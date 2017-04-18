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Все про:контрабанда (1813) Крым (19509) оружие (3841)

 Гражданка Украины пыталась провезти из оккупированного Крыма на материк лук со стрелами, - погранслужба

Сотрудники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 17 апреля, выявили на админгранице холодное оружие у гражданки Украины, которая направлялась из оккупированного Крыма на материк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" пограничники совместно с представителями ГФС у гражданки Украины, которая направлялась из Феодосии в Новую Каховку, обнаружили лук и 13 стрел к нему без соответствующих разрешительных документов", - сказано в сообщении.

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В ведомстве добавили, что пограничники проинформировали Каланчакское отделение Национальной полиции о выявлении холодного оружия и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины ("Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").
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а я себе из рессоры сделал арбалет..пригодицца))хорошая штука- работает бесшумно и точно ))
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Так может это спортивный лук был. Чо, на них тоже разрешение требуется?
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Я в Финляндии хотел купить, на распродажу спортмагаза попал. Эх и лук был!!! И цена- бросовая- 100 долларов. Просто красавец, а не лук. Так мне его- не продали! Не устроил их мой паспорт моряка Украины. Пеально- нужно какое-то полицейское разрешение.
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Да, такого усиления мощи нашего флота они бы не пережили... Их бюрократия порой до белого каления доводит.
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По силе натяжения. Если больше 12 кг(по моем) то надо разрешение.
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готовила очередное покушение на очередного прокурора?
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Ну таки да !Поставит тепловизор и не одна прокурорская сука уже не спрячется .
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Бери выше! Как минимум на генитального прокурора.
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Шуточки в сторону, господа гусары, лук это грозное оружие

Гражданка Украины пыталась провезти из оккупированного Крыма на материк лук со стрелами, - погранслужба - Цензор.НЕТ 7162
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Кароче - баба везла проросший лук со стрелками и теперь ей мусора с сбушниками шьют 263 статью!!! Беспредел в натуре .
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тю . погранцы от скуки совсем рехнулись . они что не знают что лук уже лет 300 на войне не используют . по крайней мере цивилизованные армии ( Джон Рембо не в счет )
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ВОТ ОН ТОТ МАЛЧЫК НАД КОТОРЫМ ПО ИЗМЫВАЛИСЬ ЦИНИЧНЫЕ БАНДЕРЫ И ПРАВОСЕКИ !!!
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Подделка! Это не трусики, а набедренная повязка.
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На Пасху бачив як на Січі продавали луки зроблені народними майстрами. Можна було купити запросто.
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ГРУшница,хотела похитить нардепа гончаренко.
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У кого есть разрешение от Порошенка на каменный топор ?
На сколько действует и во сколько обошлось ?
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Шутки шутками, а не вздумай привязывать камень к палке.
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Любопытно .
Значит , купив железный топор в хозмаге я - законопослушный гражданин , а привязав камень к палке я становлюсь ужасным террористом , вроде Пашинского ???
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хуже, у него есть разрешение на ствол а у вас на палку нет ...таковы у нас " законы "......
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Если я не ошибаюсь, то по законодательству Украины луки с натяжением до 20ти килограмм не считаются "холодным метательным оружием" и не требуют разрешительных документов и регистрации!
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как и оружие со скоростью пули до 100м/с но, геммора можешь поиметь.
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http://censor.net.ua/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza
Там они все сержанты карацюпы
с джульбарсами по борьбе пачками сигарет..
А если враг у ворот то- Пограничные генералы -

01.10.14 17:49 Генерал Литвин бежал из-под Иловайска,бросая вооружение и технику, - комбат "Днепр-1" Береза.
"Во главе с генералом Литвиным и начальником штаба, они не сообщили даже начальнику генерального штаба и министру обороны, а просто убежали, при этом бросая вооружение и технику, начиная от Саур-Могилы техникой была усеяна Амвросиевка вплоть до Кутейникового", Источник: http://censor.net.ua/n305152
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это другой брат. Есть Литвин, которому Украина болела, есть его брат, который погранслужбой руководил, а этот третий, который генерал ЗСУ (наверное младшенький, как в сказке)
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Ото поймали торговца оружием. Сча посыпются звания и премии в размере годового содержания.Клоуны!!!
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Это была террористка и она хотела отстреливать сотрудников отдела субсидий.
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Занялись бы правовым разъяснениям пограничникам что является ношением, а что является перевозкой. Не думаю, шо задержанная носила лук на плече и колчан стрел. Хранение холодного оружия - не является ни административным ни уголовным правонарушением.
В сумке или чемодане вы можете перевозить холодное оружие, а на ношение требуется разрешение( пр. охотничьи ножи).


