страна невиданных возможностей)
... пацан с рынка премьер министр
... главный чекист заочно пединститут закончил
... а прокурор вообще хюзнает откуда)
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братство прізіравших смерть!
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"Малая земля".
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які можуть бути сумніви в авторстві?
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Помню изгалялись над нєй і ХРЯЧИЛОЙ1.0....))))
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Евпатория очередная бимба Зато не стреляют...
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05 апреля 2017, 15:30
В оккупированном Донецке широкое распространение получила советская практика доносов. Каждый человек, имеющий точку зрения, отличную от мнения террористов, рискует оказаться "на подвале".
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал блогер Фашик Донецкий, проживающий в оккупированном городе.
Как отметил блогер, в Донецке прав человека нет уже три года.
"За что ты можешь попасть на подвал: подрезал "орка" на дороге, посмотрел не так на "орка", нахамил "орку", имеешь мнение, которое не такое, как у "орка". Главное, чтобы человек был, место в православном подвале найдется всегда. Куда ж без стукачества духовного?" - объяснил он.
По словам Фашика Донецкого, "бабушки стучат в последнее время на тех, кто занимается дома пошивом одежды, это ж налоги в "рышпублигу" не попадают".
"Чувствуете запах совка? Это ж нетрудовые доходы! Лучше ишачить за копейки, работу работать, чем зарабатывать деньги. А бабушкам пофиг, что они настучали: у них 2 пенсии и гуманитарку получают, главное - врага сдать", - подчеркнул блогер.
"Вообще, иное мнение - самый короткий путь на подвал. Хочешь высказать "орку", что он оккупант и предатель? Считай, что ты на подвале. Хочешь покритиковать типа "власть", работая в бюджетной организации? Готовься к подвалу, на тебя обязательно донесут", - добавил он.
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Что бы затянуть процесс ?
Работа не сделана, деньги уплачены !
Киньте монетку: взятка или кража в особо крупных.
И в кутузку, тех кто не сбежал.
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