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Все про:покер (10) Нацполиция (6956) ГПЗКУ (6)

 Глава ГПЗКУ Григорович утверждает, что не имеет отношения к покерному клубу

На прошлой неделе в онлайн-прессе появились публикации о якобы причастности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации к покерному клубу, выявленному сотрудниками Национальной полиции в результате так называемых "санкционированных обысков".

При этом, как было отмечено, обыски проводились по криминальному производству, предмет которого далек от объекта проверок.
"Українські Новини" обратились за комментарием непосредственно к руководителю госпредприятия, о котором идет речь - Александру Григоровичу.

"Я всячески поддерживаю действия правоохранительных органов, направленных на выявление злоупотреблений сотрудниками госкомпаний, в том числе и ГПЗКУ. Только по моей инициативе, по результатам внутренних служебных расследований, с октября месяца в правоохранительные органы было направлено 17 обращений, по которым начато досудебное расследование. Также были инициированы проверки и в центральном офисе корпорации", - рассказал Александр Григорович.

Что касается ситуации с обыском, проведенным Нацполицией на объекте, который по сути не имеет отношения к государственной корпорации, Александр Григорович отметил, что он действительно является одним из акционеров компании, в собственности которой находится указанный объект - административное здание, помещения которого сдаются в аренду. Но еще в начале 2015 года право управления этим имуществом было передано "в руки" компании-управителя "Юридической фирмы "Прокопенко, Чуйко и партнеры".

"Насколько мне известно, одно из помещений этого административного здания было передано в аренду под кафе. За неправомерную деятельность, выявленную во время обыска, арендатор, безусловно, понесет наказание согласно закону", - уточнил Александр Григорович.

Глава ГПЗКУ подчеркнул, что за последние несколько месяцев это уже не первый случай, когда ему приходится опровергать недостоверные сведения, которые кем-то активно распространяются в прессе. По его мнению, сообщения имеют явный клеветнический характер и направлены на унижение чести, достоинства и деловой репутации не только его лично, но и государственной корпорации в целом. В связи с этим, на данный момент адвокатами юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" готовится судебный иск по вышеуказанным фактам распространения недостоверной информации.

"Досудебные публикации играют важную роль в профилактике уголовных правонарушений. Вместе с тем, абсолютно недопустимо спекулировать на непроверенной информации, которая способна дискредитировать деловую репутацию любого невиновного лица. В данном случае, мы будем требовать от правоохранительных органов проверки законности действий лиц, причастных к распространению недостоверной информации, а также принимать все предусмотренные законодательством меры для защиты и восстановления нарушенных прав клиента", - комментирует Игорь Самолетов, руководитель департамента уголовной практики ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Напомним и.о. председателя правления ГПЗКУ Александр Григорович ранее заявил, что новое руководство компании активно помогает правоохранителям, способствуя возвращению на счета компании сотен миллионов гривен, выведенных в 2013-2014 годах. По состоянию на конец 2016 года, на счета ГПЗКУ уже удалось вернуть более 250 миллионов гривен дебиторской задолженности прошлых лет.
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Наш гидрант то же к оффшорам никакого отношения не имеет. Это всё проклятый слепой траст, хотя, что со слепого взять?
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