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Не так. Хранение это когда оно дома лежит. Тогда по закону только штраф и его конфискация. Если же с собою он, не важно в кармане, в сумке или в машине, то место откуда можно достать и применить, то это уже ношение и уголовка. То есть теоретически она могла его достать и выстрелить через окно поезда в дежурного по станции к примеру. То есть в этом отношении формально погранцы были правы, другое дело непонятно, что то за лук.
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Значит так, мне лук, копье и цветные бусы. Зачем, ты летишь в прошлое? Нет, в будущее, просто в Крым...
Гражданка Украины пыталась провезти из оккупированного Крыма на материк лук со стрелами, - погранслужба - Цензор.НЕТ 5377
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Это же кадр из "Патруль Времени"? Прикольный, вроде бы, был фильмец - надо будет при случае глянуть...
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Это полный идиотизм. В украине есть федерация стрельбы из лука а также из блочного лука . Согласно правилам FITA к соревнованиям допускаются луки с силой до 60 фунтов. Люди ездят по всему миру с этими луками без всяких разрешений но единственная страна Украина в которой считается что это холодное оружие. Бред с которым борятся много лет но ничего изменить не могут. А новая каховка это основной центр лучного спорта.
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Всем известно , что спортсмены - это будущие бандиты ...
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просто наших силовиков давно уже поразила хоплофобская истерия. Все хотят доказать как доблесно они блюдут мир и спокойствие президента. При Евнуховиче чуть ли ни каждый месяц заявляли о задержаниях на таможне перевозчиков целых арсеналов в десятки стволов "Зораки" "Экол" и подобного. Я однажды сам в Чопе стал жертвой рьяного мусорка, который искал повод выслужится. Обыкновенный вокзальный мусорок стал шмонать меня уже после таможни, а после с грусным лицом пожаловался, что гдето на таможне его коллеге повезло поймать пассажира с пугачами, а ему несчасному никак в жизни вот не везёт. Короче был мной очень разочарован.
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Не істери. Слухай, а що в тебе по житті самі конфлікти з міліцією? Ти хто взагалі?- В кожній темі ти вимагаєш собі дозвіл носити волину і клянеш ;мусарков;
В законє, ілі так, мелкотня?
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Когда находят огнестрел,то пишут-предмет похожий на пистолет и только после экспертизы можно говорить о класификации.А здесь сразу статья светит.
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Оце так новина, думаю наступна буде проте, як у Вовочки прикордонники обнаружать рогатку. Пора у ВР прийняти закон про
реєстрацію
метельно-лукової зброї, адже з неї можна без звука поцілити в око прєзідєнту-прємєру-сьпікєру, і тоді вони не будуть бачити як "па-новаму" живе народ та просуваються "успішні" рехформи.
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Художня гімнастика чи шахи теж спорт. Це мабуть бандюгани.
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Хапнули женщину, которая по глупости подарок везла. Новость на всю страну...
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Маразм крепчает. Не удивлюсь если следующий раз обьявят про задержание опасного преступника который вез дубину и палку-копалку...
Идиоты...
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Ищо бы это ж не ешелон с углем и не лес для блиндажей сепаров.
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Супер развязка! Shoot-off за бронзу. УКРАИНА - РОССИЯ (Стрельба из лука. жен.)

https://youtu.be/KdK1GXGxyYk
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Там еще надо уточнить, какой лук, "Хойт", или "Беер", да и то, там ограниченное число моделей до 70-80 фунтов. А если какой "ман кунг", то курям на смех, не стоит и разговоров. И вообще - по стране утырки с гранатометами и автоматами бегают, вечером в парке ни зах"й пристрелить могут, а вы нам детскими игрушками глаза замыливаете. Сколько человек за последние три года из лука застрелили? Сволочи вы лживые.
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И да - луки, какие-никакие, китайские, но кг 16 мощности в "эпицентре" продают, безщ шума и пыли. Это шо?
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Та да.Мабуть завтра,когось на каное,або байдарке затримають,та отрапортуют
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В Новой Каховке спортбаза украинских лучников, соревнования проходят республиканские, хотела барышня участия в соревнованиях принять, это спортинвертарь господа
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лук со стрелами с оптическим прицелом - отец всех луков...
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быдлу не положено иметь оружие, ему положено голосовать в один тур
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Е Б А Т Ь !!! Новость дня! Предлагаю еще такую новость: Резонанс: в села Новая Ушица кот нализавшись валерьянки насрал в туфли участковому!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданка Украины пыталась провезти из оккупированного Крыма на материк лук со стрелами, - погранслужба
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