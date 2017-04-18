 Гражданка Украины пыталась провезти из оккупированного Крыма на материк лук со стрелами, - погранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Чаплинка" пограничники совместно с представителями ГФС у гражданки Украины, которая направлялась из Феодосии в Новую Каховку, обнаружили лук и 13 стрел к нему без соответствующих разрешительных документов", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что пограничники проинформировали Каланчакское отделение Национальной полиции о выявлении холодного оружия и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины ("Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").
2806 77
Киевские налоговики раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов почти на 24,5 млн грн(2)
Луценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж(10)
ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. ВИДЕО(75)
Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию. ВИДЕО(240)
Волонтеры указали на поставку из РФ режиму Асада кассетных бомб. ФОТО(0)
У вымогателей в Донецкой области изъяты РПГ и гранаты. ФОТОрепортаж(10)
Турчинов: Когда меня в 2014-м спрашивали, кто будет отвечать за выданное добровольцам оружие, я говорил: "Отвечать буду я"(114)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На сколько действует и во сколько обошлось ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Значит , купив железный топор в хозмаге я - законопослушный гражданин , а привязав камень к палке я становлюсь ужасным террористом , вроде Пашинского ???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там они все сержанты карацюпы
с джульбарсами по борьбе пачками сигарет..
А если враг у ворот то- Пограничные генералы -
01.10.14 17:49 Генерал Литвин бежал из-под Иловайска,бросая вооружение и технику, - комбат "Днепр-1" Береза.
"Во главе с генералом Литвиным и начальником штаба, они не сообщили даже начальнику генерального штаба и министру обороны, а просто убежали, при этом бросая вооружение и технику, начиная от Саур-Могилы техникой была усеяна Амвросиевка вплоть до Кутейникового", Источник: http://censor.net.ua/n305152
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В сумке или чемодане вы можете перевозить холодное оружие, а на ношение требуется разрешение( пр. охотничьи ножи).
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=91IlQJGjR9Q
.
Джульбарс (1935) фильм смотреть онлайн .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В законє, ілі так, мелкотня?
Ответить
Ответить
реєстрацію
метельно-лукової зброї, адже з неї можна без звука поцілити в око прєзідєнту-прємєру-сьпікєру, і тоді вони не будуть бачити як "па-новаму" живе народ та просуваються "успішні" рехформи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Идиоты...
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/KdK1GXGxyYk
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И два каменных топора.
.
Ответить
Ответить
Ответить